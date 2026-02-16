México

Beca Benito Juárez 2026: este es el calendario oficial de pagos de este mes de febrero para todos los beneficiarios

Estudiantes de nivel medio superior de este programa social reciben un total de mil 900 pesos bimestrales

El programa social del Gobierno
El programa social del Gobierno de México otorga un total de mil 900 pesos bimestrales. Foto: Archivo/Infobae México.

La Beca Benito Juárez es un programa social implementado por el Gobierno de México, orientado a estudiantes de nivel medio superior que cursan sus estudios en instituciones públicas.

Los integrantes de este programa reciben un depósito de mil 900 pesos cada dos meses, el cual se realiza en sus cuentas del Banco del Bienestar.

La finalidad de este apoyo económico es favorecer la continuidad de los jóvenes en la preparatoria o el bachillerato.

El monto entregado busca que los estudiantes beneficiados puedan obtener materiales que contribuyan a completar su formación académica.

Es importante estar al pendiente de las redes de la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar. (X/@becasbenitojuarez)

La administración de la Beca Benito Juárez está a cargo de la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar, organismo dependiente del Gobierno de México.

Su objetivo es reducir el abandono escolar en el nivel medio superior y aumentar las posibilidades de que más jóvenes accedan a la universidad.

Los beneficiarios tienen la opción de utilizar este recurso para comprar útiles, libros, alimentos o cubrir gastos de transporte entre su hogar y la escuela.

El pago corresponde al primera
El pago corresponde al primera bimestre de este 2026, que abarca los meses de enero y febrero. Foto: Gobierno de México.

Pago de la Beca Benito Juárez en este mes de febrero 2026

Este mes de febrero se llevará a cabo el pago de la Beca Benito Juárez para todos los beneficiarios, de acuerdo a la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar y los tiempos previstos.

El pago corresponde a los meses de enero y febrero. La dispersión en las tarjetas del Banco del Bienestar se realizará de manera gradual en el mes de febrero conforme a la primera letra del apellido paterno de los beneficiarios.

Este lunes 16 de febrero se reveló el calendario de pagos de la Beca Benito Juárez para todos los beneficiarios de este programa social inscritos.

Así serán los pagos de este mes de febrero de la Beca Benito Juárez 2026 según el calendario oficial

Como se mencionó anteriormente, este lunes 16 de febrero se reveló el calendario oficial de pagos de la Beca Benito Juárez para todos los beneficiarios.

De acuerdo con lo revelado por la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar, los depósitos en las tarjetas del Banco del Bienestar de cada beneficiario quedarán de la siguiente manera:

| LETRA | DÍA | FEBRERO |

| A · B | Lunes | 16 |

| C | Martes | 17 |

| D · E · F | Miércoles | 18 |

| G | Jueves | 19 |

| H · I · J · K · L | Viernes | 20 |

| M | Lunes | 23 |

| N · Ñ · O · P · Q | Martes | 24 |

| R | Miércoles | 25 |

| S | Jueves | 26 |

| T · U · V · W · X · Y · Z | Viernes | 27 |

Calendario oficial de pagos de
Calendario oficial de pagos de la Beca Rita Cetina Foto: X@bbienestarmx.

