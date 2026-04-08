Dany ZR admite participación en accidente que dejó más de 50 migrantes muertos en 2021 por volcadura de tráiler en Chiapas

Grupo de personas colocan veladoras y flores en el lugar del accidente de un camión donde viajaban migrantes, en el municipio Chiapa de Corzo, estado de Chiapas. (México). EFE/Carlos López

Daniel Zavala Ramos, conocido como Dany ZR, admitió ante autoridades de Estados Unidos su participación en la red de tráfico de personas que derivó en la volcadura de un tráiler y la muerte de más de 50 migrantes en Chiapas, el 9 de diciembre de 2021.

El caso se convirtió en uno de los episodios más graves asociados al tráfico de personas en el país, con una red que operaba desde Guatemala, atravesaba México y pretendía ingresar a migrantes a Estados Unidos.

Cabe recordar que en el año 2023 la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en México (CNDH) emitió una recomendación en la que señala el papel de omisión que tuvo Institutito Nacional de Migración por no revisar el tráiler en un retén carretero, antes de que se accidentara.

Este 7 de abril de 2026 el Departamento de Justicia de Estados Unidos informó que Zavala Ramos, de 42 años, se declaró culpable de conspirar para introducir ilegalmente a migrantes en ese país. La acusación señaló que puso en riesgo la vida de las personas traficadas, causó lesiones graves y derivó en la muerte de decenas de ellas.

Dany ZR fue detenido en Guatemala el 7 de agosto de 2025 y extraditado a EEUU el 23 de octubre del mismo año. Las investigaciones acreditaron que, además de adultos, la red trasladaba menores no acompañados bajo condiciones que resultaron fatales.

La organización detrás del accidente

Fotografía de Danny ZR cuando fue entregado a autoridades estadounidenses en 2025. Crédito: X - @usembassyguate

Documentos judiciales en Estados Unidos revelaron que Zavala Ramos y sus cómplices reclutaron a migrantes en Guatemala y organizaron su traslado a través de México hasta la frontera con Estados Unidos.

El grupo cobró sumas de dinero por el servicio e instruyó a los migrantes, incluidos menores, sobre qué decir en caso de ser detenidos por autoridades estadounidenses.

El viaje se realizó en condiciones peligrosas: a pie, en microbuses, camiones de ganado y tráileres.

El 9 de diciembre de 2021, la red integrada por Danny ZR organizó el traslado de más de 160 migrantes en un tráiler que circulaba por Chiapas. El vehículo, con sobrecupo, se volcó en Chiapa de Corzo, cerca de Tuxtla Gutiérrez, al norte de la frontera entre Guatemala y México.

Rescatistas y autoridades trabajan en la zona del accidente de un camión donde viajaban migrantes, en el municipio Chiapa de Corzo, estado de Chiapas. (México). EFE/Carlos López

El accidente dejó al menos 56 personas muertas y más de 100 heridas, muchas de ellas de gravedad. La tragedia puso en evidencia los riesgos del tráfico de personas y la capacidad de las redes criminales para coordinar operaciones de gran escala.

Proceso judicial y colaboración internacional

Tras el accidente y una investigación conjunta de autoridades mexicanas, guatemaltecas y estadounidenses, Zavala Ramos fue detenido y extraditado a Estados Unidos en 2025.

La Fiscalía del Distrito Este de Texas lo acusó formalmente de conspirar para introducir ilegalmente a migrantes, cargos que podrían derivar en cadena perpetua y una multa de hasta 250 mil dólares.

Según los reportes de EEUU, la jueza federal Marina García Marmolejo dictará sentencia contra Dany ZR el próximo 7 de julio de 2026.

El caso, según los datos oficiales, estuvo a cargo del Grupo de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) del ICE en Washington D.C., con apoyo de sus oficinas en Guatemala y México, la Patrulla Fronteriza, la Oficina de Asuntos Internacionales del Departamento de Justicia y fiscales de ambos países.

Por último, las autoridades estadounidenses señalaron que la investigación identificó la operación como parte de la estrategia federal Operación Recuperar América, enfocada en frenar la inmigración ilegal y desmantelar redes criminales transnacionales responsables de delitos graves contra migrantes.