¿Sin plan para el 14 de febrero? ideas accesibles en CDMX para el Día de San Valentín

Estas son las actividades que puedes hacer este fin de semana por el Día de San Valentín en la Ciudad de México
El 14 de febrero en la Ciudad de México ofrece alternativas para todos los gustos y bolsillos.
Desde conciertos gratuitos y picnics al aire libre hasta festivales universitarios, cine alternativo y recorridos por museos, la capital presenta opciones para celebrar el Día del Amor y la Amistad con pareja, amigos o solo.
Concierto gratuito de Intocable en el Zócalo
- Horario: 14 de febrero, consulta horarios en redes oficiales del Gobierno de la CDMX
- Precio: Entrada libre
- Lugar: Zócalo de la Ciudad de México (Metro Zócalo-Tenochtitlán, Línea 2)
- Tipo de actividad: Concierto masivo de música norteña y regional mexicana
¡A Bailar por Amor en Neza!
- Horario: Sábado 14 de febrero, 18:00 horas
- Precio: Entrada libre
- Lugar: Explanada del Palacio Municipal de Nezahualcóyotl
- Tipo de actividad: Baile público y celebración comunitaria
Picnic Nocturno especial de San Valentín en el Bosque de Chapultepec
- Horario: 14 de febrero, de 20:00 a 23:00 horas (llega con dos horas de anticipación, cupo limitado)
- Precio: Gratis
- Lugar: Jardín Botánico del Bosque de Chapultepec
- Tipo de actividad: Picnic nocturno al aire libre (puedes llevar tus alimentos, no se permiten bebidas alcohólicas ni mascotas)
Picnic Aromático Victoriano en el Museo del Perfume (MUPE)
- Horario: 14 de febrero, dos turnos: de 12:00 a 15:00 y de 15:00 a 18:00 horas
- Precio: $200 por persona, $300 por pareja (boletos en taquilla)
- Lugar: Museo del Perfume, C. de Tacuba 12, Col. Centro, Cuauhtémoc
- Tipo de actividad: Picnic temático con actividades creativas, elaboración de ramitos, cartas, bordado, hora del té y proyección sorpresa
Festival “Amor es hacer comunidad” en la UNAM
- Horario: 13 de febrero, de 12:00 a 17:00 horas
- Precio: Gratis
- Lugar: Las Islas, Ciudad Universitaria
- Tipo de actividad: Festival con música en vivo, talleres, activaciones, módulos informativos y actividades lúdicas
Ciclo de Cine “Pa’ Migajear” en Tepito
- Horario: 14 de febrero, 18:30 horas
- Precio: Entrada libre
- Lugar: Foro Martes de Arte Tepito, Eje 1 Oriente 116-108, Col. Morelos (Metro Tepito)
- Tipo de actividad: Proyección de la película “Amar te duele” (cine mexicano sobre el lado menos idealizado del amor)
Noche del Franz: “Despecho y Migajas” en el Museo Franz Mayer
- Horario: 25 de febrero, de 18:00 a 22:00 horas
- Precio: Consulta boletos y promociones 2x1 (acceso incluye exposiciones y actividades)
- Lugar: Museo Franz Mayer, Av. Hidalgo 45, Centro Histórico
- Tipo de actividad: Karaoke, actividades interactivas, dress-code semáforo, acceso al museo y exposiciones
Exposición nocturna “Jardín inconcluso” de Rafael Lozano-Hemmer
- Horario: Del 11 de febrero al 25 de abril, horarios nocturnos (consulta disponibilidad)
- Precio: Boleto abierto $670 pesos (reserva en Fever)
- Lugar: Museo de Arte Moderno, Bosque de Chapultepec
- Tipo de actividad: Instalaciones lumínicas interactivas y arte contemporáneo
Recorridos culturales y opciones económicas
- Picnic en Chapultepec: Entrada libre; organiza tu propio picnic en áreas verdes del bosque.
- Paseo nocturno por el Centro Histórico: Gratis; caminata entre edificios iluminados y plazas.
- Jardín y mercado en Coyoacán: Entrada libre; ambiente bohemio, músicos y artesanías.
- Película en la Cineteca Nacional: Boletos accesibles; cartelera especial de San Valentín.
- Entrada libre al MUAC: Museo Universitario Arte Contemporáneo, consulta fechas de acceso libre.
- Sábado en San Ángel: Paseo por bazares y galerías, entrada libre.
- Mirador del Monumento a la Revolución: Costo reducido o acceso gratuito en horarios promocionales.
- Paseo en bicicleta por el Canal Nacional: Entrada libre; contacto con la naturaleza.
- Visita a la Biblioteca Vasconcelos: Entrada gratuita; arquitectura y tranquilidad.
- Obra de teatro en Foro Off Spring: Cooperación voluntaria; Francisco Pimentel 14, Col. San Rafael.
