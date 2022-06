El “Lunares” de la Unión Tepito se quedará con sentencia de 27 años tras haber impugnado

Oscar Andrés el lunares (Foto: Cuartoscuro)

Óscar Andrés Flores Ramírez, el Lunares, quien fuera líder de la Unión Tepito, pasará 27 años y seis meses tras las rejas por el asesinato de una mujer, luego de que se le ratifacara la sentencia tras haber impugnado.

De acuerdo con las investigaciones, se acreditó la plena responsabilidad del Lunares por el delito de homicidio calificado tras haber disparado contra una femenina en un puesto de quesadillas en 2019, en la colonia Morelos de la alcaldía Cuauhtémoc.

El cabecilla de la Unión Tepito había sido sentenciado en octubre de 2021, pero su defensa presentó un recurso de apelación y se ordenó la reposición del procedimiento penal, el cual fue realizado a través de de la Subprocuraduría de Procesos.

Ulises Lara López, vocero de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), indicó que fue solicitada una pena de 50 años contra el jefe criminal, pero solo se concedió poco más de la mitad de esa petición.

Óscar Andrés "N" fue condenado a 27 años de prisión por el homicidio calificado de una mujer

“La autoridad judicial aplicó el principio de NON REFORMATIO IN PEIUS, la cual refiere que quien interpone un recurso de apelación no puede ser colocado en una posición más desfavorable de la que tendría en el caso de no haberlo interpuesto”, explicó el funcionario de la dependencia ministerial.

Además de las casi tres décadas en la cárcel, la autoridad judicial determinó que el Lunares deberá pagar la reparación del daño y gastos funerarios de la víctima, a quien acribilló en compañía de otra persona en la calle de Jesús Carranza.

“Se le negaron los beneficios y sustitutivos penales por el tiempo que dure la pena, y sus derechos políticos también quedaron suspendidos”, añadió Lara López.

Información en desarrollo...