México

Raúl de Molina revela ruptura con Pepe Aguilar por cobertura sobre Cazzu y Christian Nodal

El conductor señaló que, pese a una relación cordial durante años, el distanciamiento de Aguilar ocurrió luego de la atención mediática a temas familiares

Guardar
Pepe Aguilar
El conductor señaló que, pese a una relación cordial durante años, el distanciamiento de Aguilar ocurrió luego de la atención mediática a temas familiares. (Faceboook Pepe Aguilar / archivo)

El conductor Raúl De Molina expresó su molestia en El Gordo y la Flaca tras haber sido excluido de una entrevista con Pepe Aguilar en la alfombra de los Latin Grammys 2025. Durante el programa, De Molina explicó a su compañera Lili Estefan que la decisión de Aguilar se originó después de que el espacio televisivo abordara la polémica en torno a la relación entre Christian Nodal y Ángela Aguilar, así como la exposición de temas vinculados a Cazzu.

En la emisión, el presentador relató: “Yo no sé lo que le pasa a Pepe Aguilar y voy a decirlo aquí en el programa. En los Latin Grammys, él pidió que yo no lo entrevistara en la alfombra. Yo nunca en mi vida le he hecho nada a Pepe Aguilar. He sido amigo de él desde que comenzó mi carrera. Lo he tratado de maravilla y porque en el programa nuestro tenemos la verdad, que si Christian Nodal se fue, hay que hablar de Cazzu, porque aquí hay productores y quieren hablar de la madre del hijo. No, no, Lili, déjame terminar, porque estoy, estoy hasta aquí ahora. Entonces, él pidió: ‘Raúl De Molina no me puede entrevistar en la alfombra de los Latin Grammys’. No entiendo por qué”, expresó.

El presentador aseguró que la exclusión se dio sin motivo aparente y que incluso dejó de recibir el saludo del cantante en público. REUTERS/Ronda Churchill
El presentador aseguró que la exclusión se dio sin motivo aparente y que incluso dejó de recibir el saludo del cantante en público. REUTERS/Ronda Churchill

El presentador insistió en que no existe motivo para la distancia que ha impuesto el cantante. “¿Por qué? ¿Qué le hice yo a Pepe Aguilar? No le he hecho nada en mi vida. Pero sí, Christian Nodal, que lo he entrevistado veinte veces, se casó con su hija y eso acabó con las redes sociales. Tú sabes lo que pasó en las redes sociales después que él se casó con la hija de Pepe Aguilar”.

De Molina agregó que la tensión se ha mantenido fuera de cámara. “Después lo veo comiendo en un restaurante, se pone allí y no me saluda. Soy íntimo, muy amigo del representante de él, del publicista”, confesó.

Ángela Aguilar
La decisión de Pepe Aguilar sorprendió a Raúl De Molina, quien reiteró que su programa solo abordó hechos de interés público relacionados con la familia Aguilar y el entorno de Christian Nodal. (Captura de pantalla @angela_aguilar_)

En la conversación, Estefan intervino para comentar que la situación no ha sido sencilla para la familia de Aguilar. A pesar de ello, Raúl de Molina reiteró que su trato siempre ha sido cordial y profesional, subrayando la buena relación que sostuvo durante años con el entorno del cantante.

La polémica surgió tras la boda de Christian Nodal y Ángela Aguilar, un evento que generó diversas reacciones en redes sociales y atrajo la atención mediática hacia la familia Aguilar y la expareja de Nodal, Julieta Cazzuchelli.

Temas Relacionados

Pepe AguilarRaúl de MolinaChristian Nodalmexico-noticiasmexico-entretenimiento

Más Noticias

Mujer frustra intento de robo mientras tomaba el sol en Cozumel: queda grabado

El ladrón, sorprendido por la resistencia de la víctima, huyó rápidamente, uniéndose a su cómplice que lo esperaba en una motocicleta

Mujer frustra intento de robo mientras tomaba el sol en Cozumel: queda grabado

Temblor hoy en México: noticias actividad sísmica 8 de abril de 2026

Sigue en vivo todas las actualizaciones sobre movimientos telúricos este miércoles

Temblor hoy en México: noticias actividad sísmica 8 de abril de 2026

EN VIVO: Clima CDMX y resto de México hoy 8 de abril

Actualizaciones del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) en los distintos estados de la República Mexicana este miércoles

EN VIVO: Clima CDMX y resto de México hoy 8 de abril

Jesús Maximiano “N”: cuántos años de cárcel podría enfrentar por muertes relacionadas con suero vitaminado

Jesús Maximiano “N” es buscado por homicidio culposo y mala praxis médica tras la muerte de ocho personas relacionadas con la aplicación de suero vitaminado en Hermosillo

Jesús Maximiano “N”: cuántos años de cárcel podría enfrentar por muertes relacionadas con suero vitaminado

Jornada Nacional contra el Dengue y Chikungunya 2026 logra cobertura total en México: celebra SSA

Autoridades sanitarias implementaron medidas preventivas en los 32 estados del país

Jornada Nacional contra el Dengue y Chikungunya 2026 logra cobertura total en México: celebra SSA
MÁS NOTICIAS

NARCO

Dany ZR admite participación en accidente que dejó más de 50 migrantes muertos en 2021 por volcadura de tráiler en Chiapas

Dany ZR admite participación en accidente que dejó más de 50 migrantes muertos en 2021 por volcadura de tráiler en Chiapas

EEUU sentencia a mexicano por intentar ingresar 1.4 millones de dólares en cocaína por el puente internacional McAllen-Hidalgo

Detienen a mexicano en la frontera que llevaba cargamento millonario de metanfetamina escondida en bolsas de cuero

Vinculan a proceso a dos integrantes de “El Animal”, banda dedicada al robo de transporte de carga en la México-Querétaro

SCJN niega revisión al amparo promovido por El Chapo Guzmán por supuestas violaciones a derechos humanos en EEUU

ENTRETENIMIENTO

Kunno responde a Ricardo Peralta tras burlas por su eliminación de La Casa de los Famosos: “Me da risa, que siga intentándolo”

Kunno responde a Ricardo Peralta tras burlas por su eliminación de La Casa de los Famosos: “Me da risa, que siga intentándolo”

Esposa de Alberto del Río ratifica denuncia por violencia familiar: qué pena podría enfrentar

Galilea Montijo recuerda los desafíos que enfrentó al ser una mamá famosa: “Hay gente a la que no le caes bien”

Aaron Paul, actor de Breaking Bad, se presentará en CDMX: cuándo y dónde estará

Morat anuncia su regreso a México tras romper Récord Guinness en 2024: fechas, ciudades y preventa

DEPORTES

Esposa de Alberto del Río ratifica denuncia por violencia familiar: qué pena podría enfrentar

Esposa de Alberto del Río ratifica denuncia por violencia familiar: qué pena podría enfrentar

Estas son las mejoras que 'Checo' Pérez y Cadillac presentarán para el Gran Premio de Miami

Julio César Chávez confiesa las secuelas que le dejó el boxeo: “Se me olvidan cosas”

Diablos Rojos vs Piratas de Campeche: cuánto cuestan los boletos para el Opening Day en el Estadio Alfredo Harp Helú

Este es el plan de Marcel Ruiz para jugar el Mundial 2026 pese a rotura de ligamento cruzado