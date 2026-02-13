Pepe Aguilar rompe el silencio sobre supuesto ataque en su rancho de Zacatecas: “Mi familia está bien”

El cantantelanzó un comunicado donde pidió paz y expresó solidaridad con los zacatecanos. FOTO: CORTESÍA FRENCH TOAST/CUARTOSCURO.COM

Pepe Aguilar emitió un comunicado oficial para aclarar las versiones sobre un supuesto ataque armado dirigido a su familia en Zacatecas, luego de que circularan reportes periodísticos y en redes sociales que involucraban tanto a él como a su hija Ángela Aguilar y a Christian Nodal. El cantante negó haber sido víctima de un atentado y aseguró que tanto él como sus familiares se encuentran a salvo.

Por su parte, el Gobierno de Zacatecas confirmó una agresión armada en el municipio de Villanueva, localidad donde se ubica el rancho de la familia Aguilar. El secretario general de Gobierno estatal, Rodrigo Reyes, detalló que el incidente tuvo lugar en la comunidad de Tayahua, sobre la carretera que conecta con el municipio de Tabasco. De acuerdo con el funcionario, “se registró una agresión en contra de las Fuerzas de Reacción Inmediata de Zacatecas”. Hasta el momento, no se reportaron bajas entre los elementos de seguridad ni de otras corporaciones. Las autoridades informaron que algunas personas presuntamente responsables fueron detenidas y que la información sobre el caso se ampliará en próximos días.

Pepe Aguilar desmintió haber sido víctima de un ataque en Zacatecas. (Captura de pantalla Javier Ceriani Instagram)

El mensaje de Pepe Aguilar ante versiones de atentado

Ante la difusión de rumores, Pepe Aguilar decidió pronunciarse con un mensaje dirigido al público y los medios de comunicación. En el comunicado, el artista expresó: “Quiero compartir esto con claridad y desde el cariño que le tengo a mi tierra. Contrario a lo que muchos medios de comunicación están aseverando, yo me encuentro en la Ciudad de México. Mi familia está bien”.

Aguilar explicó que la situación real tiene que ver con un operativo de seguridad activo en las inmediaciones de su casa y del rancho de su hija en Zacatecas, el cual fue implementado por las autoridades estatales. “En la zona cercana a mi casa y al rancho de mi hija, en Zacatecas, actualmente se lleva a cabo un operativo activo, como lo explicó el Secretario General de Gobierno del Estado en su comunicado oficial. Esa es la situación real que se vive en este momento”, puntualizó el cantante.

El cantante también agregó el link al comunicado oficial emitido por el Secretario General de Gobierno del Estado de Zacatecas. (Captura de pantalla @prensaaguilarof)

El intérprete también se refirió al contexto de violencia que atraviesa la entidad y manifestó su deseo de paz para Zacatecas: “Como muchos zacatecanos, hoy nos toca atravesar momentos difíciles en nuestra tierra. Deseo profundamente que pronto regrese la paz a nuestro querido Zacatecas”.

Pepe Aguilar concluyó su mensaje agradeciendo el interés y la preocupación mostrada por el público, al tiempo que reiteró su respeto y gratitud: “Les mando un abrazo con respeto y gratitud”.

Hasta el cierre de esta edición, la familia Aguilar y Christian Nodal no han sido blanco de ninguna agresión directa, y las autoridades estatales continúan las investigaciones sobre los hechos registrados en Villanueva.