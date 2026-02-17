Difunden video del rescate de Ángela Aguilar y Christian Nodal de tiroteo en Zacatecas

El periodista Carlos Jiménez compartió imágenes del operativo de seguridad que permitió evacuar a los cantantes luego de quedar en medio de un enfrentamiento armado cerca del rancho El Soyate, en Zacatecas (Nodal / Facebook / Carlos Jiménez / X)

El reportero Carlos Jiménez dio a conocer el video del momento en que Ángela Aguilar y Christian Nodal fueron escoltados por fuerzas de seguridad tras un ataque armado ocurrido en las inmediaciones del rancho El Soyate, propiedad de la familia Aguilar, en Zacatecas.

A través de su cuenta de X, el titular del programa C4 En Alerta publicó un clip que documenta el operativo. “El ‘rescate’ de Ángela Aguilar y Christian Nodal”, escribió para describir el material. Según explicó, agentes de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional y corporaciones estatales trasladaron a la pareja hasta el aeropuerto. “Los sacaron de la zona en conflicto y escoltaron hasta las escaleras de su avión”, añadió.

La versión difundida por Carlos Jiménez

En su canal de YouTube, Jiménez detalló lo que calificó como “la versión de la autoridad” incluida en reportes oficiales. “Ellos se encontraban en un lugar en el que no debían estar y escaparon hacia el rancho. La policía los siguió, los persiguió”, relató. De acuerdo con esa narrativa, al producirse el ataque armado en la carretera Federal 54, los cantantes regresaron a El Soyate y fueron alcanzados por elementos estatales que desconocían su identidad.

“Es en el rancho donde finalmente logran identificar que en la camioneta iban Christian Nodal y su esposa Ángela Aguilar”, señaló el periodista. Añadió que la pareja solicitó acompañamiento oficial por temor a que la situación escalara.

Fiscalía descarta ataque directo

Un día después, Cristian Paul Camacho Osnaya, fiscal general de Zacatecas, confirmó en entrevista con Ventaneando que el enfrentamiento ocurrió durante el traslado de personas detenidas, entre ellas un presunto generador de violencia. “De muy mala suerte, les tocó que, justamente cuando iban saliendo del rancho Ángela y Christian, vieron esta agresión”, puntualizó.

El funcionario recalcó que la agresión no estuvo dirigida contra los artistas. “La agresión no fue en contra de ellos, no se encuentran lesionados ni nada”, afirmó. Tras resguardarse en la propiedad familiar, ambos recibieron apoyo para llegar al aeropuerto y continuar su trayecto.

Autoridades estatales y el equipo de comunicación de la familia Aguilar desmintieron versiones sobre un ataque directo o intento de secuestro. El incidente, señalaron, fue un daño colateral de un operativo de seguridad que se desarrollaba en la zona.