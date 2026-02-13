Embajador Ronald Johnson se reúne con la gobernadora de Guanajuato: destaca al sector automotriz del estado

Ronald Johnson se reunió con Libia Dennise, gobernadora de Guanajuato. (Foto: X/@USAmbMex)

El embajador Ronald Johnson informó este 13 de febrero de 2026, a través de su cuenta en la red social X, que se reunió con la gobernadora de Guanajuato, Libia Dennise García Muñoz Ledo.

Johnson destacó que en este estado se manifiestan de manera evidente los sólidos vínculos entre Estados Unidos y México, señalando específicamente la importancia del sector automotriz y la presencia de miles de ciudadanos estadounidenses que residen o visitan la entidad.

El diplomático puntualizó que, en el marco de la cooperación promovida por el presidente estadounidense Donald Trump, la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum, la colaboración con las autoridades mexicanas fortalece los esfuerzos bilaterales para construir comunidades más seguras y prósperas.

“La colaboración con las autoridades fortalece nuestros esfuerzos conjuntos para construir comunidades más seguras y más prósperas”, parte de lo que compartió el embajador.

Gobierno de Libia Dennise impulsa proyectos en el sector automotriz

La administración encabezada por Libia Dennise García Muñoz Ledo ha logrado la materialización de 19 iniciativas relacionadas con el sector automotriz y de autopartes, las cuales representan una inversión de mil 741 millones de dólares y contemplan la creación de 6 mil 460 puestos de trabajo. Esta política responde a la prioridad de atraer inversiones que amplíen las oportunidades laborales para la población de Guanajuato.

Las inversiones provienen de Alemania, China, Corea, España, Estados Unidos, Italia, Japón y México, y los proyectos asociados se ubicarán en Abasolo, Apaseo el Grande, Guanajuato capital, Irapuato, León, San José de Iturbide, San Miguel de Allende y Silao, lo que impulsa el desarrollo industrial y regional de Guanajuato.

