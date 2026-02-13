“La Mañanera” de Sheinbaum hoy viernes 13 de febrero | En vivo

Justicia en Cananea: Grupo México inicia depósito de 1,500 mdp para salud y reparación ambiental
La presidenta Claudia Sheinbaum informó sobre los avances en los acuerdos con Grupo México, destacando que se ha hecho justicia para los mineros de Cananea. La empresa tiene el compromiso de depositar un total de 1,500 millones de pesos como parte de sus responsabilidades sociales y de remediación.
Los detalles clave del anuncio incluyen:
Primeros recursos: Se confirmó el depósito de los primeros 500 millones de pesos, los cuales se destinarán íntegramente al inicio de la construcción del hospital de Ures.
Salud y medio ambiente: Además del hospital, el proyecto contempla la creación de un laboratorio especializado para realizar un seguimiento constante y riguroso a la calidad del agua en la región.
Operatividad minera: Sheinbaum aclaró que la mina de Cananea continúa funcionando con normalidad, como lo ha hecho desde hace tiempo.
Cambio de enfoque: La mandataria subrayó que, a diferencia de administraciones pasadas donde se protegía a los grandes empresarios, su gobierno prioriza la protección de la gente y la búsqueda de acuerdos que beneficien a la comunidad.
Caso mina de Concordia: Sheinbaum remite detalles a Seguridad y refuerza estrategia contra la extorsión
La presidenta Claudia Sheinbaum abordó la situación de la mina en Concordia, Sonora, aclarando que el proyecto se encuentra actualmente en etapa de exploración y aún no inicia su fase de producción. La mandataria evitó profundizar en declaraciones directas sobre los incidentes recientes, señalando que los pormenores corresponden al Gabinete de Seguridad y a la Fiscalía General de la República.
Los puntos más relevantes sobre seguridad y justicia fueron:
Líneas de investigación: Aunque se mencionó inicialmente que los detenidos alegaron una “confusión” respecto a los mineros, Sheinbaum subrayó que la Fiscalía realiza una investigación profunda que no se limita a esas declaraciones. El proceso incluye entrevistas con familiares, trabajadores y representantes de la industria minera.
Combate a la extorsión: La presidenta reconoció que la extorsión es uno de los delitos que más lacera a la ciudadanía debido al componente de amenaza y el temor a denunciar.
Estrategia Nacional: Se confirmó que existe una estrategia específica contra la extorsión en todo el país para romper el ciclo de miedo y proteger a los sectores productivos y a la población civil.
Sheinbaum aclara incidente con la familia Aguilar: “Pasaron por donde había un operativo”
La presidenta Claudia Sheinbaum se pronunció sobre el presunto ataque contra la familia Aguilar, precisando que el evento no fue una agresión directa ni dirigida hacia ellos. Según la mandataria, la familia circulaba por una zona donde las fuerzas de seguridad realizaban un operativo activo, lo que derivó en el incidente.
Los puntos clave de su declaración son:
Sin ataque directo: La mandataria fue enfática al negar que se tratara de un atentado planeado contra los Aguilar; explicó que su presencia en el sitio coincidió con la ejecución de acciones policiales o militares.
Estado de salud y protección: Aseguró que los integrantes de la familia se encuentran bien y que, desde el instante en que ocurrió el suceso, el Gobierno Federal estableció comunicación directa con ellos.
Protocolo de seguridad: Se activaron de inmediato las medidas necesarias para su protección y para garantizar su integridad tras haber quedado expuestos en el perímetro del operativo.
Cineteca Nacional operará con normalidad: Secretaría de Cultura descarta paro de labores
La secretaria Claudia Curiel aclaró la situación laboral en la Cineteca Nacional, desmintiendo las versiones sobre una suspensión de actividades programada para el día de mañana. La funcionaria enfatizó que la institución mantiene un diálogo abierto para fortalecer y respaldar a los trabajadores, especialmente en lo relativo a sus prestaciones de servicios.
Los puntos clave sobre este anuncio son:
Operatividad garantizada: Se confirmó que no habrá un paro de labores, por lo que las funciones y servicios al público continuarán de manera habitual.
Manifestación simbólica: Curiel precisó que existe únicamente un grupo pequeño de empleados con la intención de realizar un acto simbólico, el cual no afectará el funcionamiento del recinto.
Compromiso laboral: La Secretaría de Cultura aseguró que se ha estado trabajando activamente en la mejora de las condiciones contractuales para dar certidumbre al personal del sector cinematográfico.
Garantía de gratuidad y estrategia para reducir el costo de medicamentos: Sheinbaum
La presidenta Claudia Sheinbaum reafirmó el compromiso de su administración con el sector salud, asegurando que actualmente todos los centros de salud y hospitales están cumpliendo con el suministro de medicamentos gratuitos para la población.
Además, planteó una ruta estratégica para abordar el costo de los fármacos en el sector privado:
Regulación mediante el diálogo: La mandataria señaló que el objetivo es bajar los precios de los medicamentos, aclarando que no se trata de imponer topes de precios, sino de establecer mesas de trabajo y hablar directamente con las farmacéuticas.
