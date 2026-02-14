Poncho de Nigris reta a Adrián Marcelo: “Te pago 4 millones de pesos y te subes conmigo al Ring Royale”

(Captura Vix)

Poncho de Nigris desató controversia en redes sociales tras retar públicamente a Adrián Marcelo a una pelea del Ring Royale.

El influencer se comprometió a pagarle 4 millones de pesos al conductor, cantidad que él mismo puso como opción en un video de Hermanos de Leche, si acepta enfrentarse contra él en una pelea de tres rounds con caretas.

“A ver, aquí lo va a hacer público. Adrián, te voy a pagar los 4 millones de pesos y la próxima edición de Ring Royal te vas a subir conmigo, güey. Tres rounds, dos minutos de descanso con careta. Te voy a noquear, güey. 4 millones de pesos te voy a dar y ahora sí, no te puedes rajar. No te puedes dejar”, comentó De Nigris en su podcast.

Poncho de Nigris lidera la organización de Ring Royale, reuniendo a personalidades de la televisión, las redes sociales y el deporte. (Miriam Estrella/ Infobae)

Hasta el momento, Adrián Marcelo no se ha pronunciado al respecto.

Fans exigen pelea

La declaración de Poncho de Nigris se viralizó en redes sociales y varios admiradores de ambas personalidades se pronunciaron a favor del encuentro sobre el ring.

"Le sacó 4 millones de pesos por 6 minutos y los paga poncho. ¿Quién gano?"

“Poncho está obsesionado con Adrián Marcelo."

"Adrián tiene miedo y obviamente no se va a subir."

"Estaría con madre qué le pagará los 4 millones. Y nadie fuera y no tuviera éxito el evento."

"Adrián no te va levantar el evento Ponchito."

Así fue el encuentro. Foto (captura de pantalla)

La vez que Poncho de Nigris encaró a Adrián Marcelo en el aeropuerto

Fue en agosto de 2025 cuando los creadores de contenido y exparticipantes de La Casa de los Famosos México protagonizaron una acalorada pelea en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.

El momento quedó grabado y se viralizó en redes sociales. En este se puede ver cómo fue Poncho de Nigris quien se acercó a Adrián Marcelo exigiéndole que bajara de la planta alta para hablar cara a cara.

“Bájate, aquí, querías platicar, bájate, güey, para que me digas lo que querías decir. ¿Qué me querías decir? Bájate aquí. Che cul...“, dijo.

Los famosos se encontraron en el aeropuerto de CDMX

Marcelo no entendía qué estaba pasando, pero su amigo Iván Fernatt ‘La Mole’ se acercó para tranquilizarlo.

El incidente no pasó a mayores y ambos presentadores continuaron su camino como si nada hubiera pasado.

Cabe recordar que el origen de aquella discusión fue una entrevista que Adrián Marcelo le hizo a Crista Montes, mamá de Gala Montes. Esto después de las constantes peleas que tuvieron en La Casa de los Famoso México.

Poncho de Nigris no estaba de acuerdo y cuestionó la ética de Marcelo.