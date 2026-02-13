Elaine Haro entonará el Himno Nacional en el Ring Royale: “El nervio existe”

Elaine Haro se sumó al elenco del Ring Royale, el evento deportivo donde personalidades del medio artístico nacional e influencers se enfrentarán en combates de box.
Sin embargo, la cantante no peleará, sino que será la encargada de entonar el Himno Nacional al inicio del evento, así lo dio a conocer Poncho de Nigris -organizador- en la conferencia de prensa del evento.
La exparticipante de La Casa de los Famosos México agradeció la oportunidad y confesó que está algo nerviosa por lo que pueda suceder. Y es que en varias ocasiones ha pasado que los cantantes se equivocan u olvidan la letra del símbolo patrio por los nervios.
“Estoy preparada, pero obviamente el nervio existe porque es el Himno Nacional y no puedes improvisar, o sea, porque yo estoy acostumbrada, soy actriz de teatro y normalmente en el teatro cuando no se equivoca, pues se improvisa, pero aquí no hay manera de improvisar”, comentó.
¿Quiénes van a pelear?
El evento constará de seis peleas:
- Abelito vs Bull Terrier
- Alberto del Río “El Patrón” vs Chuy Almada
- Alfredo Adame vs Carlos Trejo
- Karely Ruiz vs Marcela Mistral
- Aldo de Nigris vs Nicola Porcella
- La Kyliezz y Georgiana contra Miss Velvetine y Alexis Mvgler
¿Dónde se llevará a cabo y a qué hora comenzará?
El encuentro deportivo se llevará a cabo el próximo domingo 15 de marzo en la Arena Monterrey y será conducido por Montserrat Oliver.
El inicio está programado para las 18:00 horas y la música correrá por parte de Luis R. Conriquez.
¿Quién es Elaine Haro?
- Nació el 18 de agosto de 2003 en Ciudad de México.
- Actualmente tiene 21 años.
- Desde pequeña comenzó su carrera artística al participar en comerciales de televisión.
- A los 12 años participó en el programa “La voz kids”. Aunque no fue seleccionada, su intervención la hizo más conocida en el medio.
- En 2015 interpretó a Debbie Wilkinson en la obra teatral “Billy Elliot: el musical”.
- En 2016 protagonizó a Annie en la adaptación teatral “Anita la huerfanita”.
- En 2017 debutó en cine con el papel de Amanda en “Como cortar a tu patán” y comenzó a participar en los programas “La Rosa de Guadalupe” y “Como dice el dicho”.
- En 2018 apareció en la serie “Rosario Tijeras”.
- En 2019 participó en la serie televisiva “La bandida” como Soledad y en la película “Como caído del cielo”, interpretando a Milagros.
- En 2020 personificó a Amanda de joven en la serie “Súbete a mi moto” y a Rocío Heredia Peñaloza en “La mexicana y el güero”. También actuó en la película “El vestido de la novia” como Ana.
- En 2022 concursó en el reality “Reto 4 Elementos”.
- En 2023 formó parte del elenco de la bioserie “Gloria Trevi: Ellas soy yo” como Nayeli González.
- En 2024 formó parte de la telenovela “Golpe de suerte” como Sabrina Perea Ramos.
- Ha intervenido en episodios de “Incorregibles de Santa Martha”.
- Además de su experiencia actoral, se desempeña como cantante, bailarina e influencer.