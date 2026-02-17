México

Difunden video del rescate de Ángela Aguilar y Christian Nodal de tiroteo en Zacatecas

El periodista Carlos Jiménez compartió imágenes del operativo de seguridad que permitió evacuar a los cantantes luego de quedar en medio de un enfrentamiento armado cerca del rancho El Soyate, en Zacatecas

Guardar
El periodista Carlos Jiménez compartió
El periodista Carlos Jiménez compartió imágenes del operativo de seguridad que permitió evacuar a los cantantes luego de quedar en medio de un enfrentamiento armado cerca del rancho El Soyate, en Zacatecas (Nodal / Facebook / Carlos Jiménez / X)

El reportero Carlos Jiménez dio a conocer el video del momento en que Ángela Aguilar y Christian Nodal fueron escoltados por fuerzas de seguridad tras un ataque armado ocurrido en las inmediaciones del rancho El Soyate, propiedad de la familia Aguilar, en Zacatecas.

A través de su cuenta de X, el titular del programa C4 En Alerta publicó un clip que documenta el operativo. “El ‘rescate’ de Ángela Aguilar y Christian Nodal”, escribió para describir el material. Según explicó, agentes de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional y corporaciones estatales trasladaron a la pareja hasta el aeropuerto. “Los sacaron de la zona en conflicto y escoltaron hasta las escaleras de su avión”, añadió.

La versión difundida por Carlos Jiménez

En su canal de YouTube, Jiménez detalló lo que calificó como “la versión de la autoridad” incluida en reportes oficiales. “Ellos se encontraban en un lugar en el que no debían estar y escaparon hacia el rancho. La policía los siguió, los persiguió”, relató. De acuerdo con esa narrativa, al producirse el ataque armado en la carretera Federal 54, los cantantes regresaron a El Soyate y fueron alcanzados por elementos estatales que desconocían su identidad.

“Es en el rancho donde finalmente logran identificar que en la camioneta iban Christian Nodal y su esposa Ángela Aguilar”, señaló el periodista. Añadió que la pareja solicitó acompañamiento oficial por temor a que la situación escalara.

Fiscalía descarta ataque directo

Un día después, Cristian Paul Camacho Osnaya, fiscal general de Zacatecas, confirmó en entrevista con Ventaneando que el enfrentamiento ocurrió durante el traslado de personas detenidas, entre ellas un presunto generador de violencia. “De muy mala suerte, les tocó que, justamente cuando iban saliendo del rancho Ángela y Christian, vieron esta agresión”, puntualizó.

El funcionario recalcó que la agresión no estuvo dirigida contra los artistas. “La agresión no fue en contra de ellos, no se encuentran lesionados ni nada”, afirmó. Tras resguardarse en la propiedad familiar, ambos recibieron apoyo para llegar al aeropuerto y continuar su trayecto.

Autoridades estatales y el equipo de comunicación de la familia Aguilar desmintieron versiones sobre un ataque directo o intento de secuestro. El incidente, señalaron, fue un daño colateral de un operativo de seguridad que se desarrollaba en la zona.

Temas Relacionados

Ángela AguilarChristian Nodalmexico-entretenimientomexico-noticias

Más Noticias

Cinco lesionados en ataque armado durante baile sonidero en La Trinidad Tepango, Atlixco

A pesar de las heridas, autoridades señalaron que ninguna de las víctimas estuvo en riesgo de perder la vida

Cinco lesionados en ataque armado

Conavi alerta sobre fraude en apoyos de 40 mil pesos para mejoramiento de vivienda

La dependencia federal advierte que no tiene gestores ni intermediarios

Conavi alerta sobre fraude en

Dos mujeres, una de ellas en silla de ruedas, son asesinadas en Guanajuato

En hechos diferentes, dos mujeres fueron asesinadas en la ciudad de León, en el estado de Guanajuato, a balazos

Dos mujeres, una de ellas

Joaquín Wirth sería otro objetivo mortal del bar Sala de Despecho de Puebla: su familia detalló el crimen y a qué se dedicaba

A días del ataque armado afuera del bar Sala de Despecho en Puebla, una de las madres de las víctimas ofrece su versión de los hechos y rechaza señalamientos mediáticos

Joaquín Wirth sería otro objetivo

Carro alegórico de Dragon Ball roba miradas en Carnaval de Morelia: “Viva el príncipe de los saiyajin”

La recreación de una escena icónica del anime con la figura de Vegeta se volvió la sensación del carnaval 2026

Carro alegórico de Dragon Ball
MÁS NOTICIAS

NARCO

Dos mujeres, una de ellas

Dos mujeres, una de ellas en silla de ruedas, son asesinadas en Guanajuato

Joaquín Wirth sería otro objetivo mortal del bar Sala de Despecho de Puebla: su familia detalló el crimen y a qué se dedicaba

Sólo tenía 13 años: cuerpo enterrado desde hace dos años fue hallado por el colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco

El inesperado vínculo entre los monos exóticos y los lujos del crimen organizado en México

Adolescente de 16 años es ligado a tres ejecuciones en García, Nuevo León

ENTRETENIMIENTO

Pati Chapoy especula sobre romance

Pati Chapoy especula sobre romance de Bad Bunny con Cazzu y aviva rivalidad con la ex de Nodal

Horarios oficiales EDC México 2026: consulta aquí los sets por día y escenario

Festival del Taco y el Asado 2026 en Edomex: fechas, sede, horarios y todo lo que debes saber

Precios oficiales de Pulp en México: consulta aquí el costo de los boletos para CDMX

Eugenio Derbez reacciona a versión ‘para adultos’ de La Familia P. Luche y su respuesta se vuelve viral

DEPORTES

Este es el millonario contrato

Este es el millonario contrato que seduciría a Henry Martín para dejar al América e irse a la MLS

Supernova confirma la cancelación del combate entre Alana Flores y Samadhi Zendejas: “Se requiere profesionalismo”

Erick ‘Cubo’ Torres lanza contundente mensaje para la ‘Hormiga’ González: “Es el futuro del futbol mexicano”

Penta Zero Miedo logra triunfo dramático en RAW y va por el Campeonato Intercontinental de la WWE

Atlante tiene nueva televisora para su regreso en la Liga Mx