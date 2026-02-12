Congreso CDMX llama a fortalecer medidas contra violencia familiar

La medida busca detener el abandono del hogar por causa de la violencia en la familia. Foto: (Jesús Tovar Sosa/Infobae)

Con el objetivo de evitar que mujeres, niñas, niños y adolescentes abandonen sus hogares a causa de la violencia familiar, el Congreso de la Ciudad de México exhortó a diversas autoridades capitalinas a reforzar las políticas públicas y la coordinación institucional en materia de prevención, atención y erradicación de este problema.

El Punto de Acuerdo, aprobado por el Pleno el pasado martes, solicita fortalecer las campañas de información, prevención, concientización y educación sobre los distintos tipos de violencia y sus consecuencias.

El llamado está dirigido a las personas titulares de la Secretaría de las Mujeres de la Ciudad de México, la Secretaría de Seguridad Ciudadana, el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) capitalino y las 16 alcaldías.

La propuesta fue presentada en tribuna por la diputada Yolanda García Ortega, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), quien subrayó la urgencia de atender las múltiples manifestaciones de la violencia familiar y su impacto directo en la estabilidad emocional y el desarrollo integral de las personas más vulnerables.

La diputada Yolanda García hizo un llamado a reforzar campañas contra cualquier tipo de violencia. Foto: (iStock)

Durante su intervención, la legisladora destacó que la violencia en el entorno familiar genera inestabilidad emocional en niñas, niños y adolescentes, colocándolos en una situación de vulnerabilidad que puede llevarlos a abandonar sus hogares o a realizar conductas de riesgo, como participar en retos virales en redes sociales, con el fin de llamar la atención de sus padres o cuidadores.

“No podemos permanecer indiferentes ante sus múltiples manifestaciones, como es la violencia física, psicológica, económica, sexual y, cada vez con mayor presencia, el acoso digital”, señaló García Ortega.

Añadió que el acoso digital, aunque ocurre en espacios virtuales, tiene consecuencias reales y profundas en la vida de quienes lo padecen, afectando su autoestima, su desarrollo e incluso su integridad física, y puede convertirse en un factor de desintegración familiar y abandono del hogar.

El exhorto también plantea la necesidad de reforzar la protección de los derechos de estos grupos de atención prioritaria, promoviendo acciones que fomenten el diálogo al interior de las familias, el autocuidado y una cultura de respeto y sana convivencia. La intención es generar entornos seguros que permitan a mujeres, niñas, niños y adolescentes desarrollarse plenamente sin temor a sufrir violencia o maltrato.

La diputada Yolanda García hizo un llamado a instituciones correspondientes a fortalecer medidas para prevenir violencia familiar y sus efectos. Foto: (Congreso CDMX)

De acuerdo con el documento presentado por la legisladora del PVEM, en México al menos 70 por ciento de las mujeres de 15 años y más ha experimentado algún tipo de violencia —ya sea psicológica, física, sexual, económica, patrimonial o discriminación— a lo largo de su vida. Asimismo, casi 40 por ciento de las mujeres que han tenido una relación de pareja han sufrido algún tipo de violencia durante ésta.

El problema no es exclusivo del país. El Punto de Acuerdo también refiere que en América Latina y el Caribe más de seis de cada diez menores de entre cero y 14 años son sometidos a disciplina violenta, principalmente en el hogar o en la escuela.

Ante este panorama, el Congreso capitalino reiteró la importancia de fortalecer la coordinación entre instituciones para prevenir la violencia familiar y garantizar entornos seguros, con el fin de evitar que más personas se vean obligadas a abandonar sus hogares como consecuencia del maltrato.