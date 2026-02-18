Desde juguetes hasta vehículos: Alicia Villarreal enfrenta embargo, defensor advierte irregularidades en el proceso

La cantante Alicia Villarreal atraviesa un nuevo episodio legal luego de que autoridades ejecutaran un embargo sobre diversos bienes de su propiedad, entre ellos vehículos, juguetes y artículos personales, en un procedimiento que su defensa califica como irregular.

De acuerdo con su equipo legal, algunos de los aseguramientos se realizaron en domicilios cuya numeración no coincide con la señalada en los documentos oficiales, situación que podría invalidar parte del proceso judicial.

Los abogados sostienen que la intérprete ya había cubierto los adeudos que dieron origen a la diligencia, por lo que consideran que el embargo contra Alicia Villarreal pudo haberse ejecutado de forma indebida.

Ante ello, indicaron que preparan recursos legales para impugnar las actuaciones y deslindar responsabilidades si se confirma alguna anomalía administrativa o judicial.

Pleito legal con Cruz Martínez

El caso ocurre casi un año después de que la artista denunciara a su entonces esposo, Cruz Martínez, por violencia familiar, señalando presuntas agresiones físicas, psicológicas y patrimoniales. El conflicto tomó relevancia pública cuando la cantante realizó una señal de ayuda durante un concierto, gesto que detonó atención mediática y derivó en el proceso legal.

El productor fue vinculado a proceso por el delito de violencia familiar, aunque otras acusaciones más graves no prosperaron. Desde entonces, el enfrentamiento legal entre ambos ha permanecido activo y bajo seguimiento público, convirtiéndose en uno de los casos más comentados del espectáculo mexicano reciente.

Mientras continúa la disputa judicial, la defensa de la artista insiste en que el actual proceso de embargo es independiente del conflicto con su exesposo, pero advierte que se mantendrán vigilantes para evitar que se vulneren los derechos legales de la cantante.

Abogada de El Chapo canta junto a Alicia Villarreal

La abogada Mariel Colón, conocida por defender a Joaquín “El Chapo” Guzmán y posteriormente a Alicia Villarreal, enfrentó críticas el pasado 18 de febrero tras presentarse junto a la cantante en Monterrey.

El evento celebrado en el Domo Care fue uno de los primeros conciertos públicos de gran escala de la abogada en el que compartió escenario con su clienta, quien actualmente la representa legalmente en Estados Unidos en un caso por amenazas, hostigamiento y daño moral.

Mariel Colón responde a las críticas

La presentación provocó reacciones inmediatas, varias de ellas en el programa “Hoy Día” de Telemundo, donde Alessandra Villegas, Penélope Menchaca y Carlitos Calderón debatieron su actuar en sus dos carreras profesionales.

Menchaca cuestionó la cercanía entre abogada y clienta: “Es como cuando simplemente tienes una psicóloga, te dice: ‘No puede ser tu amiga’. No puede ser tu amiga porque hay un conflicto de intereses ahí, imagínate”, dijo ante la cercanía de Alicia Villarreal con su abogada.

Durante el mismo programa, Alessandra Villegas también la criticó por la disposición de Colón a defender a personajes impopulares como Joaquín El Chapo Guzmán o, recientemente los rumores, a Nicolás Maduro.

Frente a estos señalamientos, Colón respondió en el programa y en redes sociales: “Primero que todo, el rol de un abogado penalista como yo no es aprobar ni aplaudir a nadie. El rol de un abogado penalista es garantizar debido proceso y proteger derechos constitucionales dentro del sistema en el que trabaja. Defender derechos no es justificar conductas, es asegurar que el sistema sea justo, incluso cuando la persona es impopular”, declaró.

Sobre la comparación con la ética en la psicología, Colón precisó: “La ética de un psicólogo y la de un abogado no es la misma. En la psicología, existe algo que se llama relación dual. Eso significa que un psicólogo no puede ser amigo ni cercano a su paciente porque hay una dependencia emocional. Ahí sí existe un riesgo real. En el derecho, no funciona así. Yo, como abogada, tengo un deber de lealtad con mi clienta. Eso significa que todas mis decisiones legales se toman pensando únicamente en su defensa, no en mi imagen, no en mi carrera musical, no en terceros”.

Respecto a la nacionalidad y la disposición a defender a Maduro, Colón sostuvo: “Ser latina no me hace menos profesional. Ser latina no me quita objetividad. Ser latina no me limita a escoger a quién se le permiten derechos. La justicia no cambia por el pasaporte del abogado”. Confirmó que allegados al presidente de Venezuela la contactaron y sostuvo: “Si él quiere que esta servidora lo represente, yo lo voy a representar”.