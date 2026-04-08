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Christian Nodal recicla frases de amor: dedica a Ángela Aguilar las mismas palabras que a Belinda

Las declaraciones del sonorense reavivaron la polémica en redes, donde usuarios lo acusaron de repetir el mismo discurso romántico que ya había dedicado a sus exparejas

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El “romanticismo” de Christian Nodal volvió a ser tema de conversación luego de que internautas detectaran patrones en sus declaraciones amorosas. (Instagram)
El “romanticismo” de Christian Nodal volvió a ser tema de conversación luego de que internautas detectaran patrones en sus declaraciones amorosas. (Instagram)

La confesión de Christian Nodal sobre su relación con su esposa, Ángela Aguilar, pasó de derretir corazones a levantar cejas cuando internautas detectaron similitudes en sus declaraciones con las que en su momento dedicó a sus exparejas, Belinda y Cazzu, desatando burlas en redes en medio del hate que la pareja ha venido acumulando en los últimos dos años.

¿Qué le dijo Nodal a Ángela Aguilar?

Durante una entrevista concedida al medio dominicano Telemicro, Christian Nodal habló abiertamente sobre su relación con Ángela Aguilar, a quien dedicó palabras especialmente emotivas, destacando el papel que ella ha tenido en su vida personal y emocional.

Christian Nodal y Ángela Aguilar en República Dominicana. (Canal de difusión de Ángela Aguilar)
Christian Nodal y Ángela Aguilar en República Dominicana. (Canal de difusión de Ángela Aguilar)

“Ángela para mí le hace todo el honor a su nombre. Para mí es un ángel. Siento que me ha salvado en tantos aspectos de la vida. Es la persona que me ha enseñado realmente cómo es el amor, ¿sabes? Y es la única persona que nunca he sentido que ha querido cambiarme y me ha entregado todo”.

El intérprete de “Adiós Amor” también subrayó: “Es la única persona que no me ha pedido nada a cambio y me ha entregado todo, todo, todo”.

Nodal hizo hincapié en el impacto positivo que la joven cantante ha tenido en su vida, describiéndola como un pilar fundamental para sortear los desafíos de la exposición pública y la vida mediática.

Los mismo le dijo a Belinda

Nodal y Belinda comprometidos
Foto: Instagram @nodal

Christian Nodal habló públicamente sobre su relación con Belinda en varias entrevistas durante 2021, especialmente tras su compromiso. Una de las declaraciones la dio al programa Despierta América donde relató cómo, a los dos meses de noviazgo, ya quería casarse con Belinda, a quien calificó de manera especial:

“A los dos meses de novios yo ya me quería casar con ella porque es la persona más especial. Para mí es un ángel que me salvó la vida, me ha enseñado mucho, me ha hecho crecer como hombre, para mí es la mejor mujer que existe”.

Cuando tuvo una relación con la cantante argentina Cazzu el discurso se mantuvo similar. En su momento, Nodal admitió que atravesaba una fuerte depresión y que la cantante argentina fue fundamental para superar esa etapa.

“Me sentía perdido... mi pareja me ayudó mucho en ese proceso... Cazzu me salvó de la depresión, me sentía vacío, sin vida, y ella me ayudó a salir de eso”.

En entrevistas, también señaló que irse a vivir con Cazzu a Argentina fue la mejor decisión para su bienestar, y que la paternidad junto a ella lo llenó de felicidad: “Me fui para Argentina, vivo en un campo donde no se me cruza nadie con quien platicar, están unos vecinos muy allá a lo lejos, pero una vista preciosa que me encanta, estoy con Julieta, hacemos de comer juntos, nos sentamos, unos matecitos, y las vistas son preciosas”.

Christian Nodal y Cazzu protagonizaron un apasionado beso en el concierto (Foto: Twitter)
Christian Nodal y Cazzu protagonizaron un apasionado beso en el concierto (Foto: Twitter)

Reacciones de los internautas

La polémica no tardó en trasladarse a redes sociales, donde usuarios no solo compararon las declaraciones, sino que las convirtieron en motivo de burla para la actual pareja. Entre los comentarios más populares se leen:

  • “Me encanta como le recuerdan a Ángela que NO GANÓ!!!”
  • “Pues cuantas vidas tiene jajajaj”
  • “También de Cazzu dijo eso”
  • “Esa historia ya se contó”
  • “Lo mismo le dijo a Belinda, a Cazzu y quien sabe a cuántas más”
  • “Y a Cazzu también le dijo a nivel mundial gracias por salvarme la vida mi amor a Cazzu jajajaja”
  • “Palabras y sentimientos reciclados”
  • “Es un gato tiene 7 vidas”
  • “La misma historia pero con protagonista diferente”
  • “No tiene otras palabras”
  • “Pero cuántas veces le van a salvar la vida?”
  • “A todas les ha dicho lo mismo, todas le reiniciaron la vida”
  • “Ese hombre no tiene nada más que decir, que oso”
  • “Ni él se la cree ya”
  • “El mismo guion que se repite pero con protagonista diferente”
  • “La personita que le iba a dar un amor tan puro y sincero es de su hija, y no lo supo valorar”
  • “Ese discurso ahora toca para la mujer en turno”
  • “Ya denle otro discurso”
  • “A todas les dice lo mismo para que no peleen”

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