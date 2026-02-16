Boxeadoras presentan programa durante “La Mañanera” y alientan a otras mujeres: “No es un deporte de hombres”

Tres boxeadoras mexicanas frente a podios oficiales durante la presentación del programa "Boxeando por la paz" en la Ciudad de México.

Sudor, disciplina y voluntad de hierro. Estos son los ingredientes que han llevado a Jacqueline Nava Mouett, “La Barbie Juárez” y Eunice Campos a destacar en un deporte históricamente dominado por hombres. Este lunes, durante el lanzamiento del programa “Boxeando por la paz”, las tres boxeadoras profesionales compartieron mensajes dirigidos a las mujeres de México: el ring también es suyo.

Jacqueline Nava Mouett, boxeadora profesional, durante su intervención en el lanzamiento del programa "Boxeando por la paz" en la Ciudad de México.

Jacqueline Nava Mouett demuestra que la edad no es un obstáculo para triunfar en el boxeo

Jacqueline Nava Mouett no llegó al boxeo de niña. Lo hizo a los 26 años, como mujer y como madre. Y desde ese lugar habla hoy con una autoridad que no necesita pedirle permiso a nadie.

“Yo como mujer, como madre, siempre lo he dicho: piensan que nomás es para hombres cuando realmente no es cierto. Siempre me gusta ponerme de ejemplo como mamá de dos niños. Yo inicié a los 26 años, fue que me animé a empezar esto del boxeo”, destacó.

Su historia desafía uno de los mitos más arraigados sobre las mujeres y el deporte: que hay una edad correcta, un momento ideal, una ventana que se cierra. Jackie la derriba con su propia trayectoria.

“A veces me dicen: ‘es que ya estoy muy grande’. Yo a mis 39 años, ahora ya dos veces campeona del mundo, doy gracias por haber podido tomar ese paso que realmente fue difícil. No creía en mí. Pero le digo a todas las mamás y a todas las chicas que se sienten ya grandes: que lo hagan. No se pongan límites en su edad, es solo un número.”

Y va más allá del deporte. Habla de algo que muchas mujeres reconocerán en silencio: la costumbre de ponerse al último.

“Como mamás a veces nos quedamos en casa, no hacemos ejercicio, nos enfocamos mucho en la familia y dejamos mucho nuestra vida. Tenemos que estar sanas para cuidar a nuestros hijos.”

Un recordatorio de que cuidarse no es egoísmo. Es también una forma de amor.

“Las animo, mamás o no mamás, que se metan al gimnasio y conozcan este bonito deporte. No solo nos ayuda en lo físico, sino en ser disciplinadas, y mentalmente nos ayuda demasiado.”

"La Barbie Juárez", boxeadora profesional, durante su mensaje en el lanzamiento del programa "Boxeando por la paz" en la Ciudad de México.

La “Barbie Juárez”: El boxeo es un sueño posible para niñas y niños en México

“La Barbie Juárez” creció entendiendo que el boxeo no entiende de géneros, sino de corazones dispuestos a soñar y a trabajar.

“Es uno de los deportes que más glorias nos ha dejado. Niños y niñas estamos ahí, abrazamos este sueño tan fuerte por salir adelante y esa necesidad que tenemos de darle una mejor vida a nuestra familia.”

Para ella, el boxeo no es solo un deporte de combate. Es un espejo de la fortaleza que las mujeres mexicanas ya llevan dentro, esa que no sale en los titulares pero que sostiene familias, comunidades y sueños.

“Los corazones que tenemos, que no se rinden, que sueñan y trabajan por lograr cumplir sus sueños, ese es el ingrediente principal que el mexicano tiene.”

Eunice Campos, boxeadora profesional, durante su mensaje en el lanzamiento del programa "Boxeando por la paz" en la Ciudad de México.

Eunice Campos: “El boxeo también es para mujeres, no te dejes limitar por los comentarios”

Eunice Campos, boxeadora profesional, conoce bien la voz que intenta frenar a las mujeres antes de que siquiera se pongan los guantes. La ha escuchado, la ha enfrentado y la ha superado. Por eso, su mensaje es directo:

“Sé que es un deporte para hombres y siempre es visto como muy rudo, muy pesado. Pero yo soy mujer boxeadora profesional y les quiero animar: que por esos comentarios no se rindan, que sigan adelante. Es un deporte muy duro y muy exigente, pero también es mental. Ustedes pueden. También los hombres, pero también las mujeres. No se dejen llevar por los comentarios de que es para hombres, que es para machos. También es para mujeres. Somos valientes, somos esforzadas, así que mucho ánimo.”

¿En qué consiste el programa Boxeando por la Paz?

Boxeando por la Paz es una iniciativa nacional que busca integrar a 5 mil boxeadores profesionales al programa Jóvenes Construyendo el Futuro. El objetivo central es transformar la vida de las y los deportistas, potenciar su desarrollo profesional y convertirlos en agentes de cambio en sus comunidades. Para lograrlo, los beneficiarios impartirán clases gratuitas de boxeo, una hora diaria, a niñas, niños y jóvenes, promoviendo valores de disciplina y convivencia pacífica.

A cambio de esta labor, los boxeadores recibirán un salario mensual de 9 mil 500 pesos y acceso al seguro médico del IMSS. Las inscripciones estarán abiertas del 16 al 28 de febrero y las clases comenzarán el 2 de marzo de 2026. La meta es alejar a la juventud de entornos de riesgo y ofrecer oportunidades de desarrollo a través del deporte.