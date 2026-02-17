Bellakath quiere entrar a La Casa de los Famosos México y manda mensaje: “Sólo Dios me puede funar” (Foto: Infobae México/ Jovani Pérez)

La cantante y creadora de contenido Bellakath manifestó en una entrevista reciente su disposición para formar parte del reality La Casa de los Famosos México, uno de los programas de telerrealidad más populares del país.

En declaraciones recogidas por Televisa Espectáculos, la artista afirmó: “Solo Dios me puede funar”, en referencia a las posibles críticas que podría enfrentar dentro del programa.

La postura de Bellakath ante el reto televisivo

Durante la conversación con el equipo de Televisa Espectáculos, Bellakath no dudó cuando se le preguntó si aceptaría una invitación para ingresar al reality. La cantante respondió afirmativamente con una sonrisa y sostuvo:

“Sí, sí me animaría”. Destacó que la experiencia le resultaría “rara”, ya que permitiría que el público la viera en un contexto completamente distinto al habitual.

La postura de Bellakath ante el reto televisivo REUTERS/Ronda Churchill

Consultada sobre el temor a la “funa” –término popular usado en redes sociales para describir la cancelación o desaprobación pública–, la artista fue enfática al asegurar: “No, pues, solamente Dios me puede funar”. La frase, que ha generado repercusión en plataformas digitales, refleja la confianza de la intérprete para enfrentar el escrutinio mediático.

Autenticidad y expectativas sobre su participación

Bellakath explicó que su personalidad podría sorprender a la audiencia del programa. Aclaró que disfruta de la soledad y que suele concentrarse mejor cuando está aislada. “La gente me conocería tal cual soy. Quizás pueden pensar que soy como que... No, no, no. Yo voy a llegar y van a decir: ‘Esa es la más aislada’, porque a mí me gusta estar como sola, me gusta estar sola, concentrándome. Creo que así trabajo más cuando estoy sola, cuando me encierro, cuando no hay nadie, me concentro”, relató la cantante a Televisa Espectáculos.

Pese a su preferencia por los espacios personales, la intérprete señaló que también estaría dispuesta a interactuar con otros participantes. “Obviamente sí también iría como a platicar con los de la casa”, añadió en la entrevista difundida por la cadena.

Reacciones y repercusión en redes sociales

El mensaje de Bellakath acerca de su posible ingreso a La Casa de los Famosos México generó diversas reacciones en redes sociales, donde la frase “Solo Dios me puede funar” se viralizó y fue retomada por usuarios y portales de espectáculos.

La artista, conocida por su presencia en plataformas digitales y por temas que han alcanzado millones de reproducciones, suma así una nueva polémica a su historial mediático, según lo reportado por Televisa Espectáculos.

¿Quién es Bellakath?

Bellakath, cuyo nombre real es Katherine Huerta, es una cantante, compositora y figura digital mexicana. Alcanzó notoriedad con temas de reggaetón que rápidamente escalaron en popularidad dentro de la escena urbana nacional. Además de su faceta artística, se ha consolidado como influencer, generando conversación en torno a temas sociales y tendencias virales.

Bellakath rompe las redes con polémico video bailando ‘La Reina del Reguetón Mexicano’: “Nuestra Nicki Minaj” (Foto: Instagram/@labellakath)

Por ahora, Televisa no ha confirmado oficialmente si la cantante formará parte de la próxima temporada de La Casa de los Famosos México. Mientras tanto, la expectativa en torno a la figura de Bellakath continúa en aumento, alimentada por sus declaraciones y la respuesta del público digital.

El desarrollo de este tema será seguido por distintos medios, atentos a cualquier anuncio o actualización sobre el elenco del reality.