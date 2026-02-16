Clara Brugada comparte fotografía con Salma Hayek tras presentación en Palacio Nacional: “Qué gusto coincidir”

Clara Brugada, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, compartió una fotografía con la actriz Salma Hayek. Foto: X/@ClaraBrugadaM.

Clara Brugada, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, compartió una fotografía con la actriz Salma Hayek, luego de haber estado presente en la conferencia de prensa de la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum.

La fotografía fue compartida en las redes sociales oficiales de la morenista, quien compartió unos minutos con la actriz mexicana nominada al Premio Oscar en la categoría de ‘Mejor Actriz Principal’ el año 2003 por su papel en “Frida”.

Brugada mencionó que fue un gusto coincidir con Salma Hayek:

“Qué gusto coincidir con @salmahayek, una mujer que ha llevado el talento y la fuerza de México al mundo”, dijo la exalcaldesa de Iztapalapa a través de sus redes sociales oficiales.

La mandataria capitalina destacó la trayectoria de Salma Hayek. Foto: X/@ClaraBrugadaM.

Asimismo, añadió otras palabras para destacar la visita de Salma Hayek, además de su presencia en la conferencia matutina presidencial de este domingo 15 de febrero.

“Gracias por tu cercanía y por recordarnos que soñar en grande siempre vale la pena”, dijo Brugada al destacar la trayectoria artística de Salma Hayek.

La artista estuvo presente en la mañanera especial de este domingo para dar el anuncio junto con la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, sobre ‘Incentivos para la Industria Cinematográfica y Audiovisual’.

A la rueda de prensa también asistieron otros funcionarios como la titular de la Secretaría de Cultura del Gobierno de México, Claudia Curiel de Icaza.

La actriz veracruzana subrayó la visión de la presidenta de México, resaltando cómo comprendió de inmediato la importancia de la inyección económica que representa para el país. (Presidencia)

¿De qué tratan los ‘Incentivos para la Industria Cinematográfica y Audiovisual’ presentados por Salma Hayek y Claudia Sheinbaum?

Durante la mañanera de este domingo 15 de febrero, Claudia Sheinbaum junto a Salma Hayek, anunciaron un programa de incentivos fiscales que busca incrementar la producción nacional de largometrajes, series y documentales.

La secretaria de Cultura, Claudia Curiel de Icaza, precisó que el incentivo consiste en un crédito fiscal sobre el ISR, equivalente hasta el treinta por ciento del gasto realizado en el país, con un límite de cuarenta millones de pesos por proyecto.

A la conferencia de 'Incentivos para la Industria Cinematográfica y Audiovisual’ estuvieron presentes varios funcionarios del Gobierno de México, actores y actriz del cine mexicano. Foto. Cortesía.

El anuncio contó con la presencia de figuras de la industria como la productora Ina Payán, quien consideró la jornada como “muy importante para la cinematografía nacional”.

Entre los requisitos para acceder al beneficio, se determinó que al menos el setenta por ciento del gasto de cada proyecto deberá destinarse a proveeduría nacional, con el objetivo de garantizar un impacto en la economía y el empleo del sector.

Durante la rueda de prensa y conferencia presidencia, varios actores y actrices del cine mexicano estuvieron presentes.

¿Qué actrices y actores asistieron a la conferencia para el anuncio de ‘Incentivos para la Industria Cinematográfica y Audiovisual’, donde Salma Hayek estuvo presente con Claudia Sheinbaum?

Al anuncio por parte de Salma Hayek y Claudia Sheinbaum sobre el ‘Incentivo para la Industria Cinematográfica y Audiovisual’, asistieron varios actores y actrices de cine mexicano como:

José María Yazpik

Irene Azuela .

Regina Blandón

Dario Yazbek Bernal .

Adriana Paz

Mercedes Hernández .

Tessa Ía

Sofía Sisniega ,

Johanna Murillo

Karina Gidi

Bruno Bichir.