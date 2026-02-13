Candados del Amor en CDMX: así puedes personalizar y sellar tu historia en la colonia Roma este San Valentín

Ten una cita romántica y original este san valentín (Gemini)

Si buscas un gesto romántico para este San Valentín, el Museo del Objeto del Objeto (MODO) trae a la Ciudad de México una tradición inspirada en París: los Candados del Amor.

Ahora puedes personalizar tu candado y dejarlo como símbolo de tu historia en las jardineras del museo, en pleno corazón de la colonia Roma.

¿Dónde y cuándo sellar tu amor con un candado en CDMX?

El MODO invita a parejas, amigos y familias a participar en la actividad “Candados del Amor”, disponible los días 13, 14 y 15 de febrero de 11:00 a 17:00 horas.

El museo está ubicado en Colima 145, Colonia Roma. El plan es sencillo: lleva tu candado o adquiérelo en la tienda del MODO, decóralo y cuélgalo en sus jardineras para dejar constancia de tu vínculo especial.

¿Cómo funciona la dinámica?

Puedes traer tu candado desde casa o comprar uno en la tienda del museo.

El MODO proporciona el espacio y los materiales para personalizarlo, tú pones la historia y el mensaje.

Este ritual no solo es para parejas: puedes celebrarlo con una amiga, un familiar o incluso contigo misma.

El museo explica: “Porque el amor lo celebramos en todas sus formas. Nosotros ponemos el espacio, tú pones la historia”.

Un gesto simbólico y local

La iniciativa busca ofrecer un espacio alternativo, seguro y creativo para quienes desean dejar huella de su amor en la ciudad, sin necesidad de viajar a Europa para vivir una experiencia al estilo de los candados de París.

Además, el MODO promueve la participación de todo tipo de relaciones: románticas, de amistad o familiares.

Consejos para tu visita

Llega temprano para elegir el mejor lugar en las jardineras del museo.

Aprovecha para recorrer las exhibiciones del MODO y tomar fotos de recuerdo.

Consulta las redes sociales del museo para más detalles y actualizaciones.

Enamórate de la ciudad y de sus espacios únicos: este San Valentín, tu historia puede quedar sellada en el corazón de la Roma.