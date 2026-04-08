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Julio César Chávez confiesa las secuelas que le dejó el boxeo: “Se me olvidan cosas”

El “gran campeón mexicano” se sinceró sobre las consecuencias que le dejaron los golpes que recibió en los años que se subió al ring

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Julio César Chávez, en 2017 (Foto: Rashide Frías/ cuartoscuro.com)
Julio César Chávez confiesa las secuelas que le dejó el boxeo: “Se me olvidan cosas” (Rashide Frías/ cuartoscuro.com)

Julio César Chávez, leyenda mexicana del boxeo, ha decidido hablar abiertamente sobre las secuelas que le dejó su carrera en el ring. Después de décadas de combates memorables y múltiples campeonatos mundiales, el ex boxeador reveló que la gloria tuvo un costo elevado y afectó tanto su cuerpo como su mente.

Las secuelas que el boxeo dejó en Julio César Chávez incluyen problemas de memoria, olvidos frecuentes en actividades cotidianas y lesiones físicas crónicas. El propio expugilista admitió que los golpes acumulados a lo largo de más de 25 años de carrera y 115 peleas profesionales han impactado de manera irreversible su calidad de vida, reflejándose en deterioro físico y dificultades emocionales.

Secuelas físicas que enfrenta Julio César Chávez tras el boxeo

Julio César Chávez no estuvo presente cuando le dictaron la fianza a su hijo
Secuelas físicas que enfrenta Julio César Chávez tras el boxeo ( Cuartoscuro)

El sonorense compartió en una entrevista con Adrián Marcelo para su canal de YouTube la magnitud del impacto: “Pues sí, ¿qué crees? pues sí se me olvida todo. Mira, ahorita se me olvidó el celular, ya está perdido. No sé ni dónde lo dejé, hijo de la chin… Claro, son consecuencias de tanto golpe, ¿me entiendes?”.

A sus 63 años, Chávez reconoció que vive episodios en los que olvida cosas importantes y pierde objetos, síntomas claros del desgaste provocado por años de dedicación al deporte.

A pesar de este deterioro, afirmó que todavía mantiene la coherencia, aunque estos lapsos de memoria forman parte de un grupo de daños que sufren quienes han estado expuestos al boxeo profesional por tanto tiempo. Las secuelas que él identifica incluyen:

  • Problemas de memoria y olvidos constantes en la vida diaria.
  • Extraviar objetos personales o experimentar desconcierto repentino.
  • Lesiones físicas recurrentes por el cúmulo de peleas y entrenamiento.

Julio César Chávez (Foto: Cuartoscuro)
El deterioro mental se sumó a una vida marcada por el estrés de la competencia y la constante exposición mediática (Foto: Cuartoscuro)

Este recorrido por su trayectoria lo llevó a conseguir campeonatos en superpluma, ligero y superligero, pero también a experimentar una acumulación de golpes a la cabeza que ahora le pasan factura.

Impacto en la salud mental y emocional de Chávez

Además del desgaste físico, Chávez expone afectaciones en su salud mental: “Afortunadamente estoy coherente, pero sí se me olvidan las cosas de repente”. Sus palabras reflejan no solo la carga emocional de una carrera de alto rendimiento, sino también la presión de ser una figura pública.

El deterioro mental se sumó a una vida marcada por el estrés de la competencia y la constante exposición mediática, así como problemas de adicciones. El Señor Nocaut ha enfrentado dificultades psicológicas e incluso menciona el desafío de superar momentos difíciles relacionados con la exigencia de mantenerse vigente en un deporte tan demandante como el boxeo.

La combinación de dolores físicos y el peso emocional constituyen una realidad con la que muchos deportistas de élite se identifican, especialmente aquellos que, como él, han extendido sus carreras hasta el límite.

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