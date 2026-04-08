Raúl de Molina revela ruptura con Pepe Aguilar por cobertura sobre Cazzu y Christian Nodal

El conductor señaló que, pese a una relación cordial durante años, el distanciamiento de Aguilar ocurrió luego de la atención mediática a temas familiares. (Faceboook Pepe Aguilar / archivo)

El conductor Raúl De Molina expresó su molestia en El Gordo y la Flaca tras haber sido excluido de una entrevista con Pepe Aguilar en la alfombra de los Latin Grammys 2025. Durante el programa, De Molina explicó a su compañera Lili Estefan que la decisión de Aguilar se originó después de que el espacio televisivo abordara la polémica en torno a la relación entre Christian Nodal y Ángela Aguilar, así como la exposición de temas vinculados a Cazzu.

En la emisión, el presentador relató: “Yo no sé lo que le pasa a Pepe Aguilar y voy a decirlo aquí en el programa. En los Latin Grammys, él pidió que yo no lo entrevistara en la alfombra. Yo nunca en mi vida le he hecho nada a Pepe Aguilar. He sido amigo de él desde que comenzó mi carrera. Lo he tratado de maravilla y porque en el programa nuestro tenemos la verdad, que si Christian Nodal se fue, hay que hablar de Cazzu, porque aquí hay productores y quieren hablar de la madre del hijo. No, no, Lili, déjame terminar, porque estoy, estoy hasta aquí ahora. Entonces, él pidió: ‘Raúl De Molina no me puede entrevistar en la alfombra de los Latin Grammys’. No entiendo por qué”, expresó.

El presentador aseguró que la exclusión se dio sin motivo aparente y que incluso dejó de recibir el saludo del cantante en público. REUTERS/Ronda Churchill

El presentador insistió en que no existe motivo para la distancia que ha impuesto el cantante. “¿Por qué? ¿Qué le hice yo a Pepe Aguilar? No le he hecho nada en mi vida. Pero sí, Christian Nodal, que lo he entrevistado veinte veces, se casó con su hija y eso acabó con las redes sociales. Tú sabes lo que pasó en las redes sociales después que él se casó con la hija de Pepe Aguilar”.

De Molina agregó que la tensión se ha mantenido fuera de cámara. “Después lo veo comiendo en un restaurante, se pone allí y no me saluda. Soy íntimo, muy amigo del representante de él, del publicista”, confesó.

La decisión de Pepe Aguilar sorprendió a Raúl De Molina, quien reiteró que su programa solo abordó hechos de interés público relacionados con la familia Aguilar y el entorno de Christian Nodal. (Captura de pantalla @angela_aguilar_)

En la conversación, Estefan intervino para comentar que la situación no ha sido sencilla para la familia de Aguilar. A pesar de ello, Raúl de Molina reiteró que su trato siempre ha sido cordial y profesional, subrayando la buena relación que sostuvo durante años con el entorno del cantante.

La polémica surgió tras la boda de Christian Nodal y Ángela Aguilar, un evento que generó diversas reacciones en redes sociales y atrajo la atención mediática hacia la familia Aguilar y la expareja de Nodal, Julieta Cazzuchelli.