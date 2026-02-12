Gobierno de Sheinbaum recupera más de mil concesiones mineras en seis estados

Este jueves desde Palacio Nacional, funcionarios de Economía informaron sobre la recuperación de concesiones mineras en seis estados.

Marcelo Ebrard, secretario de economía, destacó que el tema de las concesiones es uno de los ejes clave del actual gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum:

“Uno de los objetivos prioritarios, de lo que lleva el gobierno, ha sido recuperar concesiones que no tienen exploración o que no han pagado los derechos porque tienen fines solamente especulativos”, dijo.

Por su parte, José Fernando Aboitiz Saro, jefe de la Unidad de Coordinación de Actividades Extractivas de la Secretaría de Economía, detalló dónde están ubicadas las concesiones y sus principales características.

“Este trabajo de recuperación empezó desde la administración pasada y se ha continuado con esta política de evitar la especulación y el uso de los bienes nacionales de una manera indebida (...) Es política de la Cuarta Transformación cuidar que en nuestras áreas protegidas no existan concesiones mineras y se ha estado haciendo ese trabajo”, enfatizó.

Los secretarios presentaron información sobre las mineras. (Presidencia)

Aboitiz precisó que al día de hoy se han recuperado 1,126 concesiones mineras que representan 889,512 hectáreas. Dentro de estas concesiones se han recuperado casi 249 mil 108 hectáreas de Áreas Naturales Protegidas.

También explicó las razones por las que se han hecho las cancelaciones: falta de pagos de derechos sobre minería y omisión de informes estadísticos y de obras por parte de los concesionarios o las empresas; si no existen informes que demuestren los trabajos de exploración, dichos bienes solo servirían para la especulación.

“Adicional a esto, también ha habido un diálogo con la industria para que voluntariamente, en un acuerdo de partes, se devuelvan concesiones”, aseguró el funcionario.

Coahuila, Chihuahua, Sonora, Zacatecas, Durango y Jalisco tienen mayor reducción de concesiones

Hacia el final de su intervención, Aboitiz proyectó en pantalla los estados donde están las concesiones canceladas, siendo los estados en color naranja los de mayor cantidad: “Se ha hecho trabajo en casi toda la República, exceptuando Campeche, Quintana Roo y Tabasco, que virtualmente no tienen nada de minería”

Coahuila, Chihuahua, Sonora, Zacatecas, Durango y Jalisco han sido los lugares donde más reducción de concesiones ha habido.

¿Gobierno mantendrá explotación de litio?

Más adelante, sobre las dudas respecto a la explotación de litio en México por parte de la empresa china Ganfeng Lithium, Ebrard aclaró:

“Para el caso de la mina de litio en Sonora, tenemos un proceso que todavía no concluye. Nuestro argumento es que el litio es un recurso nacional, como está establecido en la Constitución; el argumento de la contraparte es que esa disposición es posterior al otorgamiento de la concesión. Entonces estamos defendiendo los argumentos de nuestro gobierno”.

(Twitter @LITIO_MX)

En el mismo tenor, Sheinbaum recordó una de las modificaciones el Artículo 28 constitucional, el cual establece que la exploración, explotación y aprovechamiento del litio son exclusivas del Estado mexicano, prohibiendo concesiones a empresas privadas.

“El principal recurso para la exploración y explotación de litio está en el Instituto Mexicano del Petróleo. Ellos son, junto con instituciones académicas, quienes ya desarrollaron un sistema, una tecnología que permite explotar el litio en arcilla. El tema es que hoy no es económicamente viable, es muy caro”, subrayó.

Sheinbaum esclareció que Litio para México (LitioMx), organismo público descentralizado creado en 2022, trabaja en conjunto con el Instituto Mexicano del Petróleo para llegar a una tecnología con costos accesibles en el país.