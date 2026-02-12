México

Minera canadiense ofrecía 250 mil pesos a narco para dejarlos operar, los culpan de no pagar rescate

En una entrevista, el padre de uno de los trabajadores asesinados declaró que la minera no quiso negociar el rescate de los 10 mineros secuestrados por el crimen organizado

Cinco de los 10 mineros
Cinco de los 10 mineros secuestrados fueron asesinados; los otros cinco permanecen como desaparecidos. (Jovanni Pérez/Infobae)

En una entrevista con el medio El Sur de Acapulco, Apolinar Castañeda Hernández, padre de José Manuel Castañeda Hernández, geólogo secuestrado y asesinado por el crimen organizado en Concordia, Sinaloa, junto a otras nueve personas (de las cuales, cuatro más se ha confirmado que fueron asesinadas y otras cinco permanecen desaparecidas), dio a conocer que la empresa canadiense Vizsla Silver ofrecía a delincuentes de la zona que los extorsionaban entre 200 y 250 mil pesos mensuales.

Don Apolinar aseguró que su hijo y sus compañeros no fueron confundidos por Los Chapitos como miembros de Los Mayos, dos facciones del Cártel de Sinaloa que se pelean el control de ese grupo delictivo, como aseguró el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) Omar García Harfuch, hace unos días en la conferencia de prensa matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum.

También declaró que Vizsla Silver se enteró desde el primer momento de que sus trabajadores habían sido secuestrados por un grupo delictivo, pero se negó a negociar para que fueran liberados.

“En abril del 2025, la empresa mandó a descansar un mes a sus trabajadores porque estaba muy peligroso, y la minera estaba negociando el derecho de piso. Aquí estuvo un mes mi hijo trabajando a distancia para la empresa”, señaló para el medio Apolinar, quien vive en Taxco, Guerrero, y de donde también era originario su hijo.

Tras ese mes de “descanso”, su hijo volvió a Sinaloa a trabajar en la minera. Además, aseguró que antes del secuestro de los mineros, se enteró de que un grupo delictivo le exigía a la minera canadiense la mitad de sus ganancias, sin embargo, la compañía les ofrecía un pago mensual de 200 a 250 mil pesos.

De acuerdo con el padre
De acuerdo con el padre de uno de los mineros asesinados, la empresa ofrecía hasta 250 mil pesos para que el crimen organizado los dejara operar. (Especial)

Recordó que el 22 de enero todavía logró hablar con su hijo, pero el 23 ya no le respondió. También denunció que tras el secuestro, la minera no se comunicaba con ellos para decirles cómo estaba la situación y si ya había iniciado la búsqueda para encontrarlos.

Dijo que la Fiscalía General de la República (FGR) sí ayudó, pues logró encontrar los cadáveres de los mineros y detuvo a algunos presuntos responsables.

Además, aseguró que corría el rumor de que a la empresa le pedían 10 millones de pesos para liberar a cada uno de los mineros secuestrados, sin embargo, la minera no quiso negociar y por ello fueron asesinados. Aseguró que esta versión, a él, no le constaba.

Minera dice que suspendió trabajos en Concordia

Este mismo jueves, la minera Vizsla Silver lanzó un comunicado, en el que confirmó que los cinco colaboradores que no han sido localizados, siguen en calidad de desaparecidos.

También señaló que se encontraba en contacto directo con las familias afectadas, y estaba proporcionando apoyo financiero y acceso a servicios adecuados de acompañamiento.

Cinco de los 10 trabajadores
Cinco de los 10 trabajadores de la minera de La Concordia fueron encontrados sin vida. REUTERS/Agustín Marcarian

La minera canadiense expuso que se limitará a comunicar información confirmada por las instancias correspondientes, conforme esté disponible, y no participará en rumores o especulaciones sin sustento.

Dijo que el proyecto Pánuco continúa, mientras las operaciones en el sitio permanecen suspendidas.

