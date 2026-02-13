El paro sindical en el Poder Judicial de la Ciudad de México afectan el funcionamiento de complejos clave en la capital

Protesta de trabajadores del Poder Judicial de la CDMX termina en pleito (@cesargutipri/X)

La protesta de trabajadores sindicalizados del Poder Judicial de la Ciudad de México persistió esta mañana con bloqueos en varios inmuebles clave del sistema judicial capitalino y que finalizó por la presencia de un grupo de choque que irrumpió y deshizo la manifestación.

El objetivo central es exigir la realización de elecciones sindicales libres y transparentes, así como respeto pleno a la autonomía del sindicato.

Este conflicto, encabezado principalmente por integrantes de la denominada Planilla Guinda, generó severos retrasos e imposibilitó la atención de miles de ciudadanos y profesionales jurídicos que debían cumplir diligencias y audiencias cruciales.

Los manifestantes anunciaron su decisión de mantener el paro y los bloqueos hasta que se atiendan sus demandas, lo que repercute directamente en el ritmo institucional, sin embargo, la presencia de grupos de choque que terminó en violencia, terminó con la manifestación.

Disidencia cuenta con amparos

Protesta de trabajadores del Poder Judicial de la CDMX termina en pleito (@AlonsoLegales/X)

De acuerdo con los integrantes de la planilla, cuentan con tres amparos judiciales que respaldan su reclamo para democratizar los procesos internos del sindicato, aunque su grupo es menor que el de movilizaciones previas.

También reclaman que el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje reconozca la irregularidad del último proceso electoral sindical y ordene una nueva votación para elegir representantes de manera legítima.

El cierre de complejos judiciales en avenida Niños Héroes, donde se encuentra la oficina de Rafael Guerra Álvarez, magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia, y del edificio de juzgados y salas familiares en Plaza Juárez, ha provocado la interrupción de actividades para cerca de 20 mil personas que ingresan diariamente a esa sede en la colonia Centro.

Además, el paro se amplió a áreas del tribunal localizadas en reclusorios. En ocasiones anteriores, como el paro de hace unos meses que se extendió por dos meses y tuvo mayor convocatoria, las protestas apuntaban principalmente a adeudos económicos, beneficios y sobrecarga laboral.

En contraste, el actual movimiento —de menor escala— enfatiza exclusivamente la necesidad de procedimientos democráticos internos y la transparencia sindical.

Demandas y posicionamiento sindical

El grupo inconforme solicitó formalmente que el magistrado presidente Rafael Guerra garantice equidad en el proceso de renovación mediante una convocatoria abierta y reglas claras.

Los trabajadores recalcan que el periodo de Diego Valdés Medina concluye en junio de 2025, por lo que piden iniciar cuanto antes un proceso en el que todos puedan participar de manera directa.

En tanto, el Sindicato Único de Trabajadores del Poder Judicial de la Ciudad de México deslindó su responsabilidad de este paro y de los bloqueos registrados en instalaciones judiciales, pese a la afectación generada tanto a usuarios como al propio personal del poder judicial.