México

Dany ZR admite participación en accidente que dejó más de 50 migrantes muertos en 2021 por volcadura de tráiler en Chiapas

El traficante de origen guatemalteco se declaró culpable ante una corte de EEUU y admitió su participación en el accidente

Guardar
Grupo de personas colocan veladoras y flores en el lugar del accidente de un camión donde viajaban migrantes, en el municipio Chiapa de Corzo, estado de Chiapas. (México). EFE/Carlos López
Grupo de personas colocan veladoras y flores en el lugar del accidente de un camión donde viajaban migrantes, en el municipio Chiapa de Corzo, estado de Chiapas. (México). EFE/Carlos López

Daniel Zavala Ramos, conocido como Dany ZR, admitió ante autoridades de Estados Unidos su participación en la red de tráfico de personas que derivó en la volcadura de un tráiler y la muerte de más de 50 migrantes en Chiapas, el 9 de diciembre de 2021.

El caso se convirtió en uno de los episodios más graves asociados al tráfico de personas en el país, con una red que operaba desde Guatemala, atravesaba México y pretendía ingresar a migrantes a Estados Unidos.

Cabe recordar que en el año 2023 la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en México (CNDH) emitió una recomendación en la que señala el papel de omisión que tuvo Institutito Nacional de Migración por no revisar el tráiler en un retén carretero, antes de que se accidentara.

Este 7 de abril de 2026 el Departamento de Justicia de Estados Unidos informó que Zavala Ramos, de 42 años, se declaró culpable de conspirar para introducir ilegalmente a migrantes en ese país. La acusación señaló que puso en riesgo la vida de las personas traficadas, causó lesiones graves y derivó en la muerte de decenas de ellas.

Dany ZR fue detenido en Guatemala el 7 de agosto de 2025 y extraditado a EEUU el 23 de octubre del mismo año. Las investigaciones acreditaron que, además de adultos, la red trasladaba menores no acompañados bajo condiciones que resultaron fatales.

La organización detrás del accidente

Fotografía de Danny ZR cuando fue entregado a autoridades estadounidenses en 2025. Crédito: X - @usembassyguate
Fotografía de Danny ZR cuando fue entregado a autoridades estadounidenses en 2025. Crédito: X - @usembassyguate

Documentos judiciales en Estados Unidos revelaron que Zavala Ramos y sus cómplices reclutaron a migrantes en Guatemala y organizaron su traslado a través de México hasta la frontera con Estados Unidos.

El grupo cobró sumas de dinero por el servicio e instruyó a los migrantes, incluidos menores, sobre qué decir en caso de ser detenidos por autoridades estadounidenses.

El viaje se realizó en condiciones peligrosas: a pie, en microbuses, camiones de ganado y tráileres.

El 9 de diciembre de 2021, la red integrada por Danny ZR organizó el traslado de más de 160 migrantes en un tráiler que circulaba por Chiapas. El vehículo, con sobrecupo, se volcó en Chiapa de Corzo, cerca de Tuxtla Gutiérrez, al norte de la frontera entre Guatemala y México.

Rescatistas y autoridades trabajan en la zona del accidente de un camión donde viajaban migrantes, en el municipio Chiapa de Corzo, estado de Chiapas. (México). EFE/Carlos López
Rescatistas y autoridades trabajan en la zona del accidente de un camión donde viajaban migrantes, en el municipio Chiapa de Corzo, estado de Chiapas. (México). EFE/Carlos López

El accidente dejó al menos 56 personas muertas y más de 100 heridas, muchas de ellas de gravedad. La tragedia puso en evidencia los riesgos del tráfico de personas y la capacidad de las redes criminales para coordinar operaciones de gran escala.

Proceso judicial y colaboración internacional

Tras el accidente y una investigación conjunta de autoridades mexicanas, guatemaltecas y estadounidenses, Zavala Ramos fue detenido y extraditado a Estados Unidos en 2025.

La Fiscalía del Distrito Este de Texas lo acusó formalmente de conspirar para introducir ilegalmente a migrantes, cargos que podrían derivar en cadena perpetua y una multa de hasta 250 mil dólares.

Según los reportes de EEUU, la jueza federal Marina García Marmolejo dictará sentencia contra Dany ZR el próximo 7 de julio de 2026.

El caso, según los datos oficiales, estuvo a cargo del Grupo de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) del ICE en Washington D.C., con apoyo de sus oficinas en Guatemala y México, la Patrulla Fronteriza, la Oficina de Asuntos Internacionales del Departamento de Justicia y fiscales de ambos países.

