México

Fernanda Tapia anuncia dialogo en medio de protesta de trabajadores de Radio Educación

Los empleados de la emisora pública se congregaron frente a la Secretaría de Cultura para exigir mejoras en sus condiciones y mayor presupuesto

En medio de la incertidumbre,
En medio de la incertidumbre, Tapia enfrentó las acusaciones de ausencia y reafirmó que siempre ha escuchado a los trabajadores. (Foto: Jovani Pérez/Infobae)

Una protesta encabezada por los empleados de Radio Educación frente a la Secretaría de Cultura federal en la Ciudad de México, ha marcado la jornada de este jueves 12 de febrero.

El conflicto surge por la demanda de mayor presupuesto y mejores condiciones laborales, en un contexto de incertidumbre sobre el futuro de la emisora pública. En el centro de la controversia, Fernanda Tapia, directora general, confirmó la apertura de una mesa de diálogo directo con el sindicato y las autoridades culturales.

La directora de Radio Educación
La directora de Radio Educación se plantó frente a los trabajadores y aseguró que su gestión apuesta por la cercanía. (Foto: Instagram@fernandatapiaoficial)

La jornada ha reflejado una tensión prolongada entre los trabajadores y la administración, con el objetivo de visibilizar la importancia de la emisora y la urgencia de soluciones concretas.

Fernanda Tapia defiende su gestión y responde a las críticas

En el lugar de la protesta, Fernanda Tapia respondió a las acusaciones de ausencia y falta de atención a los trabajadores. “Creo que nunca ha habido una directora más presente. Un director puede o no estar en el lugar, pero está haciendo cosas por la estación. Nunca he dejado un trabajador sin una cita”, subrayó Tapia ante los medios.

Fernanda Tapia, directora de Radio
Fernanda Tapia, directora de Radio Educación, reiteró su política de puertas abiertas y respondió a críticas sobre su gestión. (Foto de archivo)

La directora de Radio Educación insistió en que su gestión se basa en la política de puertas abiertas. “Nunca había habido una política de más puertas abiertas que la que yo estoy. Ayer hice una plática con todos los trabajadores. Yo soy trabajadora, yo no estoy en contra de los trabajadores de ninguna manera”, agregó.

Autoridades garantizan continuidad de la emisora

En horas previas, la Secretaría de Cultura emitió una tarjeta informativa que buscaba dar certidumbre respecto a la operación de Radio Educación. Entre los aspectos señalados por la dependencia:

  • Radio Educación cuenta con recursos para cumplir sus compromisos con proveedores.
  • Los salarios se pagan puntualmente a los trabajadores de base.
  • Los retrasos en apoyos adicionales y servicios obedecen a nuevas medidas de transparencia y verificación presupuestal.
  • Los adeudos serán regularizados en el menor plazo posible.
  • En 2025 se realizó una inversión en renovación de equipos y sistema de transmisión.
La Secretaría de Cultura ha
La Secretaría de Cultura ha asegurado la continuidad de Radio Educación y la puntualidad en el pago de salarios a trabajadores de base. (X/ @TapiaFernanda)

En este sentido, la Secretaría ha insistido en que la emisora no ha interrumpido sus servicios ni la producción de contenidos, mientras continúan los esfuerzos para resolver los pendientes administrativos.

Diálogo en marcha para resolver los pendientes

La protesta ha derivado en la instalación de una mesa de negociación. Fernanda Tapia ingresó al diálogo con representantes sindicales y autoridades, ratificando el compromiso institucional de atender los reclamos y asegurar la estabilidad de la emisora. De acuerdo con las declaraciones:

  • Se prioriza restablecer los pagos extraordinarios pendientes.
  • Se busca garantizar la continuidad de la programación y los servicios básicos.
  • Las transmisiones y producción de contenidos siguen activas, mientras se desarrollan las negociaciones.
Tapia aseguró la existencia de
Tapia aseguró la existencia de una mesa de diálogo directa entre la dirección, el sindicato y autoridades culturales para resolver los pendientes financieros. (X/ @RadioEducacion)

De esta manera, el futuro de Radio Educación depende ahora de la capacidad de las partes para alcanzar acuerdos que permitan superar la crisis financiera y laboral, manteniendo el compromiso con la función cultural y educativa de la emisora.

