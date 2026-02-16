Procesan a 30 integrantes de Los Salazar, grupo criminal ligado al Cártel de Sinaloa en Querétaro

Las 30 personas fueron detenidas como resultado de diversos cateos en Querétaro (FGR)

Las autoridades informaron sobre vinculación a proceso de 30 personas quienes fueron identificadas por las autoridades federales como integrantes del grupo Los Salazar, ligado al Cártel de Sinaloa, quienes fueron detenidas tras diversos cateos en Querétaro.

El 15 de febrero la Fiscalía General de la República (FGR) informó sobre las medidas para 10 personas, quienes fueron procesadas por su presunta responsabilidad en delitos contra la salud en la modalidad de posesión con fines de venta. Se trata de:

María Camila “N”

María Fernanda “N”

Lorena “N”

Mariana “N”

Mónica “N”

Saraí “N”

Jaiser “N”

Miguel “N”

Noé “N”

Néstor “N”

El resto de sujetos fueron vinculados a proceso por el mismo delito, aunque se les añaden investigaciones por posesión de material de uso exclusivo de las fuerzas armadas, específicamente: arma de fuego, cartuchos y cargadores.

"El Flaco" es uno de los procesados (SSPC)

Un hombre, identificado como líder de la célula de Los Salazar se encuentra en esta segunda lista de personas procesadas de manera reciente. Se trata de Luis Gustavo “N”, alias El Flaco.

Se trata de: David Silvestre “N”, Javier “N”, Samanta “N”, Camilo “N”, Eréndira “N”, Bryan “N”, Carlos “N”, Jesús “N”, José Miguel “N”, José Adán “N”, Luis Gustavo “N”, Luis Carlos “N”, José Alfredo “N”, Lucía “N”, Kenet “N”, David Nicolás “N”, José Ángel “N”, Gerardo “N”, Oskar “N” y Juan “N”.

A los 30 individuos se les determinó la medida de prisión preventiva. Los hombres fueron llevados al CEFERESO 17, “CPS Michoacán”, mientras que las mujeres en el centro penitenciario Mil Cumbres.

Las 30 personas no operaban en Querétaro, asegura gobernador

Por su parte, el 10 de febrero pasado, el gobernador de Querétaro, Mauricio Kuri González dijo que las 30 personas capturadas no operaban en el estado que gobierna, más bien, lo usaban como sitio de reunión.

“Sabemos que aquí estaban, aquí se juntaban, pero aquí no operaban, aquí no había nada de extorsión", declaró el mandatario.

Sí operaban, aseguró Harfuch

Las declaraciones de Mauricio Kuri contrastan con reportes de inteligencia y con la información compartida por el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, quien anunció el arresto de los 30 sujetos el 6 de febrero pasado, incluso destacó el papel del supuesto cabecilla en la entidad.

Omar García Harfuch informó sobre las detenciones (Presidencia)

"Diego “N” coordinaba la venta y distribución de droga en la capital del estado, así como el tráfico de armas, agresiones a grupos rivales, homicidios y actividades de reclutamiento"

El arresto de los ahora procesados fue resultado de una docena de cateos en Querétaro, los cuales resultaron en el aseguramiento de cinco armas de fuego cortas y dos largas, 212 cartuchos, cinco cargadores, 134.8 gramos de metanfetamina, 1.07 kilogramos de cocaína, 3.76 kilogramos de marihuana, dinero, 64 celulares, 10 vehículos, tres inmuebles, joyas, computadoras, cuatrimotos y básculas grameras, además de otros objetos.