Operativo judicial de la Fiscalía del Edomex en planta de Cruz Azul en Hidalgo reaviva disputa por el control de la cooperativa

Realizan operativo judicial de la Fiscalía del Edomex en planta de Cruz Azul en Hidalgo (Facebook/Precisión Hidalgo)

La madrugada de este jueves se desplegó un operativo policial de gran magnitud en la planta cementera de la Cooperativa La Cruz Azul, ubicada en el estado de Hidalgo, como parte de una diligencia judicial que busca restituir el inmueble al grupo encabezado por Víctor Manuel Velázquez.

La acción, ordenada por un juez del Estado de México, marca un nuevo capítulo en la disputa legal por el control de la emblemática empresa cementera.

De acuerdo con información de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), el procedimiento corresponde a una diligencia de restitución, figura jurídica mediante la cual la autoridad puede devolver un bien a quien considera su legítimo propietario, tras la valoración de elementos legales dentro de un proceso judicial.

El operativo comenzó alrededor de las 4:00 horas, cuando camionetas blancas sin distintivos arribaron a las inmediaciones de la planta cementera, ubicada en Ciudad Cooperativa Cruz Azul, en el municipio de Tula de Allende. Testigos señalaron que varias personas descendieron de los vehículos e ingresaron al inmueble, mientras se escuchaban múltiples detonaciones, lo que generó alarma entre los habitantes de la zona.

Vecinos y cooperativistas intentaron aproximarse al lugar ante el ruido de las detonaciones; sin embargo, se estableció un cerco de seguridad para impedir el acceso.

Participan autoridades de diversos niveles de gobierno

Víctor Velázquez, presidente del consejo de administración de la cooperativa La Cruz Azul confirma operativo de la FGJEM para recuperar instalaciones. (Cooperativa La Cruz Azul SCL/FB)

Las autoridades confirmaron posteriormente el aseguramiento del inmueble, a pesar de que integrantes de la cooperativa afirmaron contar con amparos que, según ellos, impedían la ejecución de la orden.

En el despliegue participaron elementos de la Secretaría de Seguridad Pública de Hidalgo (SSPH), la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH) y policías municipales de Tula y Atitalaquia.

Asimismo, intervinieron corporaciones procedentes del Estado de México, responsables de coordinar la ejecución de la orden judicial y resguardar la zona durante la diligencia.

Según la información oficial, la acción deriva del proceso legal que enfrenta el grupo liderado por Víctor Manuel Velázquez contra la facción vinculada a Guillermo “Billy” Álvarez, exdirector general de la cooperativa. La pugna interna por el control de la empresa ha derivado en múltiples litigios, denuncias penales y disputas administrativas que han impactado directamente en la operación de la planta.

FGJEM realiza operativo en instalaciones de la Cooperativa Cruz Azul por diligencia judicial

La planta cementera de Hidalgo permanece inactiva desde hace casi tres años, debido al cese del suministro eléctrico, situación provocada por el conflicto interno entre ambos grupos. Esta parálisis ha generado afectaciones económicas tanto para los trabajadores como para la comunidad que depende de la actividad industrial de la cooperativa.

Velázquez señaló que la finalidad de la diligencia es recuperar el control del inmueble y garantizar la protección del patrimonio de la Cooperativa La Cruz Azul, argumentando que la orden judicial respalda su legitimidad. Por su parte, integrantes de la facción opositora han sostenido que existen recursos legales pendientes por resolver.

La tensión vivida durante la madrugada refleja la complejidad de un conflicto que ha trascendido el ámbito empresarial para convertirse en un asunto de alto impacto social y judicial en la región. Ciudad Cooperativa Cruz Azul, fundada en torno a la actividad cementera, ha resentido los efectos de la disputa, que mantiene en incertidumbre a cientos de familias.

Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre personas detenidas. Tampoco se ha detallado si la planta podrá reanudar actividades en el corto plazo, ya que ello dependerá de la evolución de los procesos legales en curso.

La situación en la planta de Cruz Azul en Hidalgo continúa en desarrollo, mientras las autoridades mantienen presencia en la zona para resguardar el inmueble y evitar nuevos enfrentamientos.