Diablos Rojos vs Piratas de Campeche: cuánto cuestan los boletos para el Opening Day en el Estadio Alfredo Harp Helú

El Estadio Alfredo Harp Helú será escenario del Opening Day, donde los bicampeones de la Liga Mexicana de Beisbol iniciarán la defensa del título frente a los Piratas de Campeche. (Foto: X/ @DiablosRojosMX)

La espera terminó para los aficionados del rey de los deportes en la capital. Los Diablos Rojos del México inaugurarán la temporada 2026 de la Liga Mexicana de Beisbol enfrentando a los Piratas de Campeche en una de las series más esperadas del calendario.

Con el Opening Day, programado para este jueves 16 de abril en el Estadio Alfredo Harp Helú, la emoción es especial: los Diablos llegan como vigentes bicampeones y abrirán el telón ante su público en una fiesta que promete graderíos llenos.

Los Diablos Rojos del México se coronan bicampeones de la Liga Mexicana de Beisbol. (X @DiablosRojosMX)

El ambiente en el club es de confianza y ambición de cara al tricampeonato. Para los seguidores, el interés se centra tanto en disfrutar del espectáculo como en conocer los precios y opciones de boletos para asegurar su lugar en el Paraíso de los Diablos. Aquí te presentamos el desglose de costos, zonas y detalles clave para el acceso a la serie inaugural.

Fechas y horarios de la serie inaugural

La serie entre Diablos Rojos y Piratas de Campeche marca el arranque oficial de la LMB 2026, con tres partidos consecutivos en el Estadio Alfredo Harp Helú.

Jueves 16 de abril: 8:00 PM

Viernes 17 de abril: 7:00 PM

Sábado 18 de abril: 4:00 PM

La serie inaugural de la LMB 2026 comprende tres partidos consecutivos, programados del 16 al 18 de abril en la capital mexicana. (X/ @DiablosRojosMX)

La serie inaugural no sólo abre la temporada, sino que permitirá a los seguidores disfrutar del equipo bicampeón en casa y ser parte de una fiesta única. En este sentido, los Diablos esperan una gran asistencia y han recomendado a los aficionados anticipar su compra.

Precios oficiales de boletos y zonas en el Harp Helú

La variedad de precios y ubicaciones permitirá a los aficionados elegir la experiencia según su preferencia y presupuesto, desde zonas generales hasta áreas VIP.

VIP: mil 350 pesos

Platea baja central: 550 pesos

Platea baja lateral oro: 400 pesos

Platea baja lateral plata: 320 pesos

Platea baja lateral bronce: 250 pesos

Platea alta central: 320 pesos

Platea alta lateral: 250 pesos

Berma: 200 pesos

Jardines: 150 pesos

PCD: 150 pesos

Los aficionados pueden elegir su experiencia en el Estadio Alfredo Harp Helú gracias a una amplia oferta de boletos desde 150 hasta mil 350 pesos. (X/ @DiablosRojosMX)

De esta manera, cada localidad ofrece vistas y comodidades distintas, por lo que la distribución busca facilitar la elección del asiento ideal para cada fanático.

Recomendaciones para la compra y ambiente del Opening Day

La venta está disponible a través de la plataforma Ticketmaster, así como en taquillas, con límite de hasta seis boletos por persona. Los lugares están sujetos a disponibilidad y se ha recomendado conservar el boleto hasta el final del evento.

Los Diablos Rojos esperan máximo aforo para la serie inaugural , por lo que anticipar la compra es clave.

Abonados con Pase Infernal 2026 pueden ingresar presentando la documentación pertinente.

El ambiente promete ser de fiesta tras el histórico bicampeonato, con actividades y ceremonias especiales por el inicio de campaña.

El Opening Day se celebrará el jueves 16 de abril a las 8:00 PM, marcando el regreso de los Diablos Rojos como bicampeones ante su público. (X/ @DiablosRojosMX)

Así, el Opening Day promete ser mucho más que un partido: se pretende que sea el punto de partida para la defensa del título, el reencuentro de la afición con su equipo y una cita obligada para los amantes del beisbol en la Ciudad de México.