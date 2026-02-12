México

Serenata mexicana: cuánto cobran los mariachis en Garibaldi para San Valentín

El corazón del mariachi en la Ciudad de México, vuelve a ser uno de los puntos más concurridos este 14 de febrero

Guardar
El corazón del mariachi en
El corazón del mariachi en la Ciudad de México, vuelve a ser uno de los puntos más concurridos este 14 de febrero

Cada Día del Amor y la Amistad, Plaza Garibaldi se convierte en un punto de encuentro para quienes buscan celebrar con música en vivo. Ubicada en el Centro Histórico, esta plaza concentra decenas de agrupaciones que ofrecen desde interpretaciones individuales hasta serenatas completas, una tradición que se mantiene vigente y con alta afluencia durante la noche del 14 de febrero.

La dinámica es conocida: los clientes eligen al grupo, acuerdan el repertorio y negocian el precio antes de iniciar. Sin embargo, en fechas de alta demanda como San Valentín, los costos pueden incrementarse ligeramente, especialmente en horarios pico.

¿Cuánto cobran los mariachis en Garibaldi en 2026?

Para este 2026, contratar un mariachi en Garibaldi para una serenata de San Valentín suele costar entre mil 500 y 3 mil 500 pesos, aunque el precio final depende de varios factores clave.

Uno de ellos es el número de canciones. Un set corto de cinco a seis piezas resulta más económico que un repertorio completo de 10 a 12 canciones, pensado para serenatas prolongadas. En esquemas más desglosados, los precios habituales son:

  • Una canción: entre 150 y 200 pesos.
  • Tres canciones: de 400 a 500 pesos.
  • Serenata completa (cinco canciones o más): de 800 a mil 500 pesos.
  • Mariachi a domicilio: entre 2 mil pesos y 4 mil pesos, dependiendo de la distancia y duración.
Mariachis esperan clientes en la
Mariachis esperan clientes en la Plaza Garibaldi, uno de los puntos más concurridos de la Ciudad de México durante San Valentín, cuando la demanda de serenatas eleva los precios y mantiene viva la tradición musical.

El horario también influye: las serenatas nocturnas, especialmente la noche del 14 de febrero, tienden a ser más caras. A esto se suma el prestigio del grupo, ya que mariachis con mayor trayectoria o más integrantes suelen cotizar por encima del promedio.

Además, algunos conjuntos ofrecen servicios adicionales que elevan el costo, como traslado al domicilio, decoración temática, dedicatorias personalizadas o el acompañamiento con flores.

Las canciones más pedidas para una serenata romántica

En San Valentín, el repertorio se inclina por clásicos del romanticismo mexicano. Entre los temas más solicitados destacan “Amor Eterno”, de Juan Gabriel, “Hermoso cariño”, “El Rey”, “Cielito Lindo”, “Si Nos Dejan” y “Sabor a Mí”, así como “Contigo aprendí”, autoría de Armando Manzanero. Estas canciones suelen formar parte de los paquetes de serenata y marcan el tono emotivo de la celebración.

Mariachis esperan clientes en la
Mariachis esperan clientes en la Plaza Garibaldi, uno de los puntos más concurridos de la Ciudad de México durante San Valentín, cuando la demanda de serenatas eleva los precios y mantiene viva la tradición musical.

Recomendaciones para contratar mariachis sin contratiempos

Para quienes planean acudir a Garibaldi el 14 de febrero, músicos y visitantes frecuentes sugieren algunos tips clave:

  • Negociar el precio antes de iniciar la interpretación.
  • Llegar después de las 10:00 de la noche, cuando hay mayor disponibilidad de grupos.
  • Evitar el consumo excesivo de alcohol, ya que puede derivar en malos entendidos.

Alternativa digital: mariachis por aplicación

Ante la alta demanda, una opción cada vez más utilizada es contratar mariachis mediante aplicaciones y plataformas digitales, como MiMariachi. Estas herramientas permiten comparar precios, revisar calificaciones y agendar serenatas con anticipación, lo que reduce riesgos y facilita la planeación, especialmente para servicios a domicilio.

