Raúl de Molina enfurece contra Christian Nodal por negarle entrevista y sugiere manipulación

El conductor criticó el cambio de representante de Nodal y lamentó la falta de reconocimiento hacia quienes apoyaron su carrera desde el inicio. (Facebook Christian Nodal / Photo by Mireya Acierto/Getty Images)

En la más reciente emisión de El Gordo y la Flaca, Raúl de Molina expuso su inconformidad tras el trato recibido por Christian Nodal durante un evento en la República Dominicana. El conductor detalló que, pese a años de entrevistas y cobertura positiva sobre el cantante, su equipo fue excluido de la lista de medios que accedieron a Nodal en su presentación en Casa de Campo, en Altos de Chavón.

De Molina comentó que durante el concierto en República Dominicana, el sonorense “dio entrevistas a todo el mundo menos” a El Gordo y la Flaca. “No lo entiendo, estos artistas lo que se creen. Después que lo he entrevistado veinte mil veces, que he dicho aquí que lo quiero, que lo apoyo, que siempre he estado de su lado. Vamos a ver la verdad. Pero si salen estas noticias, que son las que todo el mundo está hablando, entonces, ¿qué va a hacer? ¿El Gordo y la Flaca no va a hablar de ellas?”, subrayó el presentador.

El presentador de El Gordo y la Flaca atribuyó el distanciamiento con Pepe Aguilar y su familia a la cobertura mediática sobre la boda de Ángela Aguilar y Christian Nodal. (Instagram)

En el diálogo con Lili Estefan, se dejó entrever que el distanciamiento responde a consejos de terceros hacia Nodal: “Alguien le dijo: Oye, Christian Nodal, no hables con el Gordo y la Flaca más”. La molestia de De Molina fue evidente al señalar: “Y cuando nos necesitan, son los primeros en llamarnos para que le hagamos publicidad a su disco”.

Asimismo, el conductor cuestionó el cambio en el equipo de representación de Christian Nodal tras el matrimonio. “Yo soy fanático de Christian Nodal, tú lo sabes. Lo quiero muchísimo desde casi comenzó su carrera, pero me molestó mucho que cuando él se casó con Ángela Aguilar lo obligaron o él decidió quitar a la persona que era la representante de él, la publicista, que se llama Conchita Paz Oliva. Esa mujer nos llamaba aquí al programa veinte veces al día cada vez que salía algo malo de Christian Nodal para que no lo pusiéramos. Pero es una mujer que se sacrificó y todo el día estaba encima de la carrera de este joven... me pareció mal, me pareció mal que hiciera”.

De Molina también sostuvo que la situación se agravó tras el reciente matrimonio entre Christian Nodal y Ángela Aguilar, hija de Pepe Aguilar. A raíz de esa boda, el conductor percibió un cambio en la relación tanto con el joven artista como con su suegro.

El presentador interpretó la negativa de Nodal como resultado de influencias externas y cuestionó la actitud de los artistas frente a la prensa. (Redes sociales/CUARTOSCURO)

“¿Por qué? ¿Qué le hice yo a Pepe Aguilar? No le he hecho nada en mi vida. Pero sí, Christian Nodal, que lo he entrevistado veinte veces, se casó con su hija y eso acabó con las redes sociales. Tú sabes lo que pasó en las redes sociales después que él se casó con la hija de Pepe Aguilar”, expresó el presentador en el programa.

“Yo no sé lo que le pasa a Pepe Aguilar y voy a decirlo aquí en el programa. En los Latin Grammys, él pidió que yo no lo entrevistara en la alfombra. Yo nunca en mi vida le he hecho nada a Pepe Aguilar. He sido amigo de él desde que comenzó mi carrera. Lo he tratado de maravilla y porque en el programa nuestro tenemos la verdad, que si Christian Nodal se fue, hay que hablar de Cazzu, porque aquí hay productores y quieren hablar de la madre del hijo”.

La tensión, según relató De Molina, se extendió fuera del ámbito profesional. El conductor relató que, incluso al coincidir en restaurantes, Pepe Aguilar mantiene la distancia y evita saludarlo. “Después lo veo comiendo en un restaurante, se pone allí y no me saluda. Soy íntimo, muy amigo del representante de él, del publicista”, aseguró el presentador.