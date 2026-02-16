Doble Hoy no circula: consulta si puedes usar tu auto el 16 de febrero

Hay Doble Hoy No Circula el 16 de febrero para el engomado amarillo (@OVIALCDMX/X)

La Comisión Ambiental de la Megalópolis ha activado la Fase 1 de contingencia ambiental por ozono en la Zona Metropolitana del Valle de México.

La medida implica restricciones de circulación para diversos tipos de vehículos, con el objetivo de disminuir la exposición de la población a la contaminación y reducir las emisiones de ozono.

Doble Hoy No Circula 16 de febrero

Según el boletín oficial, deberán suspender la circulación de 5:00 a 22:00 horas los siguientes vehículos de engomado amarillo:

particulares con holograma de verificación 2

particulares con holograma de verificación 1 cuyo último dígito de la placa sea 1, 3, 5, 6, 7 o 9

particulares con holograma 0 o 00, engomado amarillo, y terminación de placa 5 o 6.

El gráfico oficial muestra las restricciones de circulación vehicular para el programa Hoy No Circula del lunes en CDMX, aplicando a engomado amarillo y ciertas terminaciones de placa por contingencia ambiental. (X/@SEDEMA_CDMX)

¿Por qué hay contingencia el lunes 16 de febrero?

El motivo de la contingencia, según la Comisión Ambiental de la Megalópolis, es la presencia de concentraciones altas de ozono.

Dichas condiciones están asociadas a condiciones atmosféricas como cielo despejado, vientos débiles y temperaturas máximas de hasta 28 ℃ (82,4 ℉).

La Zona Metropolitana del Valle de México activa la Fase 1 de Contingencia Ambiental Atmosférica por ozono (X/CAMegalopolis)

La institución detalló que estas circunstancias favorecieron la formación y acumulación del contaminante.

Otros autos que no pueden circular el 16 de febrero

También quedan restringidos los autos que no cuenten con holograma de verificación, incluyendo

unidades antiguas

de demostración

traslado

nuevas

con pase turístico

placas foráneas

formadas solo por letras

Consulta restricciones por contingencia ambiental (SAÚL LÓPEZ /CUARTOSCURO.COM)

A todos ellos se les aplican las mismas limitaciones que a quienes tengan holograma 2.

Además, el 50% de las unidades de reparto de gas LP a tanques estacionarios sin válvula de desconexión seca y matrícula con terminación impar tampoco podrá circular.

Para los vehículos de carga local o federal, la prohibición será de 6:00 a 10:00.

Qué autos si circulan 16 de febrero

Vehículos eléctricos, híbridos, con matrícula ecológica o holograma exento.

Vehículos con holograma “0” o “00” vigente y engomado diferente al amarillo, terminación de placa distinta a 5 o 6.

Vehículos particulares en emergencia médica.

Taxis de 5:00 a 10:00, aunque tengan restricción por “Hoy No Circula”.

Vehículos de emergencia, salud, seguridad, protección civil, agua, transporte escolar y de personal con holograma y autorización vigente, cortejos fúnebres, transporte de personas con discapacidad, residuos peligrosos (excepto combustibles), transporte público y mercancías perecederas, además de motocicletas.

La Comisión Ambiental de la Megalópolis advirtió que las autoridades reforzarán los operativos para detectar y sancionar a vehículos ostensiblemente contaminantes, unidades sin verificación vigente y aquellos que incumplan las restricciones de circulación.

CDMX y Edomex están en Fase I de contingencia ambiental FOTO: ROGELIO MORALES /CUARTOSCURO.COM

Recomendaciones por contingencia ambiental

Favorecer el trabajo a distancia y compras en línea para evitar desplazamientos.

No utilizar aromatizantes, aerosoles, pinturas o solventes.

Recargar gasolina únicamente después de las 18:00 y antes de las 10:00.

Revisar posibles fugas de gas en el hogar.

Limitar el uso de combustibles domésticos, acortando el tiempo de ducha y empleando recipientes con tapa al cocinar.