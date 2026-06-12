Adrián Rubalcava destaca la labor del personal del Metro CDMX en la apertura del Mundial 2026

El titular del Metro capitalino reconoció el trabajo de su personal durante la inauguración de la Copa del Mundo 2026, jornada que enfrentó cierres de estaciones y una afluencia de decenas de miles de usuarios en pocas horas. (CUARTOSCURO)

Adrián Rubalcava Suárez, director del Metro CDMX, agradeció públicamente a su equipo de trabajo tras el operativo desplegado el 11 de junio de 2026 para la inauguración de la Copa Mundial de la FIFA 2026 en el Estadio Ciudad de México. En dos publicaciones en X, el funcionario destacó que la jornada concluyó “con saldo blanco” gracias a la coordinación del personal del sistema y la colaboración de los usuarios.

“Hoy solo quiero decirles gracias. Gracias por el esfuerzo que hacen todos los días, por ponerse la camiseta, por aguantar jornadas largas, críticas, presión y aun así seguir adelante con la mejor actitud”, escribió Rubalcava. En ese mismo mensaje, añadió: “Detrás de cada estación, cada tren y cada servicio bien prestado, hay personas extraordinarias que ponen el corazón en su trabajo”.

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El operativo desde Tasqueña

Rubalcava destacó en X que la jornada del partido México vs Sudáfrica concluyó "con saldo blanco", luego de que el personal del Metro orientó y apoyó a miles de aficionados en Tasqueña para agilizar el acceso al estadio sede de la inauguración mundialista. (@AdrianRubalcava)

La estación Tasqueña, terminal sur de la Línea 2, fue el nodo central de la operación. Desde ese punto, miles de aficionados conectaron con el Tren Ligero —que durante el evento activó un servicio exprés directo hasta la estación Estadio Azteca, sin paradas intermedias— para llegar al recinto que albergó el partido inaugural entre México y Sudáfrica.

El propio Rubalcava describió la dinámica desde ese punto: “Desde la estación Tasqueña de la Línea 2, recibimos a miles de personas usuarias con destino al Estadio Ciudad de México. Personal del Metro CDMX brindó orientación y apoyo para agilizar ingresos, circulación y transbordos, a fin de ofrecer un viaje seguro y ordenado”.

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La estación operó bajo una presión extraordinaria. Las autoridades capitalinas estimaron que el Tren Ligero movilizaría entre 60 mil y 70 mil personas en las cinco o seis horas previas al partido inaugural, lo que convirtió a Tasqueña en uno de los puntos de mayor afluencia de toda la ciudad durante esa jornada.

Un operativo marcado por la complejidad

En medio de cierres de estaciones por manifestaciones y obras de remodelación, el Metro CDMX movilizó a decenas de miles de personas hacia el partido inaugural del Mundial 2026; su director lo celebró con un agradecimiento público a los trabajadores del sistema en X. Crédito: Luz Coello/ Infobae México

El contexto en que el Metro tuvo que operar no fue sencillo. Horas antes del partido, la Línea 2 registró cierres temporales en varias estaciones —entre ellas Bellas Artes, Allende, Chabacano y Zócalo/Tenochtitlan— debido a manifestaciones de la CNTE en sus inmediaciones, lo que obligó a ofrecer servicio únicamente en el tramo de Tasqueña a Cuatro Caminos durante parte de la mañana.

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A eso se sumó que tres estaciones —Portales, Chabacano y Zócalo/Tenochtitlan— permanecían cerradas desde días anteriores por obras de remodelación, con impacto directo en el flujo de pasajeros en el corredor sur de la ciudad. El propio Rubalcava había informado el miércoles 10 la reapertura de la estación Nativitas, como parte de los preparativos previos al arranque del torneo.

La red de transporte, columna de la CDMX

CIUDAD DE MÉXICO, 11JUNIO2026.- En calles de Zona Rosa, aficionados celebraron el segundo gol de la Selección Mexicana contra el equipo de Sudáfrica en la inauguración del Mundial en el Estadio Ciudad de México. FOTO: GRACIELA LÓPEZ/CUARTOSCURO.COM

El Metro fue una pieza central del plan de movilidad diseñado por el Gobierno de la Ciudad de México para el Mundial. La estrategia, denominada Operativo Última Milla, estableció un cerco de 1.6 kilómetros alrededor del estadio con acceso restringido para vehículos, lo que hizo del transporte público la vía prácticamente obligatoria para los cerca de 87.000 aficionados que se esperaban en cada partido.

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Además de la Línea 2 y el Tren Ligero, el plan contempló conexiones por Metrobús, Trolebús y los servicios Park & Ride y Ride desde puntos como Campo Marte, Xochimilco, Six Flags y Plaza Carso.

Rubalcava cerró sus publicaciones con un mensaje directo a su personal: “Los quiero, los admiro y me siento profundamente orgulloso de trabajar con ustedes”.

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