Reportan presunto ataque cerca del rancho de Pepe Aguilar en Zacatecas

La familia Aguilar se dirigían al aeropuerto desde su rancho ‘El Soyate’. (Pepe Aguilar / Facebook)

Pepe Aguilar y su familia provocaron revuelo luego de que se reportó un presunto ataque armado en las cercanías de su rancho ‘El Soyate’, ubicado en el estado de Zacatecas. El incidente, que habría ocurrido la tarde-noche del jueves 12 de febrero, generó especulaciones sobre la seguridad de la reconocida dinastía musical.

De acuerdo con información difundida en redes sociales y páginas de espectáculos, como la cuenta ‘Reina Venenosa’, el altercado se registró cerca de la propiedad de la familia Aguilar, conocida como ‘El Soyate’. Diversos reportes sugieren una presunta acción directa contra la familia, lo que llevó a la intervención de sus escoltas y a la participación de elementos de seguridad privada.

El incidente, ocurrido la tarde-noche del 12 de febrero, ha generado preocupación y dudas entre seguidores y detractores de la dinastía Aguilar. (Captura de pantalla Javier Ceriani Instagram)

Algunas versiones aseguraron que el convoy en el que se desplazaba Pepe Aguilar supuestamente habría sido atacado mientras salía del rancho rumbo al aeropuerto, con destino a Ciudad de México. Las imágenes compartidas por el periodista Javier Ceriani muestran vehículos incendiados, presuntamente tras el enfrentamiento. Según este relato, el cantante era escoltado por agentes de la Policía Estatal Preventiva en el momento del suceso.

“El cantante era escoltado por un grupo de agentes de la Policía Estatal Preventiva cuando se produjo el suceso. Se confirmó que mientras los agentes repetían la agresión, Pepe fue resguardado nuevamente en su rancho saliendo ileso del ataque”, indicó Ceriani.

Pepe Aguilar rompe el silencio sobre el presunto ataque

Tras la información difundida, Pepe Aguilar ubicado en la Ciudad de México, aclaró los rumores relacionados con un supuesto ataque al convoy en el que habría viajado cerca del rancho familiar ‘El Soyate’, en Villanueva, Zacatecas. En un comunicado dirigido a los medios, el cantante negó haber estado involucrado en algún incidente de este tipo y aseguró que tanto él como su familia se encuentran en buen estado de salud en la capital del país.

El hijo de Antonio Aguilar desmintió el supuesto ataque al convoy donde viajaban. (Prensa Los Aguilar)

“Quiero compartir esto con claridad y desde el cariño que le tengo a mi tierra. Contrario a lo que muchos medios de comunicación están aseverando, yo me encuentro en la Ciudad de México. Mi familia está bien”, expresó el artista, hijo de Antonio Aguilar.

El intérprete detalló que el operativo de seguridad reportado en Zacatecas se lleva a cabo en una zona cercana a su casa y a la propiedad de su hija Ángela Aguilar. Subrayó que la situación real corresponde a las acciones de las autoridades estatales en esa región, no a un ataque directo contra su familia. Así, desestimó las versiones que circularon en redes sociales y reiteró la tranquilidad en su entorno familiar.