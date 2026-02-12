México

Paro de trabajadores de la Cineteca Nacional: fecha oficial, horario y sedes

El personal de la Cineteca Nacional se unirá en una jornada de protesta para exigir mejores condiciones laborales

Guardar
El personal ha convocado esta
El personal ha convocado esta movilización para reclamar mejores condiciones, tras años de contratos temporales, pagos irregulares y falta de prestaciones. (Cineteca Nacional)

La Cineteca Nacional enfrentará un paro de actividades convocado por su personal, quienes han denunciado condiciones laborales precarias y exigen respuestas claras a una serie de demandas señaladas como históricas.

La protesta surge en un contexto de incertidumbre generalizada, donde la falta de contratos formales, pagos atrasados y ausencia de prestaciones básicas afecta a la mayoría de los empleados de la institución.

La Colectiva Cineteca denunció que
La Colectiva Cineteca denunció que el 70% del personal trabaja bajo honorarios, sin acceso a prestaciones ni contratos seguros. (Cortesía)

La movilización, organizada por la Colectiva Cineteca, responde a la acumulación de irregularidades, entre ellas la carencia de seguridad social, sueldos insuficientes y la sobrecarga de trabajo tras la apertura de nuevas sedes.

Demandas y motivos de la protesta

El personal ha señalado a través de sus comunicados que estas inconformidades surgen tras años de condiciones laborales insuficientes. El paro representaría una respuesta ante la falta de avances en la regularización de pagos y contratos.

Las demandas principales de los trabajadores incluyen:

  • Formalización de jornadas laborales de 40 horas semanales con dos días de descanso.
  • Seguridad laboral con prestaciones de ley.
  • Contratos permanentes o de al menos tres años de duración.
  • Transparencia en la asignación de sueldos y salarios conforme a las actividades realizadas.
  • Contratación de más personal para cubrir la demanda en las tres sedes.
  • Ajuste de salarios acorde a las responsabilidades de cada área.
El paro afectará las tres
El paro afectará las tres sedes principales de la Cineteca Nacional: Xoco, Chapultepec y la Cineteca Nacional de las Artes. (FOTO: ANDREA MURCIA /CUARTOSCURO.COM)

La organización denuncia que cerca del 70% del personal, unos 240 empleados, labora bajo el esquema de honorarios, sin acceso a seguridad social ni prestaciones básicas.

El colectivo ha subrayado que esta situación no se debe a errores aislados, sino a políticas públicas que priorizan el costo sobre la dignidad y la salud de los trabajadores.

Fecha, horario y sedes del paro

El anuncio del paro ha generado expectativa en la comunidad cultural, pues implica la suspensión de actividades en los principales recintos de la Cineteca Nacional.

  • Fecha: Sábado 14 de febrero de 2026
  • Horario: 13:00 horas
  • Sedes: Cineteca Nacional Xoco (Av. México Coyoacán #389, Benito Juárez, CDMX), Cineteca Nacional Chapultepec y la Cineteca Nacional de las Artes (Av. Río Churubusco 79, Country Club Churubusco, Coyoacán, 04220 Ciudad de México, CDMX)
El paro programado para el
El paro programado para el 14 de febrero de 2026 se realizará de manera pacífica y busca el respaldo de la comunidad cultural y del público. (Instagram/ @colectivacinetecanacional)

La manifestación será pacífica y se realiza buscando el apoyo de la comunidad cinematográfica y del público en general. En este sentio, se ha invitado a los asistentes a llevar pancartas con la leyenda “Cineteca Nacional por la dignidad laboral”.

Respuesta institucional y contexto sectorial

Por su parte, la Cineteca Nacional informó que está está al tanto a la situación de los pagos y que ha realizado las gestiones necesarias para asegurar el cumplimiento de sus compromisos.

En días previos publicaron un comunicado en el que dejaban saber que la mayoría de los prestadores de servicios profesionales recibió el pago correspondiente a enero, y se programó una reunión con los trabajadores para abordar la renovación de contratos y buscar soluciones.

