Belinda está de luto por la muerte de un ser querido: "Sé que luchaste hasta el final"

La cantante colaboró con su amigo en el tema “Sueño de ti”

(IG: @belindapop)
(IG: @belindapop)

Oscar Botello, mejor conocido en la industria musical como Milkman, murió el 12 de febrero después de pasar varios días hospitalizado y ser sometido a dos operaciones de emergencia.

La lamentable noticia fue confirmada por su hermano Kiks a través de redes sociales.

“Una última vez les escribo desde un lugar muy vulnerable para decirles que mi hermano MILK ha fallecido esta tarde. No tengo palabras para describir y expresar el agradecimiento que tengo hacia todos ustedes, a los que me han escrito y acompañado estos días. Gracias a los que donaron sangre y dinero y a quienes han estado al pendiente de nosotros”, escribió.

El anuncio de la muerte
El anuncio de la muerte de MilkMan fue realizado por su hermano Kiks, quien agradeció el apoyo y la solidaridad recibidos durante la crisis

Hasta el momento, se desconocen las causas del deceso, pero se sabe que el rapero fue hospitalizado de emergencia hace varias semanas y se sometió a dos intervenciones quirúrgicas por complicaciones.

Belinda lamenta la muerte de su amigo

La protagonista de "Carlota“ -serie inspirada en la única emperatriz de México- compartió un mensaje en sus historias de Instagram en memoria del rapero, con quien no solo colaboró en el tema “Sueño de ti”, también tuvo una gran amistad.

“Hoy amanecí con esta triste noticia. Una de las personas más talentosas, buen amigo desde hace tantos años, al que he admirado y respetado ya no está con nosotros: Milkman. Le agradezco a la vida que me diera la oportunidad de conocer tu talento y trabajar contigo! Jamás lo olvidaré...”, comenzó.

(IG: @belindapop)
(IG: @belindapop)

La cantante, quien pidió apoyo económico para Milkman, dejó entrever cómo fue su amistad con el rapero y externó sus condolencias a la familia.

“Sé que luchaste hasta el final y quiero agradecer a todos los que lo apoyaron hasta el último momento. Milk, siempre serás recordado y amado. Descansa en paz. Te vamos a extrañar por siempre”, añadió.

La familia de MilkMan, junto
La familia de MilkMan, junto con Belinda, impulsó una campaña de recaudación de fondos para cubrir los gastos médicos ante la falta de seguro

¿Quién fue Milkman?

Oscar Botello fue un productor y músico originario del norte de México, pero que vivió sus últimos días en la Ciudad de México. Reconocido en la escena del hip hop, consolidó su carrera como integrante de la banda She is a tease.

Además de su trabajo musical, incursionó en el ámbito empresarial con proyectos vinculados al diseño de moda.

La obra de Milkman está disponible en diversas plataformas musicales, facilitando el acceso a su propuesta artística a una audiencia amplia. En redes sociales, específicamente en Instagram, tuvo una presencia activa con una cuenta que supera los 80 mil seguidores.

A través de este canal, compartía regularmente imágenes relacionadas con sus sesiones de música y distintas actividades cotidianas, dando a conocer tanto su faceta profesional como aspectos de su vida diaria.

