México

Así fue como policías y vecinos rescataron a una familia atrapada tras incendio en Azcapotzalco, CDMX

Pablo Vázquez, titular de la SSC, informó que los elementos que participaron serán ascendidos

Guardar
Los elementos capitalinos derrumbaron muros
Los elementos capitalinos derrumbaron muros para lograr el rescate. Crédito: SCC

Un incendio registrado la tarde de este martes 17 de febrero en la colonia Presidente Madero, ubicada en la alcaldía Azcapotzalco de la Ciudad de México, provocó momentos de gran tensión cuando una familia quedó atrapada al interior de su vivienda.

Tras la emergencia, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), vecinos y personal de Protección Civil participaron en el rescate, logrando extraer a los afectados y controlar el fuego.

Los reportes oficiales señalan que las las autoridades auxiliaron a tres personas que se encontraban atrapadas al interior de la vivienda.

En el sitio, elementos capitalinos tuvieron que derribar los muros de la casa incendiada para lograr el rescate.

El video de la hazaña fue compartido por Pablo Vázquez, titular de la SSC, mediante un informe en el que reconoció la labor.

El incendio y la rápida respuesta de los servicios de emergencia

Así se veía la fachada
Así se veía la fachada de la casa incendiada a pocos metros del sitio. Crédito: @SGIRPC_CDMX

Durante el incidente, servicios de emergencia y Protección Civil recibieron el reporte de un incendio en una casa habitación situada en la calle Gustavo Garmendia, dentro de la colonia Presidente Madero.

De acuerdo con la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC), 3 fueron rescatas del interior de la vivienda afectada, por lo que fueron trasladadas con prioridad a hospitales para su atención médica, mientras que el resto fueron valoradas en el sitio por paramédicos.

Sin embargo, las autoridades reportaron que existieron otras 3 víctimas, las cuales fueron valoradas en el sitio por as lesiones.

La alcaldía informó que otras personas presentaron crisis nerviosa y lesiones menores, por lo que permanecieron bajo supervisión médica en el lugar.

El rescate: policías y vecinos, clave para salvar vidas

Durante el incendio, tres personas quedaron atrapadas dentro del inmueble, entre ellas un bebé.

Policías asignados al Sector Hormiga de la SSC y vecinos trabajaron coordinadamente para derribar muros y facilitar el rescate.

Tres personas recibieron atención médica tras el rescate

Pablo Vázquez, titular de la SSC, destacó la labor de los agentes, quienes actuaron “con profunda vocación de servicio y poniendo en riesgo su integridad física” para salvar a los habitantes.

Además, el funcionario anunció que los policías que participaron en el rescate serán ascendidos de inmediato, reconociendo su compromiso institucional.

Control del fuego y labores posteriores

Personal especializado de bomberos y Protección Civil logró controlar el fuego y evitar su propagación a otras viviendas.

Además, se realizaron valoraciones médicas de las personas involucradas y se llevaron a cabo traslados hospitalarios para quienes lo requirieron.

Tras apagar el incendio, autoridades continuaron en el sitio para supervisar la condición del inmueble y verificar que no existieran riesgos adicionales.

Las acciones de coordinación entre policías, vecinos y servicios de emergencia permitieron que el incidente no tuviera consecuencias mayores, según reportaron la alcaldía Azcapotzalco, la SGIRPC y la SSC.

Temas Relacionados

IncendioRescateAzcapotzalcoCDMXBomberosSSCPolicíaVíctimasSGIRPCmexico-noticias

