Paro de trabajadores de la Cineteca Nacional: fecha oficial, horario y sedes

El personal ha convocado esta movilización para reclamar mejores condiciones, tras años de contratos temporales, pagos irregulares y falta de prestaciones. (Cineteca Nacional)

La Cineteca Nacional enfrentará un paro de actividades convocado por su personal, quienes han denunciado condiciones laborales precarias y exigen respuestas claras a una serie de demandas señaladas como históricas.

La protesta surge en un contexto de incertidumbre generalizada, donde la falta de contratos formales, pagos atrasados y ausencia de prestaciones básicas afecta a la mayoría de los empleados de la institución.

La Colectiva Cineteca denunció que el 70% del personal trabaja bajo honorarios, sin acceso a prestaciones ni contratos seguros. (Cortesía)

La movilización, organizada por la Colectiva Cineteca, responde a la acumulación de irregularidades, entre ellas la carencia de seguridad social, sueldos insuficientes y la sobrecarga de trabajo tras la apertura de nuevas sedes.

Demandas y motivos de la protesta

El personal ha señalado a través de sus comunicados que estas inconformidades surgen tras años de condiciones laborales insuficientes. El paro representaría una respuesta ante la falta de avances en la regularización de pagos y contratos.

Las demandas principales de los trabajadores incluyen:

Formalización de jornadas laborales de 40 horas semanales con dos días de descanso.

Seguridad laboral con prestaciones de ley.

Contratos permanentes o de al menos tres años de duración.

Transparencia en la asignación de sueldos y salarios conforme a las actividades realizadas.

Contratación de más personal para cubrir la demanda en las tres sedes.

Ajuste de salarios acorde a las responsabilidades de cada área.

El paro afectará las tres sedes principales de la Cineteca Nacional: Xoco, Chapultepec y la Cineteca Nacional de las Artes. (FOTO: ANDREA MURCIA /CUARTOSCURO.COM)

La organización denuncia que cerca del 70% del personal, unos 240 empleados, labora bajo el esquema de honorarios, sin acceso a seguridad social ni prestaciones básicas.

El colectivo ha subrayado que esta situación no se debe a errores aislados, sino a políticas públicas que priorizan el costo sobre la dignidad y la salud de los trabajadores.

Fecha, horario y sedes del paro

El anuncio del paro ha generado expectativa en la comunidad cultural, pues implica la suspensión de actividades en los principales recintos de la Cineteca Nacional.

Fecha: Sábado 14 de febrero de 2026

Horario: 13:00 horas

Sedes: Cineteca Nacional Xoco (Av. México Coyoacán #389, Benito Juárez, CDMX), Cineteca Nacional Chapultepec y la Cineteca Nacional de las Artes (Av. Río Churubusco 79, Country Club Churubusco, Coyoacán, 04220 Ciudad de México, CDMX)

El paro programado para el 14 de febrero de 2026 se realizará de manera pacífica y busca el respaldo de la comunidad cultural y del público. (Instagram/ @colectivacinetecanacional)

La manifestación será pacífica y se realiza buscando el apoyo de la comunidad cinematográfica y del público en general. En este sentio, se ha invitado a los asistentes a llevar pancartas con la leyenda “Cineteca Nacional por la dignidad laboral”.

Respuesta institucional y contexto sectorial

Por su parte, la Cineteca Nacional informó que está está al tanto a la situación de los pagos y que ha realizado las gestiones necesarias para asegurar el cumplimiento de sus compromisos.

En días previos publicaron un comunicado en el que dejaban saber que la mayoría de los prestadores de servicios profesionales recibió el pago correspondiente a enero, y se programó una reunión con los trabajadores para abordar la renovación de contratos y buscar soluciones.

La Cineteca Nacional asegura haber cumplido con la mayoría de los pagos y programó reuniones para abordar la renovación de contratos. (X/@CinetecaMexico)

De esta manera, el caso de la Cineteca se suma a una problemática extendida en otras instituciones culturales del país, tales como el INBAL, el IMCINE y la Biblioteca Vasconcelos, donde los trabajadores también han enfrentado situaciones similares debido a la falta de certeza contractual y a restricciones presupuestales.