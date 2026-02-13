“La Mañanera” de Sheinbaum hoy viernes 13 de febrero | En vivo

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo encabezará La Mañanera del Pueblo de este viernes desde Palacio Nacional . Sigue la conferencia minuto a minuto a través de Infobae México .

La primera de ellas busca fortalecer la promoción del cine mexicano , garantizando mejores condiciones de exhibición y apoyo al talento nacional. La segunda propuesta aborda la regulación del doblaje , una medida impulsada directamente por las crecientes quejas ante el uso de Inteligencia Artificial , buscando proteger los derechos y el trabajo de los actores de voz frente a la automatización tecnológica.

Durante la conferencia de prensa matutina , se anunció una agenda enfocada prioritariamente en el sector cultural y cinematográfico . Con la presencia de Claudia Curiel , Karina Luján y Daniela Alatorre , se detalló que el Gobierno Federal impulsará dos iniciativas de ley fundamentales para la industria.

Cultura y Cine al centro: Presentan iniciativas contra la IA y para el impulso al audiovisual

Claudia Curiel de Icaza, secretaria de Cultura, presentó la iniciativa de reforma a la Ley Federal de Cine y Audiovisual , con la cual se buscará realizar diversas acciones para impulsar el cine producido en México.

Consentimiento y Pago: El uso de cualquier registro vocal requerirá una autorización expresa e informada , asegurando que los artistas reciban una retribución justa por el uso de su identidad sonora.

Derechos Laborales: Se reformarán la Ley Federal del Trabajo y la Ley Federal del Derecho de Autor para proteger a los trabajadores del doblaje que carecen de contratos formales.

Protección contra la IA: Por primera vez, se presenta una iniciativa para frenar la clonación de voz sin consentimiento . La ley reconocerá la voz humana como una herramienta artística única e irrepetible .

Cuotas para Streaming: Las plataformas digitales deberán habilitar un espacio específico destinado exclusivamente a la exhibición de cine mexicano , garantizando visibilidad al contenido nacional.

Entre los puntos más destacados de esta reforma se encuentran:

Claudia Curiel , titular de la Secretaría de Cultura, presentó la iniciativa para una nueva Ley de Cine y Audiovisual , la cual busca reemplazar el marco jurídico vigente desde 1992 . Mientras que la legislación anterior surgió bajo un esquema neoliberal, la propuesta de 2026 se fundamenta en los derechos culturales y la soberanía creativa.

Adiós al modelo de 1992: Cultura presenta nueva Ley de Cine y blindaje legal contra la IA

Diversidad de géneros: Los estímulos no solo se limitan a la ficción, sino que buscan fortalecer el documental como una herramienta de registro social y memoria histórica.

Descentralización de la cultura: El objetivo principal es fomentar que se haga cine en todo el país , rompiendo la concentración de recursos en las grandes urbes para dar voz a todas las regiones de México.

Atención a poblaciones vulnerables: Se pondrá especial énfasis en proyectos que involucren a infancias y adolescencias , integrándolas en el ecosistema creativo.

Los ejes rectores de esta nueva etapa de apoyos son:

Daniela Alatorre , titular del Instituto Mexicano de Cinematografía ( IMCINE ), detalló la existencia de diversas convocatorias especializadas diseñadas para cubrir todas las etapas de la creación fílmica, incluyendo la producción, posproducción y el impulso específico al cine documental .

Cine para todos: IMCINE descentraliza apoyos y prioriza a grupos vulnerables

La presidenta de México Claudia Sheinbaum dio a conocer que el próximo domingo 15 de febrero compartirá información importante sobre los incentivos económicos para la producción de series y cine en el país.

Sheinbaum agradece a la actriz por aceptar estar presente.

Competitividad Cinematográfica: Con la implementación de estos incentivos, México busca posicionarse como un centro estratégico de producción frente a otros mercados globales.

Respaldo Institucional: Sheinbaum subrayó que estas acciones complementan lo expuesto por Claudia Curiel , calificando sus iniciativas sobre derechos de autor y doblaje como “muy importantes” para la estructura del sector.

Promoción Internacional: Los nuevos estímulos buscan fortalecer la imagen de México en el mundo a través de la industria audiovisual.

Los puntos centrales de este anuncio son:

La presidenta Claudia Sheinbaum adelantó que el próximo domingo se darán a conocer importantes incentivos económicos para la producción de series y cine en territorio nacional. Este anuncio contará con la presencia estelar de la actriz y productora Salma Hayek , quien participará en la presentación de estas medidas diseñadas para atraer inversión internacional.

Salma Hayek y Sheinbaum anunciarán nuevos incentivos para el cine y series en México

Análisis en curso: Explicó que el gobierno ya trabaja en el tema y que, en su momento, se anunciarán las acciones concretas que se pueden implementar para beneficiar la economía familiar.

Fomento a la competitividad: Sheinbaum subrayó la importancia de que haya la competencia suficiente en el mercado para regular los costos de forma natural y eficiente.

