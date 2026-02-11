Los frutos secos esenciales para la salud auditiva: protegen al oído interno y previenen infecciones (Imagen Ilustrativa Infobae)

La alimentación juega un papel fundamental en la prevención de enfermedades y el mantenimiento de la salud auditiva.

De acuerdo con el Instituto de Audiología Avanzada, ciertos frutos secos y semillas destacan por su aporte de nutrientes que benefician directamente al oído interno.

Consumir estos alimentos de forma regular puede ayudar a proteger las células auditivas, mejorar la circulación sanguínea en la zona y reducir el riesgo de infecciones como la otitis.

Los frutos secos esenciales para la salud auditiva incluyen nueces, almendras, avellanas, piñones y semillas como chía, sésamo y calabaza. Estos productos naturales aportan zinc, magnesio, ácidos grasos omega-3 y vitamina E, componentes que cumplen distintas funciones protectoras en el sistema auditivo.

El consumo responsable de estos alimentos puede marcar la diferencia en la calidad auditiva a lo largo de la vida

Frutos secos y sus beneficios específicos

Cada tipo de fruto seco y semilla ofrece propiedades particulares que favorecen la audición:

Nueces : Son una fuente importante de omega-3, nutriente que contribuye a la generación de glóbulos blancos encargados de defender el oído frente a infecciones. El consumo de nueces también se asocia con una mejor respuesta inmunológica general.

Almendras : Aportan cantidades relevantes de magnesio y zinc. Estos minerales son fundamentales para proteger las células ciliadas del oído interno, estructuras responsables de convertir las ondas sonoras en señales que interpreta el cerebro. Además, se ha observado que la ingesta de almendras ayuda a aliviar los síntomas del tinnitus.

Piñones : Destacan por su alto contenido de zinc, mineral que ayuda a prevenir la degradación de las células auditivas y a reducir el riesgo de pérdida auditiva relacionada con la edad o la exposición a ruidos intensos.

Semillas de chía, sésamo y calabaza: Son ricas en magnesio y zinc, lo que favorece la circulación de fluidos dentro del oído interno. Una correcta circulación es necesaria para mantener el equilibrio y la función auditiva. Además, estos minerales contribuyen a la prevención de infecciones y al mantenimiento de la salud general del oído.

Es recomendable optar por métodos más seguros para limpiar los oídos.

Prevención de la pérdida auditiva asociada a la edad

La presbiacusia, o pérdida auditiva asociada al envejecimiento, afecta a un porcentaje significativo de la población adulta. Los especialistas del Instituto de Audiología Avanzada señalan que una dieta rica en frutos secos y semillas puede ayudar a ralentizar la progresión de este proceso degenerativo.

El aporte regular de magnesio, zinc, omega-3 y vitamina E fortalece las estructuras internas del oído y mejora la respuesta inmunológica ante agentes infecciosos.

Se recomienda incorporar un puñado diario de estos frutos secos y semillas en la dieta, ya sea como colación, en ensaladas, yogur o mezclados con cereales, para maximizar sus beneficios preventivos.

Estrategias para optimizar la salud auditiva

Para aprovechar al máximo las propiedades de los frutos secos y semillas en la salud auditiva, especialistas sugieren:

Mantener una ingesta constante y variada de nueces, almendras, piñones y semillas.

Asegurarse de que los frutos secos sean naturales, sin sal añadida ni azúcares.

Consultar con un profesional de la salud antes de realizar cambios importantes en la dieta, especialmente en personas con alergias o antecedentes médicos específicos.

Complementar el consumo de frutos secos con hábitos saludables, como evitar la exposición a ruidos intensos y realizar controles auditivos periódicos.

