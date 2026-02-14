Agreden a alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, durante operativo

La funcionaria denunció que un grupo de personas se acercó a agredirla a ella y a su equipo de trabajo. | Crédito: Alcaldía Cuauhtémoc

La alcaldesa de la alcaldía Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, denunció haber sido agredida durante un operativo de reordenamiento del comercio en la vía pública en la zona de San Cosme. Los hechos ocurrieron mientras supervisaba acciones para retirar puestos instalados en las inmediaciones del Metro San Cosme, correspondiente a la Sistema de Transporte Colectivo Metro.

De acuerdo con la funcionaria, el operativo tenía como objetivo ordenar el comercio ambulante en la zona, donde —aseguró— se detectó un incremento irregular de puestos. “Estuvimos reordenando la vía pública en San Cosme. De cinco puestos pasaron a 22 puestos por permisos del Gobierno de la Ciudad, permisos que nunca han enseñado”, declaró en una transmisión en vivo realizada a través de su cuenta de Instagram.

Rojo de la Vega explicó que se encontraba en el lugar junto con su equipo de trabajo esperando la llegada de representantes del Gobierno central, quienes supuestamente acudirían para establecer una mesa de diálogo con los comerciantes. Sin embargo, afirmó que dicha reunión no se concretó y que, en cambio, se presentó un grupo de personas que los agredió físicamente.

Imágenes muestran el momento en que la alcaldesa y su equipo se vieron envueltos en las agresiones. Foto: (Captura de pantalla)

“Estaba esperando para dialogar, y lo único que hicieron fue tendernos una trampa”, expresó la alcaldesa durante la transmisión. Según su relato, más de 200 personas los rodearon y comenzaron a golpearlos. “Nos abordaron más de 200 personas a golpearnos”, aseguró.

La alcaldesa señaló directamente a Diana Sánchez Barrios, diputada de Morena en el Congreso de la Ciudad de México y reconocida lideresa de comerciantes del Centro Histórico, como responsable de enviar a personas vinculadas a su organización. De acuerdo con Rojo de la Vega, comerciantes de la zona le indicaron que el grupo que participó en la agresión estaba relacionado con la legisladora.

Durante los hechos, varios trabajadores de la alcaldía resultaron lesionados. La edil afirmó que, si bien ella no sufrió heridas de gravedad gracias a que fue protegida por integrantes de su equipo, varios de sus colaboradores sí fueron golpeados. “Hay muchísimos trabajadores de la alcaldía golpeados”, reiteró.

La alcaldesa de Cuauhtémoc vinculó las agresiones con la diputada Diana Sánchez Barrios. Foto: (Archivo Infobae)

Asimismo, sostuvo que cuenta con videos que documentan la agresión y que estos servirán como evidencia para sustentar la denuncia correspondiente. Tras los hechos, informó que se trasladaría junto con su equipo a la Fiscalía de la Ciudad de México para presentar una denuncia formal por las agresiones.

El incidente se da en el contexto de las acciones emprendidas por la alcaldía Cuauhtémoc para regular el comercio en vía pública, particularmente en zonas de alta afluencia como San Cosme, donde el ambulantaje ha sido motivo de constantes disputas entre autoridades y organizaciones de comerciantes.

Hasta el momento, el Gobierno de la Ciudad de México y la diputada señalada no habían emitido una postura pública en respuesta a las acusaciones realizadas por la alcaldesa. El caso podría escalar a instancias legales conforme avancen las investigaciones y se determinen responsabilidades por los hechos denunciados.