Regulación mediante el diálogo: La mandataria señaló que el objetivo es bajar los precios de los medicamentos , aclarando que no se trata de imponer topes de precios , sino de establecer mesas de trabajo y hablar directamente con las farmacéuticas .

Además, planteó una ruta estratégica para abordar el costo de los fármacos en el sector privado:

La presidenta Claudia Sheinbaum reafirmó el compromiso de su administración con el sector salud, asegurando que actualmente todos los centros de salud y hospitales están cumpliendo con el suministro de medicamentos gratuitos para la población.

Garantía de gratuidad y estrategia para reducir el costo de medicamentos: Sheinbaum

Compromiso laboral: La Secretaría de Cultura aseguró que se ha estado trabajando activamente en la mejora de las condiciones contractuales para dar certidumbre al personal del sector cinematográfico.

Manifestación simbólica: Curiel precisó que existe únicamente un grupo pequeño de empleados con la intención de realizar un acto simbólico , el cual no afectará el funcionamiento del recinto.

Operatividad garantizada: Se confirmó que no habrá un paro de labores , por lo que las funciones y servicios al público continuarán de manera habitual.

Los puntos clave sobre este anuncio son:

La secretaria Claudia Curiel aclaró la situación laboral en la Cineteca Nacional , desmintiendo las versiones sobre una suspensión de actividades programada para el día de mañana. La funcionaria enfatizó que la institución mantiene un diálogo abierto para fortalecer y respaldar a los trabajadores , especialmente en lo relativo a sus prestaciones de servicios .

Protocolo de seguridad: Se activaron de inmediato las medidas necesarias para su protección y para garantizar su integridad tras haber quedado expuestos en el perímetro del operativo.

Estado de salud y protección: Aseguró que los integrantes de la familia se encuentran bien y que, desde el instante en que ocurrió el suceso, el Gobierno Federal estableció comunicación directa con ellos.

Sin ataque directo: La mandataria fue enfática al negar que se tratara de un atentado planeado contra los Aguilar; explicó que su presencia en el sitio coincidió con la ejecución de acciones policiales o militares.

Los puntos clave de su declaración son:

La presidenta Claudia Sheinbaum se pronunció sobre el presunto ataque contra la familia Aguilar , precisando que el evento no fue una agresión directa ni dirigida hacia ellos. Según la mandataria, la familia circulaba por una zona donde las fuerzas de seguridad realizaban un operativo activo , lo que derivó en el incidente.

Sheinbaum aclara incidente con la familia Aguilar: “Pasaron por donde había un operativo”

Estrategia Nacional: Se confirmó que existe una estrategia específica contra la extorsión en todo el país para romper el ciclo de miedo y proteger a los sectores productivos y a la población civil.

Combate a la extorsión: La presidenta reconoció que la extorsión es uno de los delitos que más lacera a la ciudadanía debido al componente de amenaza y el temor a denunciar .

Líneas de investigación: Aunque se mencionó inicialmente que los detenidos alegaron una “confusión” respecto a los mineros, Sheinbaum subrayó que la Fiscalía realiza una investigación profunda que no se limita a esas declaraciones. El proceso incluye entrevistas con familiares, trabajadores y representantes de la industria minera .

Los puntos más relevantes sobre seguridad y justicia fueron:

La presidenta Claudia Sheinbaum abordó la situación de la mina en Concordia, Sonora , aclarando que el proyecto se encuentra actualmente en etapa de exploración y aún no inicia su fase de producción. La mandataria evitó profundizar en declaraciones directas sobre los incidentes recientes, señalando que los pormenores corresponden al Gabinete de Seguridad y a la Fiscalía General de la República .

Caso mina de Concordia: Sheinbaum remite detalles a Seguridad y refuerza estrategia contra la extorsión

Cambio de enfoque: La mandataria subrayó que, a diferencia de administraciones pasadas donde se protegía a los grandes empresarios, su gobierno prioriza la protección de la gente y la búsqueda de acuerdos que beneficien a la comunidad.

Operatividad minera: Sheinbaum aclaró que la mina de Cananea continúa funcionando con normalidad, como lo ha hecho desde hace tiempo.

Salud y medio ambiente: Además del hospital, el proyecto contempla la creación de un laboratorio especializado para realizar un seguimiento constante y riguroso a la calidad del agua en la región.

Primeros recursos: Se confirmó el depósito de los primeros 500 millones de pesos , los cuales se destinarán íntegramente al inicio de la construcción del hospital de Ures .

La presidenta Claudia Sheinbaum informó sobre los avances en los acuerdos con Grupo México , destacando que se ha hecho justicia para los mineros de Cananea . La empresa tiene el compromiso de depositar un total de 1,500 millones de pesos como parte de sus responsabilidades sociales y de remediación.

Justicia en Cananea: Grupo México inicia depósito de 1,500 mdp para salud y reparación ambiental

