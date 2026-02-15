Carlos Slim logra la mayor fortuna que ha tenido en su vida ¿Cuánto dinero tiene en la actualidad el magnate mexicano?

Slim es la prsona más rica de Latinoamérica. REUTERS/Luis Cortes/File Photo

Carlos Slim Helú, la persona más rica de México y Latinoamérica, ha alcanzado una cifra en su fortuna que nunca antes había logrado.

De acuerdo con el sitio Real Times Billionaires, de Forbes, Slim tiene en la actualidad USD 114 mil 200 millones, con lo que ha logrado llegar al lugar 14 entre las personas más ricas del mundo, y al número 1 en México y Latinoamérica, puesto que ha ocupado desde hace ya varios años.

Antes de lograr esta cantidad, el mayor registro en su fortuna que se tenía era de USD 102 mil millones, que alcanzó apenas en 2024. Sin embargo, en 2025 cayó hasta los USD 82 mil 500 millones.

Fortunas de Slim en años anteriores

La fortuna del ingeniero mexicano Carlos Slim, quien estudió Ingeniería Civil en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y quien el pasado mes de enero cumplió 86 años de edad, ha crecido exponencialmente en los últimos años, hasta llegar ahora a ser una de las más grandes del mundo.

En los últimos 10 años ha crecido más del doble.

Según Forbes, Slim ocupa el lugar 16 entre los más ricos del mundo. REUTERS/Gustavo Graf

De acuerdo con los registros de Forbes, en 2016, Slim tenía USD 50 mil millones; para 2017, creció a USD 54 mil 500 millones; para 2018 pasó a USD 67 mil 100 millones; en 2019 bajó un poco, a USD 64 mil millones; en 2020 pasó a USD 52 mil 100 millones; en 2021 se recuperó y llegó a los USD 62 mil 800 millones; en 2022 creció hasta los USD 81 mil 200 millones; en 2023 pasó a USD 93 mil millones; en 2024 llegó a superar los USD 100 mil millones, con USD 102 millones y en 2025 bajó hasta los USD 82 mil 500 millones.

Quiénes encabezan el listado en la actualidad

Según el sitio de Real Times Billionaires de Forbes, el empresario sudafricano Elon Musk ha alcanzado una fortuna nunca antes vista en la historia de la humanidad, con USD 849 mil 300 millones. El magnate encabeza empresas como Testa y Space X.

El segundo puesto es ocupado por Larry Page, de Google, con USD 251 mil millones; la tercera posición es de Sergei Brin, también de Google, con USD 231 mil 700 millones; Mark Zuckerberg, de Meta, cuenta con USD 219 mil 400 millones, lo que lo coloca en la posición 4 y el quinto lugar es de Jeff Bezos, de Amazon, quien cuenta, según Forbes, con USD 214 mil 100 millones.