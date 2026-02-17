Aumentan los casos de sarampión en la CDMX

El operativo de vacunación contra el sarampión en CDMX cuenta con 440 brigadas y un total de 1,149 personas involucradas FOTO: GALO CAÑAS/CUARTOSCURO

El brote de sarampión en México se ha contrarrestado con la vacunación, aunque la entidad más afectada fue Chihuahua, en CDMX también aumentaron los casos.

La Secretaría de Salud de CDMX, encabezada por Nadine Gasman Zylbermann, informó que hasta el 16 de febrero existen 263 casos confirmados de sarampión en la capital, con 37 provenientes del Estado de México.

De este total, 23 personas han requerido hospitalización y un 77 % no tenía la vacuna.

Gasman detalló además la muerte confirmada de un bebé de tres meses y la investigación pendiente sobre otro posible deceso asociado a la enfermedad.

Las alcaldías Gustavo A. Madero, Álvaro Obregón, Cuauhtémoc, Iztacalco, Coyoacán e Iztapalapa concentran la mayoría de los contagios de sarampión FOTO: GALO CAÑAS/CUARTOSCURO

Cabe señalar que el informe diario de la Secretaría de Salud indicaba que al 13 de febrero, la Ciudad de México reportaba 233 casos acumulados en el periodo 2025-2026 y 648 casos probables.

A nivel nacional, se contabilizan 9 mil 478 casos de sarampión distribuidos en distintas entidades, una cifra que refleja la magnitud del desafío sanitario.

Qué alcaldías tienen más casos de sarampión

Las alcaldías más afectadas son:

Gustavo A. Madero

Álvaro Obregón

Cuauhtémoc

Iztacalco

Coyoacán

Iztapalapa

Brigadas de vacunación en CDMX

La Ciudad de México suma 263 casos confirmados de sarampión hasta el 16 de febrero de 2026, con un 77% de no vacunados Foto: X/@Alc_Iztapalapa.

Desde el inicio de la campaña en agosto de 2025, la CDMX ha aplicado 1 millón 192 mil 63 dosis de vacuna contra el sarampión.

Solo desde el reciente refuerzo iniciado el domingo anterior, se administraron 270 mil 977 dosis, de las cuales 41 mil 139 se aplicaron en un solo día, cifra que la secretaria de Salud atribuyó a la respuesta positiva de la ciudadanía.

El operativo incluye 140 brigadas de vacunación con 560 vacunadoras y vacunadores, así como 300 brigadas adicionales dedicadas a cercos y bloqueos sanitarios.

En total, las 440 brigadas suman un contingente de 1.149 personas, apoyadas tanto por instituciones sanitarias como por personal de atención ciudadana y fuerzas armadas.

La estrategia de vacunación contra el sarampión en la Ciudad de México enfrenta un escenario complejo, en el que la jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, anunció la instalación de hasta seis macrocentros de vacunación para ampliar el acceso y contener los contagios.

Este despliegue se suma a la labor de 440 brigadas que, con el apoyo de fuerzas federales y personal sanitario, intentan frenar el avance de los casos confirmados.

Actualmente, la ciudad cuenta con 21 puntos de vacunación con horario extendido y turnos dobles, iniciativa que busca asegurar que toda la población tenga oportunidad de inmunizarse.

Según lo adelantado por Brugada, los macrocentros iniciarán operaciones en los próximos días y dispondrán de condiciones óptimas, con biológicos suficientes y atención continua.

Dónde puedo saber cómo vacunarme

Para facilitar el acceso a la inmunización, la Secretaría de Salud ofrece la plataforma dondemevacuno.salud.gob.mx, donde se pueden consultar los más de 21 mil puntos de vacunación disponibles en todo el país.