En 2026, la serenata sigue siendo uno de los gestos románticos más representativos en México. Ya sea en la emblemática Garibaldi o a través de plataformas digitales, los mariachis continúan poniendo música al amor en San Valentín, con opciones para distintos presupuestos y estilos.

Temas Relacionados

San Valentín 202614 de febreroDía del amor y la amistad 2026Plaza Garibaldimariachimexico-noticias

Más Noticias

Museo Franz Mayer celebrará “La Noche de los Casi Algo” con actividades para los haters del amor

Dentro de las dinámicas que se ofrecen están los recorridos temáticos, un proyección de cortometrajes, karaoke de despecho y el muro migajero

Museo Franz Mayer celebrará “La

Rommel Pacheco manda mensaje de apoyo a Donovan Carrillo previo a la final en los JO de Invierno 2026: “Todo México contigo”

El ex clavadista destacó la importancia de la creatividad y la resistencia en una rutina de 4 minutos 30 segundos que tendrá que completar el abanderado nacional

Rommel Pacheco manda mensaje de

Estos 42 químicos presentes en el semen estarían relacionados con la infertilidad masculina

Se reafirma la teoría de las afectaciones ambientales en la salud de las personas

Estos 42 químicos presentes en

Manifestaciones, accidentes y bloqueos en CDMX y Edomex hoy 12 de febrero: sigue cerrada la circulación de Arenal entre Ignacio Allende y Av. Universidad,

Mantente informado en tiempo real sobre el acontecer del Valle de México

Manifestaciones, accidentes y bloqueos en

Gobernador de Durango propuso que la cartilla de vacunación completa sea un requisito para la educación básica

Entre 1 y 4 años, los niños representan el grupo más vulnerable al sarampión, según datos actualizados de la Secretaría de Salud

Gobernador de Durango propuso que
MÁS NOTICIAS

NARCO

Minera canadiense ofrecía 250 mil

Minera canadiense ofrecía 250 mil pesos a narco para dejarlos operar, los culpan de no pagar rescate

Pérdida de peso y riesgo de un infarto: esto reveló la abogada de El Chapo Guzmán sobre la salud del líder del Cártel de Sinaloa en prisión

Revelan que los cinco cuerpos abandonados en camioneta en Navolato eran los hombres secuestrados en carretera Mochis-Ahome

Minera evita hablar sobre posible extorsión a sus trabajadores y cancela operaciones presenciales en Concordia, Sinaloa

Gobierno de Veracruz confirma hallazgo de una fosa con al menos cinco cuerpos en el municipio de Jáltipan

ENTRETENIMIENTO

Aislinn Derbez y Slobotzky recuerdan

Aislinn Derbez y Slobotzky recuerdan polémica de La Cotorrisa con la prensa: “Esa gente vive en el infierno”

Laura Zapata reaparece tras rumores de renuncia a ‘La Casa de los Famosos Telemundo 2026’

Vive Latino 2026: Moby dice adiós, Steve Aoki entra al festival como su reemplazo

Harry Styles anuncia listening party en CDMX: fecha, cómo registrarse y cuántos ganadores habrá

Así fue el incómodo momento momento entre Laura Flores, Ninel Conde y Yahir durante entrevistas por su obra en gira

DEPORTES

¡Warriors a la mexicana! Los

¡Warriors a la mexicana! Los Tigres del Norte visitan a Stephen Curry tras recibir homenaje en EEUU

Mercedes Moné y estrellas de AEW encabezará función femenil del CMLL por el Día Internacional de la Mujer

Rommel Pacheco manda mensaje de apoyo a Donovan Carrillo previo a la final en los JO de Invierno 2026: “Todo México contigo”

El Consejo Mundial de Boxeo se suma al Mundial 2026 con programa para incentivar el deporte en los jóvenes

Puebla vs Pumas: cuándo y dónde ver el juego de la jornada 6 en la Liga Mx