Profepa libera a 16 ejemplares silvestres en reserva ecológica de Hidalgo

La liberación de estos ejemplares se realizó en colaboración con la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp) y la Brigada de Monitoreo de Fauna Silvestre. Foto: (Profepa)

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) realizó la liberación de 16 ejemplares de fauna silvestre en la Reserva de la Biosfera Barranca de Metztitlán, en Hidalgo. Estos ejemplares fueron recibidos por la Profepa entre diciembre de 2025 y febrero de 2026, y habían pasado por un proceso de rehabilitación antes de ser devueltos a su hábitat natural.

Los animales liberados fueron rescatados a través de diversos procedimientos como aseguramientos precautorios, rescates de fauna silvestre y entregas voluntarias por parte de ciudadanos que contribuyeron al cuidado y protección de la biodiversidad. Tras su recepción, los ejemplares fueron trasladados a la Unidad de Rehabilitación, Rescate y Reubicación de Fauna Silvestre, Endémica y Exótica de México, donde se les brindó atención, tratamiento y una adecuada rehabilitación antes de su liberación.

Los animales fueron rescatados a través de aseguramientos precautorios, rescates y entregas voluntarias entre diciembre de 2025 y febrero de 2026. Foto: (Profepa)

Los especialistas en la materia realizaron una valoración física y etológica de cada uno de los ejemplares, determinando que habían concluido con éxito su proceso de recuperación y estaban listos para regresar a su entorno natural. Entre los animales liberados se encontraron 10 lechuzas de campanario (Tyto alba), dos tlacuaches (Didelphis marsupialis), un cacomixtle (Bassariscus astutus), un coyote (Canis latrans), un ardillón de roca (Otospermophilus variegatus) y un cernícalo (Falco sparverius).

La liberación fue posible gracias a la coordinación de diversas instituciones y grupos locales, como la Unidad de Rehabilitación, la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp) y los integrantes del Comité de Vigilancia Ambiental Participativa de la Reserva, también conocido como la Brigada de Monitoreo de Fauna Silvestre. Estos colaboradores desempeñaron un papel crucial en la logística y el monitoreo durante el proceso de liberación.

La Reserva de la Biosfera Barranca de Metztitlán, un área natural protegida, ofrece un entorno adecuado para la reintegración de estas especies, ya que cuenta con un hábitat natural ideal para su supervivencia. Esta zona es conocida por su rica biodiversidad, y la Profepa subraya la importancia de proteger estos espacios para la conservación de las especies silvestres que habitan en ellos.

La Profepa liberó 16 ejemplares de fauna silvestre en la Reserva de la Biosfera Barranca de Metztitlán, en Hidalgo, tras un proceso de rehabilitación y recuperación. Foto: (Profepa)

Con esta acción, la Profepa reafirma su compromiso con la conservación de la fauna silvestre en México. La liberación de animales rehabilitados no solo garantiza la protección de las especies, sino que también promueve la sensibilización de la sociedad sobre la importancia de preservar la biodiversidad. El seguimiento a estos ejemplares y el cumplimiento de los protocolos establecidos son fundamentales para asegurar que los animales liberados puedan adaptarse nuevamente a su entorno y contribuir al equilibrio ecológico.

En un contexto más amplio, la Profepa continúa trabajando para fortalecer los mecanismos de rescate y rehabilitación de la fauna silvestre, asegurando que las especies puedan ser reintegradas a sus hábitats naturales siempre que sea posible. De esta forma, se busca fomentar una relación más armónica entre los seres humanos y el entorno natural, para garantizar la conservación de la biodiversidad para las futuras generaciones.

La acción de la Profepa en la Reserva de la Biosfera Barranca de Metztitlán es un ejemplo claro del esfuerzo por proteger y recuperar la fauna silvestre en México, y demuestra la importancia de las alianzas entre autoridades, especialistas y ciudadanos en la conservación del medio ambiente.