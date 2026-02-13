México

Reportan presunto ataque cerca del rancho de Pepe Aguilar en Zacatecas

La familia Aguilar supuestamente se dirigía al aeropuerto desde su rancho ‘El Soyate’

Guardar
La familia Aguilar se dirigían
La familia Aguilar se dirigían al aeropuerto desde su rancho ‘El Soyate’. (Pepe Aguilar / Facebook)

Pepe Aguilar y su familia provocaron revuelo luego de que se reportó un presunto ataque armado en las cercanías de su rancho ‘El Soyate’, ubicado en el estado de Zacatecas. El incidente, que habría ocurrido la tarde-noche del jueves 12 de febrero, generó especulaciones sobre la seguridad de la reconocida dinastía musical.

De acuerdo con información difundida en redes sociales y páginas de espectáculos, como la cuenta ‘Reina Venenosa’, el altercado se registró cerca de la propiedad de la familia Aguilar, conocida como ‘El Soyate’. Diversos reportes sugieren una presunta acción directa contra la familia, lo que llevó a la intervención de sus escoltas y a la participación de elementos de seguridad privada.

El incidente, ocurrido la tarde-noche
El incidente, ocurrido la tarde-noche del 12 de febrero, ha generado preocupación y dudas entre seguidores y detractores de la dinastía Aguilar. (Captura de pantalla Javier Ceriani Instagram)

Algunas versiones aseguraron que el convoy en el que se desplazaba Pepe Aguilar supuestamente habría sido atacado mientras salía del rancho rumbo al aeropuerto, con destino a Ciudad de México. Las imágenes compartidas por el periodista Javier Ceriani muestran vehículos incendiados, presuntamente tras el enfrentamiento. Según este relato, el cantante era escoltado por agentes de la Policía Estatal Preventiva en el momento del suceso.

“El cantante era escoltado por un grupo de agentes de la Policía Estatal Preventiva cuando se produjo el suceso. Se confirmó que mientras los agentes repetían la agresión, Pepe fue resguardado nuevamente en su rancho saliendo ileso del ataque”, indicó Ceriani.

Pepe Aguilar rompe el silencio sobre el presunto ataque

Tras la información difundida, Pepe Aguilar ubicado en la Ciudad de México, aclaró los rumores relacionados con un supuesto ataque al convoy en el que habría viajado cerca del rancho familiar ‘El Soyate’, en Villanueva, Zacatecas. En un comunicado dirigido a los medios, el cantante negó haber estado involucrado en algún incidente de este tipo y aseguró que tanto él como su familia se encuentran en buen estado de salud en la capital del país.

El hijo de Antonio Aguilar
El hijo de Antonio Aguilar desmintió el supuesto ataque al convoy donde viajaban. (Prensa Los Aguilar)

“Quiero compartir esto con claridad y desde el cariño que le tengo a mi tierra. Contrario a lo que muchos medios de comunicación están aseverando, yo me encuentro en la Ciudad de México. Mi familia está bien”, expresó el artista, hijo de Antonio Aguilar.

El intérprete detalló que el operativo de seguridad reportado en Zacatecas se lleva a cabo en una zona cercana a su casa y a la propiedad de su hija Ángela Aguilar. Subrayó que la situación real corresponde a las acciones de las autoridades estatales en esa región, no a un ataque directo contra su familia. Así, desestimó las versiones que circularon en redes sociales y reiteró la tranquilidad en su entorno familiar.

Temas Relacionados

Pepe AguilarZacatecasÁngela AguilarChristian Nodalmexico-noticiasmexico-entretenimiento

Más Noticias

¿Cuándo será el debut en Champios League del mexicano Obed Vargas?

El mediocampista del Atlético de Madrid se suma a la selecta lista de mexicanos que juegan el torneo más prestigioso de clubes en Europa

¿Cuándo será el debut en

Beca Rita Cetina 2026: autoridades notifican este importante aviso sobre el pago a nuevos beneficiarios

El programa social otorga un total de mil 900 pesos bimestrales en sus tarjetas del Banco del Bienestar

Beca Rita Cetina 2026: autoridades

En qué estado se pedirá cartilla de vacunación para reinscribirse a la escuela

En algunos niveles escolares se requería dicho documento para estudiar

En qué estado se pedirá

“Tormenta perfecta”: especialista señala los factores que trajeron de vuelta el sarampión a México

Las campañas de inmunización insuficientes y los mitos generaron condiciones para el resurgimiento del virus, advierten en entrevista para Infobae, Rodrigo Romero, epidemiólogo y coordinador de la Asociación Mexicana de Vacunología

“Tormenta perfecta”: especialista señala los

Estos son los automóviles que no pueden circular este viernes 13 de febrero debido a la contingencia ambiental

La autoridad ambiental anunció restricciones vehiculares y excepciones específicas ante los altos niveles de contaminación

Estos son los automóviles que
MÁS NOTICIAS

NARCO

Por qué los drones de

Por qué los drones de los cárteles no son una amenaza para EEUU pero sí para México, según un exagente de la DEA

Vincularon a proceso a la colombiana de los “Golden Roma”, célula ligada a “La Chokiza” en Ecatepec

Alcalde de Elota queda en medio de balacera en Sinaloa: “Nos tocó estar en el lugar y momento incorrecto”

Sentencian a Alexis “N” por ayudar a escapar a exalcalde de Apulco, Zacatecas, ligado al CJNG

Ataque armado contra elementos de seguridad en Chiapas deja un agresor abatido y un civil herido

ENTRETENIMIENTO

Fernando Delgadillo: este será el

Fernando Delgadillo: este será el posible setlist para el concierto en el Parque Naucalli

Laura Zapata amenaza con ser “la villana” de La Casa de los Famosos: “Nos vemos adentro”

Muere el rapero mexicano MilkMan tras días hospitalizado y luego de que Belinda pidiera que lo ayudaran

Poncho de Nigris atribuye la salida de Samadhi Zendejas de Supernova Génesis a una estrategia mediática y menciona el auge de Ring Royale

Ángela Aguilar le envía mensaje a Kunno previo al estreno de La Casa de los Famosos Telemundo

DEPORTES

¿Cuándo será el debut en

¿Cuándo será el debut en Champios League del mexicano Obed Vargas?

La Liga MX se une con la CONCACAF para rehabilitar el Estadio Cuauhtémoc tras quejas rumbo al Mundial 2026

‘Pollo’ Ortiz le responde a Faitelson sobre polémica de jugadores extranjeros en Chivas

DT del AC Milán confirma que Santi Giménez está cerca de volver

“Siempre era Chivas”: Brian Gutiérrez confiesa que rechazó al América