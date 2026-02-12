México

Abuelita mexicana presume su refri lleno de cervezas y se vuelve viral al tomarse dos antes de dormir

El video muestra cómo elige dos cervezas cada noche para poder descansar

El video muestra cómo elige dos cervezas cada noche para poder descansar.

Una mujer de la tercera edad se convirtió en sensación en redes sociales luego de que su nieta compartiera un video que muestra su peculiar rutina nocturna. Juanita, como es identificada en la grabación, conquistó a millones de usuarios tras revelar que antes de acostarse suele beber dos cervezas para relajarse.

En las imágenes difundidas en TikTok se observa a la adulta mayor dentro de su habitación, donde tiene un refrigerador propio abastecido con varias latas de cerveza. Con total naturalidad, abre la puerta del pequeño electrodoméstico y comienza a elegir las bebidas que consumirá antes de dormir.

Mientras la escena es grabada, su nieta le pregunta entre risas: “A su madre, Juanita. ¿Y cuántas te vas a chingar ahorita”. Sin dudar, la abuelita responde: “Ahorita dos. A poderme dormir, hija. Orale, ahorita a ver si van a rezar ustedes con su méndigo ese... Ese celular. Vénganse para acá, chiquitas. (refiriéndose a las cervezas)”.

Usuarios celebraron la autenticidad de la adulta mayor.

El intercambio continúa con otra pregunta directa: “Hija de Juanita:¿Va a tomar?”. A lo que ella contesta con firmeza: “Sí, me las voy a echar. Voy a tomarme dos porque yo me siento muy cansada.” La respuesta provocó carcajadas fuera de cámara y marcó el tono desenfadado del momento.

Lejos de mostrarse apenada, Juanita incluso bromea sobre su ritual. “No es mentira No, sí, las voy a sacar para que se calienten un poco. (risas) Tengo que ir a enfermar de acá como gargajos”, dice mientras sostiene las latas, generando más risas entre quienes la acompañan.

El clip superó los 8 millones de visualizaciones en TikTok, donde miles de internautas reaccionaron con comentarios que mezclan humor y admiración por la espontaneidad de la mujer. Entre los mensajes más destacados se encuentran: “abuelitaaaaaa, no me de ideas jajajajajaj”, “A esa edad son tremendas!!! jajaja”, “Uts, su propio refri en su cuarto lleno de cheves, el sueño de todo hombre”; “Tu abuela me inspiro, está será mi nueva rutina de noche”.

La grabación ha sido compartida en distintas plataformas, donde usuarios resaltan la autenticidad de la protagonista y el ambiente familiar que rodea la escena. Para muchos, el atractivo del video radica en la seguridad con la que Juanita defiende su costumbre y en la complicidad que mantiene con su nieta.