La Cineteca Nacional asegura haber
La Cineteca Nacional asegura haber cumplido con la mayoría de los pagos y programó reuniones para abordar la renovación de contratos. (X/@CinetecaMexico)

De esta manera, el caso de la Cineteca se suma a una problemática extendida en otras instituciones culturales del país, tales como el INBAL, el IMCINE y la Biblioteca Vasconcelos, donde los trabajadores también han enfrentado situaciones similares debido a la falta de certeza contractual y a restricciones presupuestales.

Temas Relacionados

Cineteca NacionalManifestaciónManifestacionesManifestaciones CDMXINBALIMCINEmexico-noticias

Más Noticias

UNAM designa a tres integrantes de la Junta de Gobierno: hija de Rosaura Ruiz, secretaria de Ciencias, entre los nombramientos

También tomaron protesta la exrectora de la Universidad Veracruzana, Sara Ladrón de Guevara, y el investigador José María Serna

UNAM designa a tres integrantes

La supuesta razón por la que Samadhi Zendejas renunció a su pelea con Alana Flores en Supernova Génesis 2026

El enfrentamiento entre las dos figuras prometía ser el plato fuerte, pero diversos factores personales y supuestos desacuerdos sobre el peso pactado cambiaron radicalmente el panorama del evento

La supuesta razón por la

Embajada de México en EEUU afirma que nuestro país “es un socio sólido y confiable”

Un intercambio de mensajes entre un legislador estadounidense y la representación mexicana impulsó el debate sobre seguridad jurídica y certidumbre empresarial

Embajada de México en EEUU

Hoy No Circula de este viernes en CDMX y Edomex

Cuáles son los vehículos que tienen restricciones este viernes en la Ciudad de México y su área conurbada, así como los valles de Toluca y de Santiago Tianguistenco

Hoy No Circula de este

Precio de boletos para Zayn Malik en la CDMX, Guadalajara y Monterrey

El ex integrante de One Direction vuelve al país con tres conciertos

Precio de boletos para Zayn
MÁS NOTICIAS

NARCO

Secretarios de Marina y Defensa

Secretarios de Marina y Defensa se reúnen con jefes del ejército de 35 naciones para hablar de seguridad y cooperación

Minera canadiense ofrecía 250 mil pesos a narco para dejarlos operar, los culpan de no pagar rescate

Pérdida de peso y riesgo de un infarto: esto reveló la abogada de El Chapo Guzmán sobre la salud del líder del Cártel de Sinaloa en prisión

Revelan que los cinco cuerpos abandonados en camioneta en Navolato eran los hombres secuestrados en carretera Mochis-Ahome

Minera evita hablar sobre posible extorsión a sus trabajadores y cancela operaciones presenciales en Concordia, Sinaloa

ENTRETENIMIENTO

La supuesta razón por la

La supuesta razón por la que Samadhi Zendejas renunció a su pelea con Alana Flores en Supernova Génesis 2026

Precio de boletos para Zayn Malik en la CDMX, Guadalajara y Monterrey

Aislinn Derbez y Slobotzky recuerdan polémica de La Cotorrisa con la prensa: “Esa gente vive en el infierno”

Laura Zapata reaparece tras rumores de renuncia a ‘La Casa de los Famosos Telemundo 2026’

Vive Latino 2026: Moby dice adiós, Steve Aoki entra al festival como su reemplazo

DEPORTES

Cuándo y cómo ver a

Cuándo y cómo ver a Donovan Carrillo en la final de patinaje de los Juegos Olímpicos de Invierno 2026

¡Warriors a la mexicana! Los Tigres del Norte visitan a Stephen Curry tras recibir homenaje en EEUU

Mercedes Moné y estrellas de AEW encabezará función femenil del CMLL por el Día Internacional de la Mujer

Rommel Pacheco manda mensaje de apoyo a Donovan Carrillo previo a la final en los JO de Invierno 2026: “Todo México contigo”

El Consejo Mundial de Boxeo se suma al Mundial 2026 con programa para incentivar el deporte en los jóvenes