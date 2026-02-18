Cuál es el salmo que debes rezar el miércoles de ceniza

Una ceremonia que va más allá del símbolo exterior y propone reflexionar sobre la vida y fortalecer la solidaridad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Miércoles de Ceniza representa para los fieles católicos no solo el inicio formal de la Cuaresma, sino también una invitación a la introspección y al cambio profundo.

Esta jornada convoca a reflexionar sobre la finitud de la vida, marcando el primer paso de un camino espiritual de cuarenta días que conduce a la Pascua.

Durante esta celebración, se utiliza la ceniza obtenida de la quema de los ramos bendecidos en el Domingo de Ramos del año anterior, la cual se impone en la frente de los asistentes como signo tangible de humildad y arrepentimiento. El gesto se acompaña de la frase: “Polvo eres y en polvo te convertirás”, recordando la vulnerabilidad humana y la necesidad de conversión interior.

Al recibir la ceniza, los creyentes asumen un compromiso de transformación personal. La simbolización de la ceniza va más allá de un rito externo, pues impulsa a la revisión del propio comportamiento, el fortalecimiento de la fe y la práctica de la solidaridad, orientando la vida hacia valores como la humildad, la caridad y la reconciliación.

Una jornada que abre la puerta a la introspección, el perdón y las acciones guiadas por la humildad y la caridad

El significado espiritual y las prácticas recomendadas: impulso a la transformación y la solidaridad

El acto de recibir la ceniza es considerado por la tradición católica como un llamado al arrepentimiento y a la autocrítica. Con ello, los fieles se abren a la posibilidad de abandonar hábitos dañinos y emprenden un proceso de reconciliación consigo mismos, con Dios y con la comunidad. La jornada invita a adoptar una actitud de recogimiento y apertura que facilite la renovación interior.

Para profundizar en el significado de este día, se sugiere prepararse espiritualmente mediante la oración, el ayuno y la reflexión.

La ceniza simboliza también la esperanza de renovación, ofreciendo la posibilidad de iniciar un ciclo de transformación personal. El ritual, sencillo en su forma, compromete a quienes participan a mantener acciones solidarias y a revisar genuinamente sus actitudes durante toda la Cuaresma.

El significado espiritual de este día cobra una relevancia especial, pues alienta a los creyentes a procurar una mejor versión de sí mismos, en sintonía con los valores del Evangelio y el llamado a la caridad.

La frase 'Polvo eres y en polvo te convertirás' recuerda a los fieles la vulnerabilidad humana y la necesidad de conversión interior. (AP foto/Mahesh Kumar A.)

Cuál es el salmo que se reza el miércoles de ceniza

Además de los ritos colectivos, el Miércoles de Ceniza invita a una búsqueda interior a través de oraciones sencillas. Una de las plegarias más empleadas por los fieles expresa:

“Señor, reconozco mi fragilidad y mis fallas. Hoy, al recibir la ceniza, te pido que renueves mi corazón y me ayudes a caminar con humildad y esperanza. Concédeme la gracia de arrepentirme sinceramente, de perdonar a los demás y de acercarme más a ti en este tiempo de Cuaresma. Dame fuerza para superar mis debilidades y crecer en el amor y la caridad. Amén.”

Por su parte, el salmo que se reza en la liturgia católica del Miércoles de Ceniza es el Salmo 51 (50), conocido como el “Miserere”. Este salmo se proclama como salmo responsorial y su estribillo habitual es: “Misericordia, Señor, hemos pecado” o “Ten piedad de mí, Señor, por tu bondad”.

Algunos de los versos que suelen recitarse en la misa del Miércoles de Ceniza son:

Ten piedad de mí, Señor, por tu bondad, por tu gran compasión borra mi culpa. Lávame a fondo de mi maldad, y límpiame de mi pecado.

Oh Dios, crea en mí un corazón puro, renueva dentro de mí un espíritu firme.

Devuélveme la alegría de tu salvación, que tu espíritu generoso me sostenga.

El Salmo 51 es tradicional en este día por su tono penitencial y de conversión, acompañando el rito de imposición de las cenizas y el inicio de la Cuaresma.

Salmo 51 completo

David suplica perdón después de haberse llegado a Betsabé — David suplica: Crea en mí un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí.

1.Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu compasión; conforme a la multitud de tus tiernas misericordias, borra mis transgresiones.

2. Lávame por completo de mi maldad y límpiame de mi pecado.

3.Porque yo reconozco mis transgresiones, y mi pecado está siempre delante de mí.

4.Contra ti, contra ti solo he pecado, y he hecho lo malo ante tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y claro en tu juicio.

5.He aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre.

6.He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría.

7.Purifícame con hisopo, y seré limpio; lávame, y seré más blanco que la nieve.

8.Hazme oír gozo y alegría, y se regocijarán los huesos que has quebrantado.

9.Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades.

10.Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí.

11.No me eches de delante de ti, y no quites de mí tu santo espíritu.

12.Devuélveme el gozo de tu salvación, y un espíritu generoso me sustente.

13. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos, y los pecadores se convertirán a ti.

14.Líbrame de derramamiento de sangre, oh Dios, Dios de mi salvación; cantará mi lengua tu justicia.

15.Señor, abre mis labios, y proclamará mi boca tu alabanza,

16.porque tú no quieres sacrificio, que yo sí daría; no te deleitas en holocausto.

17.Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado; al corazón quebrantado y contrito no despreciarás tú, oh Dios.

18.Haz bien con tu benevolencia a Sion; edifica los muros de Jerusalén.

19.Entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto u ofrenda del todo quemada; entonces se ofrecerán sobre tu altar becerros.