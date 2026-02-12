México

Detienen a tres miembros del Cártel de Chiapas y Guatemala con arsenal tras ataque contra agentes en Chiapas

También fueron aseguradas armas y vehículos; los detenidos fueron identificados como generadores de violencia

Los sujetos agredieron a los
Los sujetos agredieron a los agentes de seguridad (SSP Chiapas)

Un total de tres personas, identificadas como posibles integrantes del Cártel de Chiapas y Guatemala (CCyG), fueron detenidas con armas de fuego en Chiapas tras una agresión contra elementos de seguridad.

Las personas capturadas fueron identificadas como Mefiboset “N, Josué “N” y David “N”, quienes fueron aseguradas junto con tres armas largas, cuatro vehículos, un par de motocicletas, 26 cargadores, 810 cartuchos y tres chalecos balísticos, en la comunidad de Ocuilapa en el municipio de Ocozocoautla de Espinosa.

Dichos individuos fueron arrestados como resultado de un operativo por tierra y aire cuyos resultados fueron informados el 11 de febrero. Cuando los ahora detenidos se dieron cuenta de la presencia de los agentes de seguridad accionaron sus armas contra los agentes en el tramo carretero Ocuilapa - Apic Pac.

Los indicios asegurados
Los indicios asegurados (SSP Chiapas)

“Tras su detención manifestaron pertenecer al grupo delictivo denominado Cártel Chiapas – Guatemala, siendo identificados como generadores de violencia, por lo que fueron puestos a disposición de las autoridades correspondientes", es parte del informe de la Secretaría de Seguridad del Pueblo.

Las imágenes compartidas por las autoridades permiten ver que las unidades incautadas son tres camionetas, una color negro, otra blanca y una tercera de color rojo.

Uno de los vehículos asegurados
Uno de los vehículos asegurados (SSP Chiapas)

En las acciones participaron elementos de la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal (FRIP), la Guardia Estatal Preventiva (GEP), la Agencia de Investigación e Inteligencia Ministerial (AIIM), así como de la Fiscalía General del Estado (FGE), la Fiscalía General de la República (FGR) y el Ejército.

Posterior al informe de las tres detenciones mencionadas, las autoridades anunciaron una segunda acción en el municipio referido y la cual derivó en la detención de otras personas.

“El Buqui” y “Tiburoncin” entre las detenciones clave

Los arrestos fueron calificados por la propia Secretaría de Seguridad estatal como siete detenciones clave, pues en el municipio fue realizada una segunda intervención que resultó en la captura de otros cuatro sujetos.

Los sujetos detenidos en la
Los sujetos detenidos en la segunda acción (SSP Chiapas)

Fue en la segunda acción que fueron capturados Carlos “N”, Cristian D “N” alias El Buqui, Ricardo “N” alias Tiburoncin y Cristian “N”. A los sujetos mencionados les fue asegurada, un arma larga, otra corta, cartuchos útiles, una motocicleta y 23 bolsas con presunto cristal (metanfetamina).

Los cuatro sujetos detenidos no fueron ligados con algún grupo delictivo en específico y ambas acciones fueron realizadas en la comunidad de Ocuilapa.

Otros detenidos del CCyG en la entidad

En el municipio ya habían sido realizadas capturas de presuntos integrante del CCyG. El pasado 8 de febrero fue anunciada la detención de otras tres personas que se identificaron como integrantes del grupo delictivo y quienes llevaban dosis de cocaína, marihuana y cuchillos.

Carlos “N”, Deymar “N” y Antonia “N” también llevaban dinero en efectivo, un par de teléfonos, además de artefactos ponchallantas.

