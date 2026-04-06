¿El hijo que cuidó a los padres tiene más derecho a la herencia? Lo que dice la ley en México sobre la “casa familiar”

Los gastos comprobables de un hijo cuidador pueden reclamarse como deudas en la sucesión, pero no modifican la parte de herencia asignada - crédito VisualesIA

La muerte de una persona trae consigo mucho dolor para los seres queridos; sin embargo, el tema de la herencia suele tensar a los familiares, sobre todo cuando hay desacuerdos y resentimientos.

La pregunta sobre si el hijo que cuidó a los padres tiene prioridad en la herencia genera uno de los dilemas más frecuentes en miles de hogares mexicanos.

La ley en México establece que, si no existe testamento, todos los hijos tienen derecho a la herencia en partes iguales, sin importar quién asumió el cuidado o pagó los gastos familiares.

La postura se encuentra respaldada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que ha ratificado que la igualdad entre los herederos es un principio rector tanto en la ley federal como en los códigos civiles estatales.

El Código Civil Federal dicta que, sin testamento, la casa familiar y demás bienes se reparten equitativamente entre los hijos(Imagen Ilustrativa Infobae)

Esta disposición suele causar inconformidad, ya que muchos consideran injusto que el esfuerzo personal y económico de un hijo no se refleje en el reparto de la herencia, especialmente cuando se trata de la casa familiar.

Qué dice la ley sobre el hijo cuidador y la herencia

La ley mexicana no reconoce automáticamente un “premio” o beneficio adicional para el hijo cuidador.

La herencia se reparte conforme al testamento del fallecido o, en su defecto, de acuerdo con lo que marca la ley (sucesión legítima).

El testador puede disponer libremente de sus bienes siempre que respete la porción legítima de los herederos forzosos (usualmente los hijos y el cónyuge)

No hay obligación legal de dejar una parte mayor al hijo que cuidó o pagó medicinas y otros gastos, salvo que el testador así lo indique expresamente en su testamento.

Un hijo que cuidó o pagó gastos familiares no recibe una porción mayor de herencia a menos que un testamento así lo indique (Imagen Ilustrativa Infobae)

La costumbre de recompensar al hijo cuidador con una mayor parte de la herencia existió en el pasado, pero actualmente se considera más una cuestión moral o de gratitud que una obligación legal.

Qué pasa si la persona fallecida no dejó testamento

El Código Civil Federal dicta que al fallecer una persona sin testamento, el patrimonio se reparte equitativamente entre los hijos.

Esto incluye la casa familiar — que a menudo es el bien más valioso y simbólico—.

El hecho de que un hijo haya pagado el predial, las medicinas o asumido la manutención de los padres no otorga automáticamente un derecho mayor sobre la propiedad.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación respalda que la igualdad entre herederos es un principio en la ley federal y códigos estatales - crédito Visuales IA

En el proceso de sucesión, los gastos comprobables pueden reclamarse como deudas a la herencia, pero no modifican la proporción de los bienes asignados a cada hijo.

En qué casos el hijo cuidador podría recibir más herencia

El “hijo cuidador” solo puede recibir una parte mayor si los padres lo estipularon en un testamento válido o firmaron un acuerdo formal.

No obstante, un estudio de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) revela que apenas 8% de los adultos mayores formalizan un testamento y menos del 1% deja instrucciones especiales sobre la propiedad principal.

Expertos recomiendan a las familias mexicanas prever estos escenarios y dejar establecido el destino de la casa familiar en un documento legal.

Redactar un testamento es la única vía para que la voluntad de los padres se respete y evitar disputas.

El vacío legal ha incrementado las consultas en despachos jurídicos y tribunales, donde el reclamo del hijo cuidador carece de respaldo si no existe prueba documental.

¿Es obligatorio cuidar a los padres en la vejez?

En México, la legislación establece que todos los hijos tienen la obligación de cuidar y proporcionar alimentos a sus padres adultos mayores cuando estos no pueden valerse por sí mismos, de acuerdo con el Código Civil Federal (artículo 301) y la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores.

La herencia genera disputas familiares en México cuando no existe testamento claro para el reparto de bienes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

“Alimentos” incluye no solo comida, sino también vivienda, vestido, atención médica y, en su caso, medicamentos.

Esta obligación es recíproca: así como los padres están obligados a mantener a sus hijos menores o en situación de dependencia, los hijos deben hacerlo con sus padres a partir de los 60 años, siempre que exista una relación de dependencia económica o afectiva y según sus posibilidades económicas