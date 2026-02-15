México

Carlos Slim logra la mayor fortuna que ha tenido en su vida ¿Cuánto dinero tiene en la actualidad el magnate mexicano?

De acuerdo con Forbes, Slim ha logrado posicionarse en el lugar 16 entre las personas más ricas del mundo

Guardar
Slim es la prsona más
Slim es la prsona más rica de Latinoamérica. REUTERS/Luis Cortes/File Photo

Carlos Slim Helú, la persona más rica de México y Latinoamérica, ha alcanzado una cifra en su fortuna que nunca antes había logrado.

De acuerdo con el sitio Real Times Billionaires, de Forbes, Slim tiene en la actualidad USD 114 mil 200 millones, con lo que ha logrado llegar al lugar 14 entre las personas más ricas del mundo, y al número 1 en México y Latinoamérica, puesto que ha ocupado desde hace ya varios años.

Antes de lograr esta cantidad, el mayor registro en su fortuna que se tenía era de USD 102 mil millones, que alcanzó apenas en 2024. Sin embargo, en 2025 cayó hasta los USD 82 mil 500 millones.

Fortunas de Slim en años anteriores

La fortuna del ingeniero mexicano Carlos Slim, quien estudió Ingeniería Civil en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y quien el pasado mes de enero cumplió 86 años de edad, ha crecido exponencialmente en los últimos años, hasta llegar ahora a ser una de las más grandes del mundo.

En los últimos 10 años ha crecido más del doble.

Según Forbes, Slim ocupa el
Según Forbes, Slim ocupa el lugar 16 entre los más ricos del mundo. REUTERS/Gustavo Graf

De acuerdo con los registros de Forbes, en 2016, Slim tenía USD 50 mil millones; para 2017, creció a USD 54 mil 500 millones; para 2018 pasó a USD 67 mil 100 millones; en 2019 bajó un poco, a USD 64 mil millones; en 2020 pasó a USD 52 mil 100 millones; en 2021 se recuperó y llegó a los USD 62 mil 800 millones; en 2022 creció hasta los USD 81 mil 200 millones; en 2023 pasó a USD 93 mil millones; en 2024 llegó a superar los USD 100 mil millones, con USD 102 millones y en 2025 bajó hasta los USD 82 mil 500 millones.

Quiénes encabezan el listado en la actualidad

Según el sitio de Real Times Billionaires de Forbes, el empresario sudafricano Elon Musk ha alcanzado una fortuna nunca antes vista en la historia de la humanidad, con USD 849 mil 300 millones. El magnate encabeza empresas como Testa y Space X.

El segundo puesto es ocupado por Larry Page, de Google, con USD 251 mil millones; la tercera posición es de Sergei Brin, también de Google, con USD 231 mil 700 millones; Mark Zuckerberg, de Meta, cuenta con USD 219 mil 400 millones, lo que lo coloca en la posición 4 y el quinto lugar es de Jeff Bezos, de Amazon, quien cuenta, según Forbes, con USD 214 mil 100 millones.

Temas Relacionados

Carlos SlimfortunaForbesempresarios mexicanosmexico-noticias

Más Noticias

Uva: propiedades, beneficios y por qué es una fruta clave para la salud

Este fruto destaca por su contenido de antioxidantes, vitaminas y minerales esenciales

Uva: propiedades, beneficios y por

Becas Rita Cetina y Benito Juárez 2026: ¿Se debe cobrar el pago de febrero el mismo día que me llega el depósito?

Los beneficiarios de ambos programas comenzarán a recibir sus recursos la próxima semana

Becas Rita Cetina y Benito

El sofisticado look de Salma Hayek en Palacio Nacional para encontrarse con la presidenta Claudia Sheinbaum

La actriz nomida al Oscar acompañó a la presidenta de México en la presentación de los incentivos para la industria cinematográfica y audiovisual

El sofisticado look de Salma

Entre lágrimas, Salma Hayek aplaude el apoyo de Sheinbaum al cine mexicano: “Lo que no teníamos era esta presidenta”

La actriz veracruzana subrayó la visión de la presidenta de México, resaltando cómo comprendió de inmediato la importancia de la inyección económica que representa para el país

Entre lágrimas, Salma Hayek aplaude

Oliver, de 19 años, murió tras pasar un retén de la GN en Guanajuato, presuntamente no se habría detenido

Un joven de Apaseo el Grande perdió la vida luego de una persecución y disparos ocurridos en la carretera que conecta Celaya con Querétaro, mientras las autoridades investigan el caso y la familia exige justicia

Oliver, de 19 años, murió
MÁS NOTICIAS

NARCO

La indignante realidad de las

La indignante realidad de las fosas clandestinas en México: los cinco estados con más restos encontrados

Detienen a presunto extorsionador de comerciantes en la alcaldía Cuauhtémoc

Procesan a hombre que transportaba casi una tonelada de marihuana, armamento y otras drogas en un camión en Chihuahua

Localizan con vida a 6 empleados de una agencia automotriz de Uruapan, Michoacán, tras ser reportados como desaparecidos

Marina localiza y destruye más de 1 millón de plantas de amapola en Nayarit

ENTRETENIMIENTO

El sofisticado look de Salma

El sofisticado look de Salma Hayek en Palacio Nacional para encontrarse con la presidenta Claudia Sheinbaum

Entre lágrimas, Salma Hayek aplaude el apoyo de Sheinbaum al cine mexicano: “Lo que no teníamos era esta presidenta”

Junto a Salma Hayek, Sheinbaum presenta programa para hacer más series y películas en México

“La Choco” reacciona a rumores del adiós de Pati Chapoy que sacuden a ‘Ventaneando’

Javier Ceriani denuncia amenazas de muerte de Gustavo Adolfo Infante

DEPORTES

“La Selección Mexicana no alcanza

“La Selección Mexicana no alcanza ese nivel”: Faitelson pide que Chivas juegue el Mundial de 2026

Sarah Schleper analiza su retiro olímpico tras quedar descalificada en Milano-Cortina 2026: “Estoy destrozada”

Afición del América explota contra ex futbolista de Cruz Azul tras perder el Clásico Nacional ante Chivas

Juego de Estrellas NBA: cuándo y dónde ver en México

Cuándo y dónde ver al mexicano Isaac del Toro en el inicio de la Temporada 2026 de la UAE Tour