Por último, las autoridades estadounidenses señalaron que la investigación identificó la operación como parte de la estrategia federal Operación Recuperar América, enfocada en frenar la inmigración ilegal y desmantelar redes criminales transnacionales responsables de delitos graves contra migrantes.

Temas Relacionados

Tráfico de personasMigrantesGuatemalaChiapasEEUUICEINMAccidenteMuertesDOJNarco en Méxicomexico-noticias

Más Noticias

Las ballenas obtuvieron protección legal contra megabuques en el Golfo

Organizaciones civiles advierten sobre nuevas amenazas para la biodiversidad marina

Las ballenas obtuvieron protección legal contra megabuques en el Golfo

Diablos Rojos vs Piratas de Campeche: cuánto cuestan los boletos para el Opening Day en el Estadio Alfredo Harp Helú

Con la serie inaugural entre los vigentes bicampeones y los Piratas, miles de seguidores llenarán las gradas para celebrar el regreso de la pecosa a la Ciudad de México

Diablos Rojos vs Piratas de Campeche: cuánto cuestan los boletos para el Opening Day en el Estadio Alfredo Harp Helú

Este es el plan de Marcel Ruiz para jugar el Mundial 2026 pese a rotura de ligamento cruzado

El mediocampista de Toluca aún no descarta la posibilidad de subirse a la convocatoria de Javier Aguirre con la Selección Mexicana

Este es el plan de Marcel Ruiz para jugar el Mundial 2026 pese a rotura de ligamento cruzado

Sentencian a siete personas que secuestraron a un hombre y atacaron a policías en Jalisco

También les fue impuesta una multa de más de 200 mil pesos

Sentencian a siete personas que secuestraron a un hombre y atacaron a policías en Jalisco

Exigen a la UNAM que emita título póstumo de Verónica Soto, estudiante víctima de feminicidio en 2019

A casi siete años del crimen ocurrido en Naucalpan, Estado de México, la mamá de la víctima exige justicia y verdad

Exigen a la UNAM que emita título póstumo de Verónica Soto, estudiante víctima de feminicidio en 2019
MÁS NOTICIAS

NARCO

EEUU sentencia a mexicano por intentar ingresar 1.4 millones de dólares en cocaína por el puente internacional McAllen-Hidalgo

EEUU sentencia a mexicano por intentar ingresar 1.4 millones de dólares en cocaína por el puente internacional McAllen-Hidalgo

Detienen a mexicano en la frontera que llevaba cargamento millonario de metanfetamina escondida en bolsas de cuero

Vinculan a proceso a dos integrantes de “El Animal”, banda dedicada al robo de transporte de carga en la México-Querétaro

SCJN niega revisión al amparo promovido por El Chapo Guzmán por supuestas violaciones a derechos humanos en EEUU

Sentencian a tres miembros de “La Barredora” o el “Comando del Diablo”, detenidos en 2012 en Acapulco, Guerrero

ENTRETENIMIENTO

Aaron Paul, actor de Breaking Bad, se presentará en CDMX: cuándo y dónde estará

Aaron Paul, actor de Breaking Bad, se presentará en CDMX: cuándo y dónde estará

Morat anuncia su regreso a México tras romper Récord Guinness en 2024: fechas, ciudades y preventa

¿Regresa RBD? Alfonso Herrera confirma colaboración con Anahí y emociona a sus fans

Young Miko ‘Late Checkout Tour’ en México: todas las fechas, sedes, zonas y precios de boletos

Exatlón México: quién gana el Duelo de los Enigmas hoy 7 de marzo

DEPORTES

Diablos Rojos vs Piratas de Campeche: cuánto cuestan los boletos para el Opening Day en el Estadio Alfredo Harp Helú

Diablos Rojos vs Piratas de Campeche: cuánto cuestan los boletos para el Opening Day en el Estadio Alfredo Harp Helú

Este es el plan de Marcel Ruiz para jugar el Mundial 2026 pese a rotura de ligamento cruzado

Filtran que Belinda iba a cantar el Himno Mexicano en la reapertura del Estadio Ciudad de México: ¿Qué pasó?

Carlos Acevedo estaría siendo pretendido por dos grandes de la Liga MX, según reportes

Manager de Blue Jays confirma cuánto tiempo estará Alejandro Kirk fuera de la MLB