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EN VIVO | Bloqueos en carreteras, accidentes y manifestaciones hoy 12 de junio

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REUTERS/Luis Cortes
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Tras una jornada intensa el jueves 11 de junio, en la que colectivos de madres buscadoras, estudiantes universitarios, integrantes de la CNTE y el bloque negro protagonizaron marchas y enfrentamientos con policías en las inmediaciones del Estadio Ciudad de México, se espera que este viernes continúen las movilizaciones en la capital.

El plantón del magisterio, que mantiene su campamento en el Zócalo Capitalino, seguirá activo este viernes 12 de junio. La CNTE no ha dado a conocer la ruta ni las actividades programadas para la jornada, aunque su presencia en el Centro Histórico coincide con el horario de operación del Fan Fest en medio de las actividades del Mundial 2026.

Las protestas del jueves dejaron al menos tres detenidos y el uso de gases lacrimógenos por parte de las fuerzas del orden. Los manifestantes exigen, entre algunas demandas, justicia por los más de 133,000 desaparecidos que registra el país, además de mejoras salariales y la derogación de la ley de pensiones del ISSSTE, en el caso del magisterio.

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