México

Diablos Rojos vs Piratas de Campeche: cuánto cuestan los boletos para el Opening Day en el Estadio Alfredo Harp Helú

Con la serie inaugural entre los vigentes bicampeones y los Piratas, miles de seguidores llenarán las gradas para celebrar el regreso de la pecosa a la Ciudad de México

Guardar
El Estadio Alfredo Harp Helú será escenario del Opening Day, donde los bicampeones de la Liga Mexicana de Beisbol iniciarán la defensa del título frente a los Piratas de Campeche. (Foto: X/ @DiablosRojosMX)
El Estadio Alfredo Harp Helú será escenario del Opening Day, donde los bicampeones de la Liga Mexicana de Beisbol iniciarán la defensa del título frente a los Piratas de Campeche. (Foto: X/ @DiablosRojosMX)

La espera terminó para los aficionados del rey de los deportes en la capital. Los Diablos Rojos del México inaugurarán la temporada 2026 de la Liga Mexicana de Beisbol enfrentando a los Piratas de Campeche en una de las series más esperadas del calendario.

Con el Opening Day, programado para este jueves 16 de abril en el Estadio Alfredo Harp Helú, la emoción es especial: los Diablos llegan como vigentes bicampeones y abrirán el telón ante su público en una fiesta que promete graderíos llenos.

Los Diablos Rojos del México se coronan bicampeones de la Liga Mexicana de Beisbol. (X @DiablosRojosMX)
Los Diablos Rojos del México se coronan bicampeones de la Liga Mexicana de Beisbol. (X @DiablosRojosMX)

El ambiente en el club es de confianza y ambición de cara al tricampeonato. Para los seguidores, el interés se centra tanto en disfrutar del espectáculo como en conocer los precios y opciones de boletos para asegurar su lugar en el Paraíso de los Diablos. Aquí te presentamos el desglose de costos, zonas y detalles clave para el acceso a la serie inaugural.

Fechas y horarios de la serie inaugural

La serie entre Diablos Rojos y Piratas de Campeche marca el arranque oficial de la LMB 2026, con tres partidos consecutivos en el Estadio Alfredo Harp Helú.

  • Jueves 16 de abril: 8:00 PM
  • Viernes 17 de abril: 7:00 PM
  • Sábado 18 de abril: 4:00 PM
La serie inaugural de la LMB 2026 comprende tres partidos consecutivos, programados del 16 al 18 de abril en la capital mexicana. (X/ @DiablosRojosMX)
La serie inaugural de la LMB 2026 comprende tres partidos consecutivos, programados del 16 al 18 de abril en la capital mexicana. (X/ @DiablosRojosMX)

La serie inaugural no sólo abre la temporada, sino que permitirá a los seguidores disfrutar del equipo bicampeón en casa y ser parte de una fiesta única. En este sentido, los Diablos esperan una gran asistencia y han recomendado a los aficionados anticipar su compra.

Precios oficiales de boletos y zonas en el Harp Helú

La variedad de precios y ubicaciones permitirá a los aficionados elegir la experiencia según su preferencia y presupuesto, desde zonas generales hasta áreas VIP.

  • VIP: mil 350 pesos
  • Platea baja central: 550 pesos
  • Platea baja lateral oro: 400 pesos
  • Platea baja lateral plata: 320 pesos
  • Platea baja lateral bronce: 250 pesos
  • Platea alta central: 320 pesos
  • Platea alta lateral: 250 pesos
  • Berma: 200 pesos
  • Jardines: 150 pesos
  • PCD: 150 pesos
Los aficionados pueden elegir su experiencia en el Estadio Alfredo Harp Helú gracias a una amplia oferta de boletos desde 150 hasta mil 350 pesos. (X/ @DiablosRojosMX)
Los aficionados pueden elegir su experiencia en el Estadio Alfredo Harp Helú gracias a una amplia oferta de boletos desde 150 hasta mil 350 pesos. (X/ @DiablosRojosMX)

De esta manera, cada localidad ofrece vistas y comodidades distintas, por lo que la distribución busca facilitar la elección del asiento ideal para cada fanático.

Recomendaciones para la compra y ambiente del Opening Day

La venta está disponible a través de la plataforma Ticketmaster, así como en taquillas, con límite de hasta seis boletos por persona. Los lugares están sujetos a disponibilidad y se ha recomendado conservar el boleto hasta el final del evento.

