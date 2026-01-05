México

Detienen a 150 policías municipales en Chiapas acusados de delitos contra la salud

Agentes del Ejército revisaron tres inmuebles y aseguraron dosis de droga

El Gabinete de seguridad confirmó
El Gabinete de seguridad confirmó los arrestos (Especial)

Un total de 150 policías municipales de Chiapas fueron detenidos por su presunta responsabilidad en delitos contra la salud, así como uso indebido de insignias.

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) confirmó el arresto de los uniformados como parte de las acciones relevantes realizadas durante el periodo del 2 a 4 de enero.

Las acciones fueron realizadas en un total de tres inmuebles en conjunto con elementos militares, así como efectivos estatales.

“En Villaflores, Cintalapa, Jiquipilas y Ocozocoautla, elementos del Ejército Mexicano, GN, Fiscalía y Policía Estatal catearon tres inmuebles, detuvieron a 150 policías municipales acusados por delitos contra la salud y uso indebido de condecoraciones, uniformes e insignias”, es parte de lo compartido por la institución encabezada por Omar García Harfuch.

(Especial)
(Especial)

Los policías detenidos en Chiapas

Reportes de medios locales indican que se trató de operativos simultáneos. Según los informes de el medio El Universal, un total de 31 policías fueron arrestados en Jiquipilas, además de Carlos Alberto “N”, quien es director policiaco, además de un agente de Vialidad.

Mientras que el mayor número de uniformados detenidos fue registrado en Ocozocoautla, se trató de 68 elementos, entre los cuales está el comandante Javier “N”.

En el caso de Cintalapa fueron 58 policías municipales arrestados. Eb cada cateo fueron asegurados teléfonos celulares, además de dosis de posible marihuana.

Detenidos 16 policías por liberar a un hombre

Cabe recordar que el pasado mes de octubre de 2025, 16 agentes de la Policía Municipal de Chilón fueron detenidos por su supuesta responsabilidad en el delito de evasión de preso.

Foto: FGE Chiapas
Foto: FGE Chiapas

El informe de la Fiscalía General del Estado (FGE) establece que los elementos municipales fueron los responsables de interceptar un convoy en el que efectivos estatales llevaban a un sujeto identificado como Israel “N”, este ultimo detenido por los delitos de pandillerismo y ataques a las vías de comunicación.

Fue a la altura del crucero Bachajón-Sitalá que los policías municipales de Chilón obstruyeron el paso con unidades oficiales. Lo anterior derivó en la liberación del sujeto detenido. A su vez, los efectivos estatales solicitaron apoyo de elementos de la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal y de la Guardia Nacional, con lo que finalmente fueron detenidos los policías municipales.

Mientras que el 16 de diciembre de 2024 fueron informados los arrestos de 92 policías por su presunta relación con grupos criminales que operan en la región.

“Se logró la detención de 92 policías, quienes obstruyeron el trabajo del operativo y quienes estaban, tenemos documentado, pasando información a los distintos grupos sociales para que se manifestaran. Se logró el aseguramiento de 92 personas que hoy los tenemos detenidos en Tuxtla por ejercicio ilegal de funciones y motín”, son parte de las declaraciones del gobernador Eduardo Ramírez Aguilar en dicha ocasión.

ChiapasCintalapaVillafloresJiquipilasOcozocoautlaMarihuanaNarco en Méxicomexico-noticias

