Embajada de Canadá en México se solidariza con familiares de mineros desaparecidos en Sinaloa y pide justicia

Las autoridades localizaron diez cuerpos en una fosa del municipio de Concordia, donde fueron reportados como desaparecidos los trabajadores de una minera canadiense. Foto: Jesús Aviles / Infobae México

La Embajada de Canadá en México lamentó la desaparición de diez trabajadores de la minera canadiense Vizsla Silver en el municipio de Concordia, Sinaloa, de los cuales cinco fueron localizados sin vida en una fosa clandestina.

Fue a través de sus redes sociales que la embajada se solidarizó con los familiares de los mineros, además de expresar su solicitud para que los responsables enfrenten la justicia.

Cabe señalar que los trabajadores se desempeñaban como ingenieros y geólogos durante las labores del proyecto Pánuco, cuando los diez fueron privados de la libertad el 23 de enero pasado.

“Nos entristecen profundamente los sucesos en Sinaloa. Nuestro corazón está con los familiares y seres queridos de los afectados. Estamos en contacto con las autoridades mexicanas mientras continúan las labores, y esperamos que los responsables rindan cuentas ante la justicia”, escribió la Embajada Canadiense.

Autoridades aseguran que los trabajadores fueron confundidos como integrantes de Los Mayos

Familiares llevan flores y una foto enmarcada de Ignacio Salazar Flores, uno de los mineros secuestrados de una mina dirigida por la canadiense Vizsla Silver Corp el mes pasado y cuyo cuerpo fue encontrado en una fosa clandestina en Concordia, Sinaloa, mientras llegan a una iglesia para una misa, en Sombrerete, estado de Zacatecas, México, el 10 de febrero de 2026. REUTERS/Edgar Chavez

Tras el hallazgo de diez cuerpos en una fosa clandestina ubicada en el poblado de El Verde, en Concordia, y de que fueron identificadas cinco víctimas como parte de los trabajadores mineros desaparecidos, el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, informó que los empleados habrían sido confundidos como integrantes del crimen organizado.

Durante la conferencia de prensa matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, el secretario de Seguridad detalló que los mineros fueron interceptados por un grupo armado que opera en la región, en medio de la disputa que mantienen las facciones de Los Chapitos y Los Mayos del Cártel de Sinaloa desde septiembre de 2024.

La detención de cuatro personas presuntamente relacionadas con la desaparición, permitió a las autoridades federales conocer de sus propios testimonios que los trabajadores fueron secuestrados al ser confundidos con miembros de la facción de Los Mayos.

Además, aseguró que no existen antecedentes de amenazas o vínculos del personal con actividades ilícitas. Derivado de estos datos, se identificó a Los Chapitos como la célula que habría sido la responsable del secuestro y homicidio de los trabajadores mineros.

Minera mantiene suspendidas actividades en Concordia

Los 10 trabajadores de una mina en Concordia, Sinaloa, que fueron secuestrados. (Infobae)

Este jueves, la empresa minera Vizsla Silver informó que mantienen suspendidas las operaciones en Concordia, aunque el “trabajo en el proyecto Pánuco continúa”.

Además, lamentó lo sucedido con sus colaboradores y confirmó que cinco de ellos permanecen en calidad de no localizados, por lo que aseguró mantienen su esfuerzo por apoyar a las familias afectadas.

“La Compañía se encuentra en contacto directo con las familias afectadas y está proporcionando apoyo logístico y financiero, así como acceso a servicios adecuados de acompañamiento. Representantes de la Compañía continuarán trabajando de cerca con las familias para atender sus necesidades. Asimismo, Vizsla está brindando a sus equipos en México y Canadá acceso a apoyo psicológico y esquemas de trabajo flexibles”, detalló en un comunicado.

Esto sucede en medio de señalamientos por parte de familiares y colaboradores de que la empresa minera era extorsionada por grupos criminales, además de que les habrían solicitado un pago para liberar a los mineros secuestrados.