  • Los Diablos Rojos esperan máximo aforo para la serie inaugural, por lo que anticipar la compra es clave.
  • Abonados con Pase Infernal 2026 pueden ingresar presentando la documentación pertinente.
  • El ambiente promete ser de fiesta tras el histórico bicampeonato, con actividades y ceremonias especiales por el inicio de campaña.
El Opening Day se celebrará el jueves 16 de abril a las 8:00 PM, marcando el regreso de los Diablos Rojos como bicampeones ante su público. (X/ @DiablosRojosMX)
El Opening Day se celebrará el jueves 16 de abril a las 8:00 PM, marcando el regreso de los Diablos Rojos como bicampeones ante su público. (X/ @DiablosRojosMX)

Así, el Opening Day promete ser mucho más que un partido: se pretende que sea el punto de partida para la defensa del título, el reencuentro de la afición con su equipo y una cita obligada para los amantes del beisbol en la Ciudad de México.

Temas Relacionados

Diablos RojosPiratas de CampecheEstadio Alfredo Harp HelúOpening DayCDMXLiga Mexicana de BeisbolLMBPreciosBoletosmexico-deportesmexico-noticias

Más Noticias

Las ballenas obtuvieron protección legal contra megabuques en el Golfo

Organizaciones civiles advierten sobre nuevas amenazas para la biodiversidad marina

Las ballenas obtuvieron protección legal contra megabuques en el Golfo

Este es el plan de Marcel Ruiz para jugar el Mundial 2026 pese a rotura de ligamento cruzado

El mediocampista de Toluca aún no descarta la posibilidad de subirse a la convocatoria de Javier Aguirre con la Selección Mexicana

Este es el plan de Marcel Ruiz para jugar el Mundial 2026 pese a rotura de ligamento cruzado

Sentencian a siete personas que secuestraron a un hombre y atacaron a policías en Jalisco

También les fue impuesta una multa de más de 200 mil pesos

Sentencian a siete personas que secuestraron a un hombre y atacaron a policías en Jalisco

Exigen a la UNAM que emita título póstumo de Verónica Soto, estudiante víctima de feminicidio en 2019

A casi siete años del crimen ocurrido en Naucalpan, Estado de México, la mamá de la víctima exige justicia y verdad

Exigen a la UNAM que emita título póstumo de Verónica Soto, estudiante víctima de feminicidio en 2019

Resultados ganadores del Tris y Tris Clásico del martes 7 de abril

El sorteo de Tris se realiza cinco ocasiones al día, desde las 13:00 horas y hasta las 21:00 horas, de lunes a domingo. Estos son los ganadores de los sorteos de hoy

Resultados ganadores del Tris y Tris Clásico del martes 7 de abril
MÁS NOTICIAS

NARCO

EEUU sentencia a mexicano por intentar ingresar 1.4 millones de dólares en cocaína por el puente internacional McAllen-Hidalgo

EEUU sentencia a mexicano por intentar ingresar 1.4 millones de dólares en cocaína por el puente internacional McAllen-Hidalgo

Detienen a mexicano en la frontera que llevaba cargamento millonario de metanfetamina escondida en bolsas de cuero

Vinculan a proceso a dos integrantes de “El Animal”, banda dedicada al robo de transporte de carga en la México-Querétaro

SCJN niega revisión al amparo promovido por El Chapo Guzmán por supuestas violaciones a derechos humanos en EEUU

Sentencian a tres miembros de “La Barredora” o el “Comando del Diablo”, detenidos en 2012 en Acapulco, Guerrero

ENTRETENIMIENTO

Aaron Paul, actor de Breaking Bad, se presentará en CDMX: cuándo y dónde estará

Aaron Paul, actor de Breaking Bad, se presentará en CDMX: cuándo y dónde estará

Morat anuncia su regreso a México tras romper Récord Guinness en 2024: fechas, ciudades y preventa

¿Regresa RBD? Alfonso Herrera confirma colaboración con Anahí y emociona a sus fans

Young Miko ‘Late Checkout Tour’ en México: todas las fechas, sedes, zonas y precios de boletos

Exatlón México: quién gana el Duelo de los Enigmas hoy 7 de marzo

DEPORTES

Este es el plan de Marcel Ruiz para jugar el Mundial 2026 pese a rotura de ligamento cruzado

Este es el plan de Marcel Ruiz para jugar el Mundial 2026 pese a rotura de ligamento cruzado

Filtran que Belinda iba a cantar el Himno Mexicano en la reapertura del Estadio Ciudad de México: ¿Qué pasó?

Carlos Acevedo estaría siendo pretendido por dos grandes de la Liga MX, según reportes

Manager de Blue Jays confirma cuánto tiempo estará Alejandro Kirk fuera de la MLB

Alan Hernández y Santiago Cisneros: los mexicanos ya tienen siguiente parada tras triunfar en la Future Cup