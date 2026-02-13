México

Embajador Ronald Johnson se reúne con la gobernadora de Guanajuato: destaca al sector automotriz del estado

La reunión se llevó a cabo en el marco de la cooperación entre México y Estados Unidos

Guardar
Ronald Johnson se reunió con
Ronald Johnson se reunió con Libia Dennise, gobernadora de Guanajuato. (Foto: X/@USAmbMex)

El embajador Ronald Johnson informó este 13 de febrero de 2026, a través de su cuenta en la red social X, que se reunió con la gobernadora de Guanajuato, Libia Dennise García Muñoz Ledo.

Johnson destacó que en este estado se manifiestan de manera evidente los sólidos vínculos entre Estados Unidos y México, señalando específicamente la importancia del sector automotriz y la presencia de miles de ciudadanos estadounidenses que residen o visitan la entidad.

El diplomático puntualizó que, en el marco de la cooperación promovida por el presidente estadounidense Donald Trump, la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum, la colaboración con las autoridades mexicanas fortalece los esfuerzos bilaterales para construir comunidades más seguras y prósperas.

“La colaboración con las autoridades fortalece nuestros esfuerzos conjuntos para construir comunidades más seguras y más prósperas”, parte de lo que compartió el embajador.

Gobierno de Libia Dennise impulsa proyectos en el sector automotriz

La administración encabezada por Libia Dennise García Muñoz Ledo ha logrado la materialización de 19 iniciativas relacionadas con el sector automotriz y de autopartes, las cuales representan una inversión de mil 741 millones de dólares y contemplan la creación de 6 mil 460 puestos de trabajo. Esta política responde a la prioridad de atraer inversiones que amplíen las oportunidades laborales para la población de Guanajuato.

Las inversiones provienen de Alemania, China, Corea, España, Estados Unidos, Italia, Japón y México, y los proyectos asociados se ubicarán en Abasolo, Apaseo el Grande, Guanajuato capital, Irapuato, León, San José de Iturbide, San Miguel de Allende y Silao, lo que impulsa el desarrollo industrial y regional de Guanajuato.

Información en desarrollo...

Temas Relacionados

Ronald JohnsonGuanajuatoLibia DenniseSector AutomotrizMéxicoEstados UnidosDonald TrumpClaudia Sheinbaummexico-noticias

Más Noticias

Manifestaciones, accidentes y bloqueos en CDMX y Edomex hoy 13 de febrero: liberan la carretera México-Toluca

Mantente informado en tiempo real sobre el acontecer del Valle de México

Manifestaciones, accidentes y bloqueos en

Metro CDMX y Metrobús hoy viernes 13 de febrero de 2026

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este miércoles

Metro CDMX y Metrobús hoy

Exatlón México: quién gana el Juego de la Salvación hoy 13 de febrero

El viernes define gran parte de la eliminación de la semana

Exatlón México: quién gana el

Secretaría de las Mujeres e IMER acuerdan impulsar programas de radio libres de violencia de género en 19 estaciones

La dependencia dará capacitación especializada y asesoría en perspectiva de género al personal del IMER

Secretaría de las Mujeres e

Operador del relleno sanitario de Kanasín niega ilegalidades y asegura cumplir clausura de Profepa

El relleno sanitario está en un proceso técnico-administrativo de regularización; en un comunicado se enfatiza que no han operado en contravención a la medida impuesta

Operador del relleno sanitario de
MÁS NOTICIAS

NARCO

Ataque armado en Villanueva, Zacatecas:

Ataque armado en Villanueva, Zacatecas: detienen a varios tras agresión a Fuerza de Reacción Inmediata

Por qué los drones de los cárteles no son una amenaza para EEUU pero sí para México, según un exagente de la DEA

Vincularon a proceso a la colombiana de los “Golden Roma”, célula ligada a “La Chokiza” en Ecatepec

Alcalde de Elota queda en medio de balacera en Sinaloa: “Nos tocó estar en el lugar y momento incorrecto”

Sentencian a Alexis “N” por ayudar a escapar a exalcalde de Apulco, Zacatecas, ligado al CJNG

ENTRETENIMIENTO

Exatlón México: quién gana el

Exatlón México: quién gana el Juego de la Salvación hoy 13 de febrero

Elaine Haro entonará el Himno Nacional en el Ring Royale: “El nervio existe”

Viernes 13: los mejores memes que dejó el día más supersticioso de febrero de 2026

Al puro estilo del Super Bowl, banda La Adictiva encabezará el show de medio tiempo del Clásico Nacional

Función gratis de Shrek por San Valentín en CDMX: fecha, hora y cómo conseguir boletos

DEPORTES

El Satánico anuncia su retiro

El Satánico anuncia su retiro y confirma su última lucha en la Arena México

Figo y Raúl jugarán en Guadalajara el partido de leyendas Real Madrid vs Barcelona

“Gracias, México”, el mensaje de Donovan Carrillo tras competir en la final de Milán-Cortina 2026

Ramón Ramírez calienta el clásico e insinúa que América tiene grandeza gracias a una televisora

Al puro estilo del Super Bowl, banda La Adictiva encabezará el show de medio tiempo del Clásico Nacional