Vinculan a proceso a dos integrantes de “El Animal”, banda dedicada al robo de transporte de carga en la México-Querétaro

El arresto de los presuntos delincuentes ocurrió en Cuautitlán Izcalli. Crédito: FGJEM

Dos sujetos identificados como Luis Jafet “N” y Francisco “N” fueron vinculados a proceso por su presunta participación en el delito de secuestro exprés con fines de robo, tras hechos registrados en Cuautitlán Izcalli, Estado de México.

Información de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) indicó que ambos habrían sido señalados como integrantes de una banda conocida como “El Animal”, relacionada con robos a transporte de carga en municipios cercanos a la autopista México-Querétaro.

Detención tras intento de robo en Cuautitlán Izcalli

Según los reportes oficiales, el 1 de abril, la víctima circulaba en una camioneta Ford F-350, modelo 2011, por la colonia Axotlán, en Cuautitlán Izcalli, cuando un vehículo sedán le cerró el paso.

De este auto descendieron tres sujetos, entre ellos Luis Jafet “N” y Francisco “N”, quienes, portando un arma de fuego, dispararon contra la unidad para obligar al conductor a detenerse. Los agresores privaron de la libertad a la víctima y tomaron el control del vehículo.

Durante la huida, los involucrados se impactaron contra un arco de acceso en la entrada de Tepotzotlán, Estado de México, donde policías municipales lograron detenerlos y liberar al conductor retenido.

Posteriormente, los detenidos fueron presentados ante el Ministerio Público.

Primer plano de la sirena de una patrulla encendida, iluminando la calle con destellos rojos y azules durante un operativo nocturno. – (Imagen Ilustrativa Infobae)

Posteriormente, la FGJEM solicitó y obtuvo la orden de aprehensión, por lo que ambos sujetos quedaron a disposición de la autoridad judicial e ingresaron al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de la zona.

Sobre el tercer sujeto involucrado, la fiscalía mexiquense no detalló su situación legal.

Proceso penal y medidas cautelares

La FGJEM presentó los elementos de prueba ante un juez, quien determinó la vinculación a proceso de Luis Jafet “N” y Francisco “N” por el delito de secuestro exprés con fines de robo.

Además, el juez fijó un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria y dictó prisión preventiva como medida cautelar, por lo que los dos presuntos integrantes de “El Animal” llevaran su proceso tras las rejas.

En caso de que el proceso judicial concluya con una sentencia condenatoria, Luis Jafet “N” y Francisco “N” podrían enfrentar penas que van de 50 a 90 años de prisión, de acuerdo con lo establecido en la legislación vigente en el Estado de México para el delito de secuestro exprés con fines de robo.

La FGJEM reiteró que, hasta que exista una sentencia judicial, los detenidos deben ser considerados inocentes.

Estado de México encabeza las cifras por robo a transportes de carga

El caso de Luis Jafet “N” y Francisco “N”, presuntos integrantes de la banda “El Animal”, ocurre en un contexto donde el Estado de México concentra el mayor número de robos a transporte de carga a nivel nacional con 23 mil 927 casos registrados en 2025.

De acuerdo con reportes de autoridades y cifras del sector analizados por Infobae México, la entidad encabeza los registros de este delito en rutas clave como la autopista México-Querétaro, donde operan diversas organizaciones criminales dedicadas a asaltar camiones y vehículos de carga.

La frecuencia de estos hechos responde al alto flujo de mercancías y a la presencia de bandas organizadas en municipios colindantes con los principales corredores logísticos del país.

El proceso penal iniciado contra los dos sujetos señalados por la Fiscalía General de Justicia del Estado de México es reflejo de la problemática que enfrenta el Estado de México, región donde el robo a transporte de carga representa pérdidas millonarias y riesgos constantes para trabajadores y empresas del sector.