Fomento a la competitividad: Sheinbaum subrayó la importancia de que haya la competencia suficiente en el mercado para regular los costos de forma natural y eficiente.
Análisis en curso: Explicó que el gobierno ya trabaja en el tema y que, en su momento, se anunciarán las acciones concretas que se pueden implementar para beneficiar la economía familiar.
Salma Hayek y Sheinbaum anunciarán nuevos incentivos para el cine y series en México
La presidenta Claudia Sheinbaum adelantó que el próximo domingo se darán a conocer importantes incentivos económicos para la producción de series y cine en territorio nacional. Este anuncio contará con la presencia estelar de la actriz y productora Salma Hayek, quien participará en la presentación de estas medidas diseñadas para atraer inversión internacional.
Los puntos centrales de este anuncio son:
Promoción Internacional: Los nuevos estímulos buscan fortalecer la imagen de México en el mundo a través de la industria audiovisual.
Respaldo Institucional: Sheinbaum subrayó que estas acciones complementan lo expuesto por Claudia Curiel, calificando sus iniciativas sobre derechos de autor y doblaje como “muy importantes” para la estructura del sector.
Competitividad Cinematográfica: Con la implementación de estos incentivos, México busca posicionarse como un centro estratégico de producción frente a otros mercados globales.
Sheinbaum agradece a la actriz por aceptar estar presente.
Cine para todos: IMCINE descentraliza apoyos y prioriza a grupos vulnerables
Daniela Alatorre, titular del Instituto Mexicano de Cinematografía (IMCINE), detalló la existencia de diversas convocatorias especializadas diseñadas para cubrir todas las etapas de la creación fílmica, incluyendo la producción, posproducción y el impulso específico al cine documental.
Los ejes rectores de esta nueva etapa de apoyos son:
Atención a poblaciones vulnerables: Se pondrá especial énfasis en proyectos que involucren a infancias y adolescencias, integrándolas en el ecosistema creativo.
Descentralización de la cultura: El objetivo principal es fomentar que se haga cine en todo el país, rompiendo la concentración de recursos en las grandes urbes para dar voz a todas las regiones de México.
Diversidad de géneros: Los estímulos no solo se limitan a la ficción, sino que buscan fortalecer el documental como una herramienta de registro social y memoria histórica.
Adiós al modelo de 1992: Cultura presenta nueva Ley de Cine y blindaje legal contra la IA
Claudia Curiel, titular de la Secretaría de Cultura, presentó la iniciativa para una nueva Ley de Cine y Audiovisual, la cual busca reemplazar el marco jurídico vigente desde 1992. Mientras que la legislación anterior surgió bajo un esquema neoliberal, la propuesta de 2026 se fundamenta en los derechos culturales y la soberanía creativa.
Entre los puntos más destacados de esta reforma se encuentran:
Cuotas para Streaming: Las plataformas digitales deberán habilitar un espacio específico destinado exclusivamente a la exhibición de cine mexicano, garantizando visibilidad al contenido nacional.
Protección contra la IA: Por primera vez, se presenta una iniciativa para frenar la clonación de voz sin consentimiento. La ley reconocerá la voz humana como una herramienta artística única e irrepetible.
Derechos Laborales: Se reformarán la Ley Federal del Trabajo y la Ley Federal del Derecho de Autor para proteger a los trabajadores del doblaje que carecen de contratos formales.
Consentimiento y Pago: El uso de cualquier registro vocal requerirá una autorización expresa e informada, asegurando que los artistas reciban una retribución justa por el uso de su identidad sonora.
Claudia Curiel, secretaria de Cultura, destacó que el objetivo principal de este modelo es consolidar, ampliar y vincular diversas ofertas educativas, tanto formarles como no formales. (Gobierno de México, YouTube)
Claudia Curiel de Icaza, secretaria de Cultura, presentó la iniciativa de reforma a la Ley Federal de Cine y Audiovisual, con la cual se buscará realizar diversas acciones para impulsar el cine producido en México.
Cultura y Cine al centro: Presentan iniciativas contra la IA y para el impulso al audiovisual
Durante la conferencia de prensa matutina, se anunció una agenda enfocada prioritariamente en el sector cultural y cinematográfico. Con la presencia de Claudia Curiel, Karina Luján y Daniela Alatorre, se detalló que el Gobierno Federal impulsará dos iniciativas de ley fundamentales para la industria.
La primera de ellas busca fortalecer la promoción del cine mexicano, garantizando mejores condiciones de exhibición y apoyo al talento nacional. La segunda propuesta aborda la regulación del doblaje, una medida impulsada directamente por las crecientes quejas ante el uso de Inteligencia Artificial, buscando proteger los derechos y el trabajo de los actores de voz frente a la automatización tecnológica.
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo encabezará La Mañanera del Pueblo de este viernes desde Palacio Nacional. Sigue la conferencia minuto a minuto a través de Infobae México.