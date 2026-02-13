Elaine Haro entonará el Himno Nacional en el Ring Royale: “El nervio existe”

(La Casa de los Famosos México)

Elaine Haro se sumó al elenco del Ring Royale, el evento deportivo donde personalidades del medio artístico nacional e influencers se enfrentarán en combates de box.

Sin embargo, la cantante no peleará, sino que será la encargada de entonar el Himno Nacional al inicio del evento, así lo dio a conocer Poncho de Nigris -organizador- en la conferencia de prensa del evento.

La exparticipante de La Casa de los Famosos México agradeció la oportunidad y confesó que está algo nerviosa por lo que pueda suceder. Y es que en varias ocasiones ha pasado que los cantantes se equivocan u olvidan la letra del símbolo patrio por los nervios.

Actriz Elaine Haro contó insperada experiencia cuando visitó Perú.

“Estoy preparada, pero obviamente el nervio existe porque es el Himno Nacional y no puedes improvisar, o sea, porque yo estoy acostumbrada, soy actriz de teatro y normalmente en el teatro cuando no se equivoca, pues se improvisa, pero aquí no hay manera de improvisar”, comentó.

¿Quiénes van a pelear?

El evento constará de seis peleas:

Abelito vs Bull Terrier

Alberto del Río “El Patrón” vs Chuy Almada

Alfredo Adame vs Carlos Trejo

Karely Ruiz vs Marcela Mistral

Aldo de Nigris vs Nicola Porcella

La Kyliezz y Georgiana contra Miss Velvetine y Alexis Mvgler

Poncho de Nigris lidera la organización de Ring Royale, reuniendo a personalidades de la televisión, las redes sociales y el deporte. (Miriam Estrella/ Infobae)

¿Dónde se llevará a cabo y a qué hora comenzará?

El encuentro deportivo se llevará a cabo el próximo domingo 15 de marzo en la Arena Monterrey y será conducido por Montserrat Oliver.

El inicio está programado para las 18:00 horas y la música correrá por parte de Luis R. Conriquez.

Karely Ruiz y Marcela Mistral forman parte del evento Ring Royale, a realizarse en marzo de 2025. (Facebook)

¿Quién es Elaine Haro?

Nació el 18 de agosto de 2003 en Ciudad de México.

Actualmente tiene 21 años.

Desde pequeña comenzó su carrera artística al participar en comerciales de televisión.

A los 12 años participó en el programa “La voz kids” . Aunque no fue seleccionada, su intervención la hizo más conocida en el medio.

En 2015 interpretó a Debbie Wilkinson en la obra teatral “Billy Elliot: el musical”.

En 2016 protagonizó a Annie en la adaptación teatral “Anita la huerfanita”.

En 2017 debutó en cine con el papel de Amanda en “Como cortar a tu patán” y comenzó a participar en los programas “La Rosa de Guadalupe” y “Como dice el dicho”.

En 2018 apareció en la serie “Rosario Tijeras”.

En 2019 participó en la serie televisiva “La bandida” como Soledad y en la película “Como caído del cielo”, interpretando a Milagros .

En 2020 personificó a Amanda de joven en la serie “Súbete a mi moto” y a Rocío Heredia Peñaloza en “La mexicana y el güero”. También actuó en la película “El vestido de la novia” como Ana .

En 2022 concursó en el reality “Reto 4 Elementos”.

En 2023 formó parte del elenco de la bioserie “Gloria Trevi: Ellas soy yo” como Nayeli González .

En 2024 formó parte de la telenovela “Golpe de suerte” como Sabrina Perea Ramos .

Ha intervenido en episodios de “Incorregibles de Santa Martha”.

Además de su experiencia actoral, se desempeña como cantante, bailarina e influencer.