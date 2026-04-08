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Alfredo Adame expone su experiencia con Alberto del Río en La Granja VIP tras detención por violencia familiar

El actor recordó los enfrentamientos con El Patrón en el reality y señaló que el exluchador ya acumulaba antecedentes de violencia contra mujeres antes de su reciente detención

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Alfredo Adame
El actor recordó los enfrentamientos con El Patrón en el reality y señaló que el exluchador ya acumulaba antecedentes de violencia contra mujeres antes de su reciente detención. (Captura de pantalla La Granja VIP)

La reciente detención de Alberto del Río en San Luis Potosí por presunta violencia familiar contra su esposa, María del Carmen Rodríguez Lucero, provocó una reacción inmediata de Alfredo Adame. El actor y conductor, conocido por su historial de polémicas en la televisión mexicana, recordó durante una entrevista con el periodista Javier Ceriani los conflictos vividos con el exluchador en el reality La Granja VIP en 2025, donde las tensiones entre ambos salieron a la luz.

Alfredo Adame aseguró que los problemas de comportamiento de “El Patrón” no eran desconocidos para él y que durante su convivencia en el reality observó actitudes agresivas. “Estando en La Granja, este tipo, Alberto del Río, de repente me empezó a llamar groseramente, misógino y p*nd*j*. Cuando me enchilé, le respondí: ‘Tú te callas’”, relató Adame, quien subrayó que nunca ha golpeado a una mujer.

Alfredo Adame
Adame calificó a Alberto del Río como “un peligro” y afirmó que su reputación en la lucha libre quedó marcada por episodios de agresiones y escándalos. (Captura de pantalla YouTube)

El actor recordó una acusación previa de violencia que involucró a Del Río en Estados Unidos: “Tú le propinaste una brutal golpiza a una mujer de uno punto sesenta metros de estatura y casi la matas. Te llevaron a la corte y estuviste a punto de quedarte ocho años en la cárcel por tentativa de homicidio”. Según el “Golden Boy”, Del Río habría pagado una suma millonaria para evitar la prisión: “Tuvo que pagarle a la mujer en un acuerdo para que se desistiera. Si no, lo hubieran dejado ocho años en la cárcel”.

Reputación deteriorada y rechazo en la lucha libre

Alfredo Adame afirmó que la reputación de Alberto del Río quedó marcada por estos antecedentes y que su carrera en la lucha libre sufrió consecuencias. “Hace unos años lo corrieron de la WWE porque le pegó desprevenidamente un golpazo a un luchador y lo corrieron. En México nadie lo quiere ver. Anda peleando en arenas de bajo presupuesto”, expresó Adame.

Adame expuso en el reality un episodio de presunta violencia doméstica por el que Alberto del Río fue detenido en EEUU.
El conductor aseguró que Del Río habría evitado la cárcel en Estados Unidos tras llegar a un acuerdo económico con una de sus víctimas. (La Granja VIP, X)

El conductor insistió en que existen varios antecedentes de violencia contra mujeres asociados a Del Río: “Ya había cuatro antecedentes de mujeres que había golpeado. Una era luchadora, otra fue su pareja. Hay antecedentes de que es golpeador de mujeres”. Sobre el reciente arresto, Adame sostuvo que la situación legal podría complicarse: “Si la mujer sostiene su dicho, yo creo que este cuate va a terminar en la cárcel unos seis, siete años, porque además ya trae el antecedente”.

Al finalizar la charla con Ceriani, Adame enfatizó su postura de rechazo a la violencia de género: “Yo apoyo a las mujeres y estoy en contra de cualquier tipo de violencia, ya sea verbal, física o psicológica. Este tipo es un peligro, suelto es un peligro”.

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