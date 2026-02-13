México

Candados del Amor en CDMX: así puedes personalizar y sellar tu historia en la colonia Roma este San Valentín

Te decimos todos los detalles para que vivas un divertido momento

Si buscas un gesto romántico para este San Valentín, el Museo del Objeto del Objeto (MODO) trae a la Ciudad de México una tradición inspirada en París: los Candados del Amor.

Ahora puedes personalizar tu candado y dejarlo como símbolo de tu historia en las jardineras del museo, en pleno corazón de la colonia Roma.

¿Dónde y cuándo sellar tu amor con un candado en CDMX?

El MODO invita a parejas, amigos y familias a participar en la actividad “Candados del Amor”, disponible los días 13, 14 y 15 de febrero de 11:00 a 17:00 horas.

El museo está ubicado en Colima 145, Colonia Roma. El plan es sencillo: lleva tu candado o adquiérelo en la tienda del MODO, decóralo y cuélgalo en sus jardineras para dejar constancia de tu vínculo especial.

¿Cómo funciona la dinámica?

  • Puedes traer tu candado desde casa o comprar uno en la tienda del museo.
  • El MODO proporciona el espacio y los materiales para personalizarlo, tú pones la historia y el mensaje.
  • Este ritual no solo es para parejas: puedes celebrarlo con una amiga, un familiar o incluso contigo misma.

El museo explica: “Porque el amor lo celebramos en todas sus formas. Nosotros ponemos el espacio, tú pones la historia”.

Un gesto simbólico y local

La iniciativa busca ofrecer un espacio alternativo, seguro y creativo para quienes desean dejar huella de su amor en la ciudad, sin necesidad de viajar a Europa para vivir una experiencia al estilo de los candados de París.

Además, el MODO promueve la participación de todo tipo de relaciones: románticas, de amistad o familiares.

Consejos para tu visita

  • Llega temprano para elegir el mejor lugar en las jardineras del museo.
  • Aprovecha para recorrer las exhibiciones del MODO y tomar fotos de recuerdo.
  • Consulta las redes sociales del museo para más detalles y actualizaciones.

Enamórate de la ciudad y de sus espacios únicos: este San Valentín, tu historia puede quedar sellada en el corazón de la Roma.

