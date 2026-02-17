México

Aumentan los casos de sarampión en la CDMX

Clara Brugada, jefa de Gobierno, mantiene estrategia de inmunización

Guardar
El operativo de vacunación
El operativo de vacunación contra el sarampión en CDMX cuenta con 440 brigadas y un total de 1,149 personas involucradas FOTO: GALO CAÑAS/CUARTOSCURO

El brote de sarampión en México se ha contrarrestado con la vacunación, aunque la entidad más afectada fue Chihuahua, en CDMX también aumentaron los casos.

La Secretaría de Salud de CDMX, encabezada por Nadine Gasman Zylbermann, informó que hasta el 16 de febrero existen 263 casos confirmados de sarampión en la capital, con 37 provenientes del Estado de México.

De este total, 23 personas han requerido hospitalización y un 77 % no tenía la vacuna.

Gasman detalló además la muerte confirmada de un bebé de tres meses y la investigación pendiente sobre otro posible deceso asociado a la enfermedad.

Las alcaldías Gustavo A. Madero,
Las alcaldías Gustavo A. Madero, Álvaro Obregón, Cuauhtémoc, Iztacalco, Coyoacán e Iztapalapa concentran la mayoría de los contagios de sarampión FOTO: GALO CAÑAS/CUARTOSCURO

Cabe señalar que el informe diario de la Secretaría de Salud indicaba que al 13 de febrero, la Ciudad de México reportaba 233 casos acumulados en el periodo 2025-2026 y 648 casos probables.

A nivel nacional, se contabilizan 9 mil 478 casos de sarampión distribuidos en distintas entidades, una cifra que refleja la magnitud del desafío sanitario.

Qué alcaldías tienen más casos de sarampión

Las alcaldías más afectadas son:

  • Gustavo A. Madero
  • Álvaro Obregón
  • Cuauhtémoc
  • Iztacalco
  • Coyoacán
  • Iztapalapa

Brigadas de vacunación en CDMX

La Ciudad de México suma
La Ciudad de México suma 263 casos confirmados de sarampión hasta el 16 de febrero de 2026, con un 77% de no vacunados Foto: X/@Alc_Iztapalapa.

Desde el inicio de la campaña en agosto de 2025, la CDMX ha aplicado 1 millón 192 mil 63 dosis de vacuna contra el sarampión.

Solo desde el reciente refuerzo iniciado el domingo anterior, se administraron 270 mil 977 dosis, de las cuales 41 mil 139 se aplicaron en un solo día, cifra que la secretaria de Salud atribuyó a la respuesta positiva de la ciudadanía.

El operativo incluye 140 brigadas de vacunación con 560 vacunadoras y vacunadores, así como 300 brigadas adicionales dedicadas a cercos y bloqueos sanitarios.

En total, las 440 brigadas suman un contingente de 1.149 personas, apoyadas tanto por instituciones sanitarias como por personal de atención ciudadana y fuerzas armadas.

La estrategia de vacunación contra el sarampión en la Ciudad de México enfrenta un escenario complejo, en el que la jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, anunció la instalación de hasta seis macrocentros de vacunación para ampliar el acceso y contener los contagios.

Este despliegue se suma a la labor de 440 brigadas que, con el apoyo de fuerzas federales y personal sanitario, intentan frenar el avance de los casos confirmados.

Actualmente, la ciudad cuenta con 21 puntos de vacunación con horario extendido y turnos dobles, iniciativa que busca asegurar que toda la población tenga oportunidad de inmunizarse.

Según lo adelantado por Brugada, los macrocentros iniciarán operaciones en los próximos días y dispondrán de condiciones óptimas, con biológicos suficientes y atención continua.

Dónde puedo saber cómo vacunarme

Para facilitar el acceso a la inmunización, la Secretaría de Salud ofrece la plataforma dondemevacuno.salud.gob.mx, donde se pueden consultar los más de 21 mil puntos de vacunación disponibles en todo el país.

Temas Relacionados

SarampiónCDMXmexico-noticias

Más Noticias

Adiós a la incertidumbre, conoce las condiciones climáticas en Culiacán Rosales

La temperatura más alta registrada en el país fue la del 6 de julio de 1966, cuando el termómetro subió hasta los 58.5 grados

Adiós a la incertidumbre, conoce

Clima en Guadalajara: el estado del tiempo para este 17 de febrero

La temperatura más baja registrada en el territorio mexicano fue la del 27 de diciembre de 1997, cuando el termómetro disminuyó hasta los -25 grados

Clima en Guadalajara: el estado

Prepárase antes de salir: Este es el pronóstico del clima en Ecatepec este martes 17 de febrero

La temperatura más baja registrada en el país fue la del 27 de diciembre de 1997, cuando el termómetro descendió hasta los -25 grados

Prepárase antes de salir: Este

Predicción del clima: estas son las temperaturas en Tijuana

La temperatura más baja registrada en el país fue la del 27 de diciembre de 1997, cuando el termómetro descendió hasta los -25 grados

Predicción del clima: estas son

Puerto Vallarta: el pronóstico del tiempo para este 17 de febrero

La temperatura más baja registrada en el país fue la del 27 de diciembre de 1997, cuando el termómetro disminuyó hasta los -25 grados

Puerto Vallarta: el pronóstico del
MÁS NOTICIAS

NARCO

De la Unión Tepito a

De la Unión Tepito a Los Malportados: ellos son los cinco objetivos prioritarios para la CDMX capturados en enero

La CDMX registró 519 detenidos relacionados con delitos de alto impacto durante el mes de enero de 2026

Aseguran metanfetamina en ollas de peltre y precursores químicos en Michoacán

Golpe al Cártel de Sinaloa en Chiapas: aseguran drogas, armas, vehículos y equipo táctico

Sube a 43 el número de cuerpos hallados en fosa de Guanajuato: encuentran material del Cártel de Santa Rosa de Lima

ENTRETENIMIENTO

Hombres G anuncia gira por

Hombres G anuncia gira por México: fechas y ciudades para ‘Los Mejores Años de Nuestra Vida’

Vica Andrade y su hijo dedican emotivo mensaje a Memo del Bosque en el que hubiera sido su cumpleaños 65

Emiliano Aguilar asegura que ya había firmado para La Casa de los Famosos, pero lo corrieron por influencia de su familia

Muere a los 27 Leo Rosas, finalista de ‘La Voz México’, en medio de fuerte depresión

Erik Rubín confirma que está conociendo a una mujer, pero no quiere etiquetas: “Vamos tranquilos”

DEPORTES

Pablo Barrera alerta sobre los

Pablo Barrera alerta sobre los naturalizados en la Selección Mexicana: “Solo lo ven para vivir un Mundial”

¡De Chivas para el mundo! La ‘Hormiga’ González es el segundo mejor goleador Sub-23 del mundo

Pareja de ¿infieles? es captada en video durante el partido entre el Atlético San Luis y el Querétaro de la Liga MX

Boxeadoras presentan programa durante “La Mañanera” y alientan a otras mujeres: “No es un deporte de hombres”

Así van las posiciones en la Liga Mexicana de Sóftbol a mitad de temporada