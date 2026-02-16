México

Boxeando por la Paz se integra a Jóvenes Construyendo el Futuro: cuánto dinero dará el programa y cuándo inician las clases gratuitas

Mauricio Sulaimán y boxeadores inauguraron el programa durante la conferencia de prensa matutina de esta mañana

El nuevo programa Boxeando por la Paz se integrará a Jóvenes Construyendo el Futuro con el objetivo de seguir impulsando el deporte de puños en la sociedad mexicana.

Durante la conferencia de prensa matutina de este lunes 16 de febrero, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, Mauricio Sulaimán y boxeadores profesionales inauguraron el programa.

La iniciativa tratará de transformar la vida de los deportistas y potenciar su desarrollo profesional, a la vez que los convierte en agentes de cambio en sus entornos. Según lo planteado en el anuncio, la meta es fomentar el deporte y alejar a la juventud de entornos de riesgo por medio del contacto directo con profesionales del boxeo.

Boxeando por la Paz: cuánto dinero dará el programa y cuándo inician las clases

Los beneficiados (boxeadores profesionales) deberán impartir clases gratuitas de boxeo durante 1 hora diaria a niños y jóvenes, promoviendo así valores de disciplina y convivencia pacífica en las comunidades. En total, la iniciativa integrará a 5,000 boxeadores profesionales, quienes recibirán un salario mensual de 9,500 pesos.

Las primeras inscripciones a Boxeando por la Paz se llevarán a cabo del 16 al 28 de febrero a través de la página jovenesconstruyendoelfuturo.stps.gob.mx, mientras que las clases gratuitas darán inicio el 2 de marzo de 2026.

Cabe señalar que además de recibir un apoyo económico correspondiente al salario mínimo, los boxeadores también podrán acceder al seguro médico del IMSS que brinda la iniciativa.

Boxeadores impulsan el programa Boxeado por la Paz

Por otra parte, boxeadores como Marilyn Badillo, Alan David Picasso Romero, Pitbull Cruz o Jacqueline Nava Mouett asistieron a Palacio Nacional para apoyar el impulso del nuevo programa.

“Miles de niñas y niños tienen una gran pasión, pero no siempre tienen un camino para desarrollarla. Hoy con el programa Boxeando con la Paz ya no va a haber sueños perdidos ni sueños desperdiciados, porque cuando acercamos el deporte y la juventud a la educación, estamos promoviendo la forma más poderosa de prevención”, comentó David Picasso.

Isaac Pitbull Cruz también brindó unas palabras y llamó a los jóvenes a dejar de lado las malas compañías y las conductas delictivas. El boxeador capitalino instó a la comunidad a unirse en iniciativas positivas, señalando que es momento de “ponerse los guantes” en beneficio de México y sumar esfuerzos para transformar el entorno a través del deporte.

“Es tiempo de dejar de hacer convivencia mala, de juntarse en una esquina para tomar alcohol, ponerse de acuerdo para delinquir. Es momento de ponerse de acuerdo para ponernos los guantes por nuestra nación, por nuestro México y seguir dando de qué hablar con los guantes” comentó el campeón interino del CMB.

Boxeo: un deporte que representa exitosamente a México

La promoción del boxeo como motor de orgullo nacional fue el eje central de una intervención reciente de la presidenta y del dueño del Consejo Mundial de Boxeo. Ambos subrayaron que este deporte ha ocupado un lugar especial en la identidad de México, señalando su capacidad de generar campeones mundiales y medallistas olímpicos.

El mensaje no solo resalta el peso del pugilismo en la historia deportiva nacional, sino que también apunta al impacto social que representa. La dirigencia del CMB sostuvo que el boxeo ha proporcionado innumerables satisfacciones a la población mexicana, consolidándose como una de las disciplinas más exitosas del país.

