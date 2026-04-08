Estas son las mejoras que 'Checo' Pérez y Cadillac presentarán para el Gran Premio de Miami

El mexicano confía en poder pelearle a equipos como Williams. REUTERS/Issei Kato

El equipo Cadillac y Sergio ‘Checo’ Pérez llegan al Gran Premio de Miami con la expectativa de un salto importante en el rendimiento del auto.

Después de un inicio de temporada complicado, la escudería y el piloto mexicano concentran sus esfuerzos en evolucionar el monoplaza para acercarse a la zona media de la parrilla, donde buscan competir de manera consistente.

¿Qué incluye el paquete de mejoras de Cadillac?

Checo Pérez anticipa una evolución significativa en el Cadillac para la cita en Miami.

La principal área de trabajo está en la baja velocidad, uno de los puntos débiles del auto desde el arranque de la temporada.

El piloto señala que la diferencia con los equipos rivales ronda el segundo por vuelta, pero confía en que el nuevo paquete técnico permita reducir esa brecha y pelear con Williams y Alpine.

Además de la velocidad, Cadillac enfoca sus esfuerzos en la carga aerodinámica.

Durante los primeros Grandes Premios, el monoplaza presentaba deficiencias en este rubro, lo que afectaba el equilibrio y la capacidad de maniobra.

El equipo reporta avances en este aspecto y espera que las modificaciones en el alerón trasero y el fondo plano mejoren la estabilidad, especialmente en curvas lentas y zonas técnicas del circuito de Miami.

Cadillac espera poder pelear con las nuevas mejoras. REUTERS/Issei Kato

El gran reto de Cadillac: mejorar las paradas en pits

El desarrollo no solo contempla mejoras en el rendimiento puro. El equipo también busca optimizar la confiabilidad, después de enfrentar problemas con la bomba de combustible en las primeras fechas, afectando principalmente a Checo Pérez.

Otro punto a resolver es la eficiencia en las paradas en pits: Cadillac es el único equipo que no ha bajado de los tres segundos en sus detenciones, lo que representa una desventaja en carreras cerradas.

La suspensión de los Grandes Premios de Bahréin y Arabia permitió a Cadillac tener un periodo extra para analizar datos y centrar el trabajo en estas evoluciones.

El objetivo es claro: aprovechar el formato sprint en Miami para probar y ajustar el monoplaza en tiempo real, aunque el margen de maniobra será reducido por la estructura del fin de semana.

También se espera que el equipo mejore en las paradas a pits. REUTERS/Go Nakamura

La escudería y Checo reconocen que el equilibrio general del auto ha mejorado, pero insisten en que la velocidad punta sigue siendo un reto fundamental.

Si el paquete de actualizaciones logra el efecto esperado, Cadillac podrá mezclarse en la pelea de la media tabla y dejar atrás los problemas que han frenado su inicio de temporada.

El Gran Premio de Miami representa la mayor prueba para el proyecto de Checo Pérez y Cadillac en la Fórmula 1.

El equipo llega con renovadas expectativas y un paquete de mejoras centrado en velocidad, aerodinámica y confiabilidad.

El resultado de este fin de semana puede marcar el rumbo de su temporada y definir su lugar entre los equipos de la zona media.